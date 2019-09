Los mejores procesadores de 2019: las mejores CPUs para tu PC

Si estuviste buscando el mejor procesador para tu próxima construcción, te gustará saber que el mercado de CPU está saturado con una silicona increíble. Gracias a la competencia enérgica entre Intel y AMD, nunca hubo un mejor momento para comprar un nuevo procesador. AMD estuvo gobernando el mercado con sus procesadores Ryzen de segunda generación, mientras que Intel respondió con sus chips Coffee Lake Refresh de novena generación, con el Intel Core i9-9900K liderando la carga.

Sin dudas, para no quedarse atrás, AMD se prepara para lanzar sus CPU Ryzen de tercera generación el 7 de julio a fin de competir con productos como el Intel Core i9-9900K y el Intel Core i9-9920X. Si los resultados que comparte AMD sirven de algo, están destinados a unirse a la clasificación de nuestros mejores procesadores.

Aun así, incluso ahora, el mercado sigue lleno de muchos chips impresionantes, desde los productos más importantes económicos, como el AMD Ryzen 3 2200G, hasta los héroes HEDT, como la línea Basin Falls Refresh de Intel. Además, hay muchas megaestrellas de gama media para completar nuestra lista de los mejores procesadores, como nuestro favorito actual, el AMD Ryzen 7 2700X.

Difícilmente puedes arrojar una piedra sin pegarle a un procesador increíble actualmente, lo que significa que es clave encontrar el ideal para ti. Por suerte, incluso si la última y mejor silicona está fuera del alcance de tu bolsillo, hay varios chips Coffee Lake y Ryzen Gen 1 excelentes en el mercado.

Prepárate para disfrutar de un rendimiento informático increíble; sin mencionar las grandes ofertas, ya que incluimos nuestra herramienta para comparar precios. Estos son los mejores procesadores en el mercado de 2019.

Imagen: AMD (Image credit: AMD)

La mejor CPU: AMD Ryzen 7 2700X

Vuelta victoriosa de AMD

Núcleos: 8 | Subprocesos: 16 | Reloj de base: 3,7 GHz | Reloj de aumento: 4,3 GHz | Memoria caché L3: 16 MB | TDP: 105 W

Gran mejora en el rendimiento

Un precio razonable

Un consumo intensivo de energía

Por mucho tiempo, AMD quedó atrás de Intel. Sin embargo, el fabricante de Santa Clara claramente superó su caída, lanzando productos como el Ryzen 2700X. Esta vez, AMD introduce los primeros procesadores de 12 nm y el rendimiento para respaldarlo, dándole un plazo a Intel para su dinero en cuanto a la relación precio-rendimiento. Si buscas uno de los mejores procesadores que te brinde un gran rendimiento, mientras te guarda algunas ofertas, el Ryzen 7 2700X no puede ser mejor.

Lea la reseña completa: AMD Ryzen 7 2700X

Imagen: Intel

La mejor CPU de alta gama: Intel Core i9-9900K

Potencia bruta

Núcleos: 8 | Reloj de base: 3,6 GHz | Reloj de aumento: 5,0 GHz | Memoria caché L3: 16 MB | TDP: 95W

Rendimiento alucinante

Consumo de energía limitado

Muy costoso por ser convencional

Gracias a la presión cada vez mayor por parte de AMD, las ofertas de Intel se calentaron a lo loco (a veces, literalmente). De esta competición intensa surgió el Intel Core i9-9900K, un gran procesador que cuenta con ocho núcleos y 16 subprocesos. Ese procesador tiene más núcleos que cualquier procesador convencional lanzado por Intel. El rendimiento muestra que vale la pena, ya que este chip puede competir con algunos de los chips Ryzen Threadripper de AMD. Si lo que buscas es rendimiento en bruto, el Intel Core i9-9900K es posiblemente uno de los mejores procesadores que puedes comprar.

Lea la reseña completa: Intel Core i9-9900K

Imagen: AMD

La mejor CPU de gama media: AMD Ryzen 5 2600X

Rendimiento superior a un precio económico

Núcleos: 6 | Subprocesos: 12 | Reloj de base: 3,6 GHz | Reloj de aumento: 4,32 GHz | Memoria caché L3: 16 MB | TDP: 95W

Un rendimiento de un solo núcleo más veloz

Mejor rendimiento de juegos

Un precio un poco más alto

Si quieres comprar uno de los mejores procesadores para la creación de contenido, pero cuentas con un presupuesto ajustado, el AMD Ryzen 5 2600X puede ser la opción ideal. Con 6 núcleos, 12 subprocesos y un reloj de base de 3,6 GHz, obtienes un rendimiento mucho mejor que el Intel Core i5-8600K que es más costoso. Además, incluye un refrigerador de CPU RGB magnífico. Sí, el rendimiento de juegos en el equipo azul es marginal en el mejor de los casos, pero cuando comienzas a realizar varias tareas a la vez (y quien no termina siempre con 100 pestañas de Chrome abiertas a la hora del almuerzo) su valor comienza a manifestarse.

Lea la reseña completa: AMD Ryzen 5 2600X

Imagen: AMD

La mejor CPU básica: AMD Ryzen 3 2200G

Gráficos integrados a un precio económico

Núcleos: 4 | Subprocesos: 4 | Reloj de base: 3,5 GHz | Reloj de aumento: 3,7 GHz | Memoria caché L3: 4 MB | TDP: 65W

Juegos de 1080p adecuados

Muy accesible

Controladores meticulosos

¿Armas una PC para juegos con el presupuesto más ajustado? Bueno, es posible que el AMD Ryzen 3 2200G sea tu nuevo mejor amigo. Aunque no hereda la capacidad Hyper-Threading de su antecesor, el Ryzen 3 1200, la introducción de gráficos integrados hacen que esta APU sea una de las maneras más económicas de disfrutar de juegos casuales en la PC. Este es un buen motivo para hacerle un lugar en nuestra lista de los mejores procesadores. Increíblemente, pudimos jugar Overwatch con una resolución Ultra HD 4K con la configuración de “Epic”.

Lea la reseña completa: AMD Ryzen 3 2200G

Imagen: Intel (Image credit: Intel; Asus)

La mejor CPU para juegos: Intel Core i5-8600K

Todo lo que necesitas para jugar

Núcleos: 6 | Subprocesos: 6 | Reloj de base: 3,6 GHz | Reloj de aumento: 4,30 GHz | Memoria caché L3: 9 MB | TDP: 95W

Un rendimiento de un solo núcleo excelente

Juegos de alta gama a un bajo precio

Sin capacidad multihilo

Si no te importa realmente crear contenido o transmitir, y solo te centras en crear una de las mejores PC para juegos, entonces el Intel Core i5-8600K es definitivamente uno de los mejores procesadores para ti. Es posible que no tenga tantos núcleos como sus homólogos AMD Ryzen, pero eso no importa, ya que los juegos se centran principalmente en ese rendimiento con un solo subproceso. Con este chip, podrás ejecutar los últimos juegos sin tener que preocuparte por desatascar tu GPU. No te sorprendas cuando tarde más en producir y cifrar videos.

Imagen: AMD

La mejor CPU para realidad virtual: AMD Ryzen 7 1800X

Ryzen para la ocasión y preparado para la realidad virtual a fin de arrasar

Núcleos: 8 | Subprocesos: 16 | Reloj de base: ** 3,6 GHz | Memoria caché L3: 16 MB | TDP: 95W

Un rendimiento impresionante de varios núcleos

Un precio disparatado

El Overclocking es incierto

Las temperaturas son “únicas”

Inicialmente, la competencia principal del Intel Core i7-7700K, el AMD Ryzen 7 1800X aún se mantiene, a pesar de haber sido sucedido por el Ryzen 7 2800X. Su gran cantidad de núcleos, en comparación con el Intel Core i7 7700K, significa que es mejor para las cargas de trabajo de realidad virtual. Y ahora que el precio bajó de manera considerable, es más asequible que nunca. Si estás creando una plataforma de realidad virtual, hazte un favor: ahórrate algo de dinero sin resignar demasiado rendimiento con el Ryzen 7 1800X. Sin dudas, es uno de los mejores procesadores para juegos de realidad virtual.

Lea la reseña completa: AMD Ryzen 7 1800X

La mejor CPU para editar vídeos: Intel Core i7-7820X

Tiene que rendirse ante ti

Núcleos: 8 | Subprocesos: 16 | Reloj de base: 3,6 GHz | Reloj de aumento: 4,3 GHz | Memoria caché L3: 11 MB | TDP: 140W

Un rendimiento sólido de varios núcleos

El mejor precio para un chip Intel de ocho núcleos

Un pequeño beneficio sobre el Ryzen 1800X más económico

Threadripper es más económico

La convención de nombres es confusa, dado que el Intel Core i7-7820X es parte de la serie “Skylake-X” de Intel, y no de los chips de clase X creados en el nodo Kaby Lake de 14 nm. Sin embargo, la semántica importa muy poco cuando tienes que utilizar una CPU Intel que tiene todos estos núcleos. El hecho de que necesitas una placa madre nueva para utilizar este monstruo de ocho núcleos puede ahuyentar a algunos usuarios y hacer que elijan Ryzen; sin embargo, a los fieles de Intel no les importará la actualización.

Image Credit: Intel

El mejor procesador de rendimiento: Intel Core i9-9980XE

Hay un nuevo rey en la ciudad

Núcleos: 18 | Subprocesos: 36 | Reloj de base: 3,0 GHz | Reloj de aumento: 4,4 GHz | Memoria caché L3: 24,75 MB | TDP: 165W

Se encuentra en la cima de la pila de HEDT

Un rendimiento increíble de varios núcleos

Un costo muy alto

¿Eres el tipo de usuario que exige un rendimiento de primer nivel y no te importa el costo? El Intel Core i9-9980XE se encuentra entre los mejores procesadores para ti. Con 18 núcleos y 36 subprocesos, sin dudas destruye a todos sus rivales del mercado actual, aunque solo sea apenas. Las aplicaciones de varios subprocesos y los proyectos de clase de estación de trabajo van a entrar como si nada en este chip. No obstante, si ese precio elevado te hace dudar, es posible que quieras mirar en otro lugar.

Lea la reseña completa: Intel Core i9-9980XE

Imagen: Intel

La mejor CPU económica: Intel Pentium G4560

La potencia de Intel Core i3 con un precio de Pentium

Núcleos: 2 | Subprocesos: 4 | Reloj de base: 3,5 GHz | Memoria caché L3: 3 MB | TDP: 54W

Sigue de cerca al Core i3-7100

Compatibilidad con Hyper-Threading

Se limita a la memoria DDR4-2400

Si eliges el Intel Pentium G4560 en vez de un chip Core i3, ni siquiera notarás la leve pérdida de rendimiento, ya que estarás muy ocupado contando todo el dinero que ahorraste. Al ser el primer chip Pentium en contar con Hyper-Threading en mucho tiempo, el G4560 nos muestra qué les faltó a las CPU de gama baja durante tanto tiempo. Además, en los parámetros, se demuestra que es contiguo al Intel Core i3-7100 más costoso.

Imagen: AMD

La mejor CPU con HTPC: AMD Ryzen 5 2400G

Al final se unen Ryzen y Vega

Núcleos: 4 | Subprocesos: 8 | Reloj de base: 3,6 GHz | Reloj de aumento: 3,9 GHz | Memoria caché L2: 2 MB

Gráficos integrados impresionantes

Un buen precio

Ranuras PCI-E limitadas

Una de las únicas cosas que faltaba en los procesadores Ryzen de AMD cuando estallaban era la compatibilidad con los gráficos integrados. Pero entonces, el Ryzen 5 2400G salió a la venta y cambió todo para los usuarios de PC convencionales. Con gráficos AMD Vega excelentes, es una APU fantástica e ideal para cualquiera que quiera armar una PC home theatre. Además, ahora que AMD redujo el precio, puedes tener tu acción 4K con un precio más económico que nunca.

Lea la reseña completa: AMD Ryzen 5 2400G

