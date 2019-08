Los mejores monitores de actividad de 2019: las 10 mejores pulseras de actividad del planeta

Los monitores de actividad son una excelente forma de supervisar sus actividades y su salud con poco o ningún esfuerzo. La mayoría de los mejores y más nuevos dispositivos del mercado hacen un registro de sus entrenamientos, frecuencia cardíaca, estrés y demás aspectos relacionados con una precisión alta.

Imagine que actúan como un dedo electrónico sobre el pulso, que mide constantemente sus signos vitales, calidad de sueño, número de pasos y, en ocasiones, mucho más. Algunos los llaman brazaletes inteligentes, ya que las pulseras de actividad ahora pueden verse tan bien como la joyería tradicional.

Tenga en cuenta que esta lista no exhibe lo último en relojes inteligentes. Para estos fines querrá consultar nuestra guía de los mejores relojes inteligentes, que incluye productos de última generación como el Apple Watch 4, el Fossil Sport y el Samsung Galaxy Watch.

Tampoco encontrará los modelos Ionic, Versa o Versa Lite de Fitbit, ya que todos son relojes inteligentes y sus precios van acorde a ese segmento. La mayoría de los dispositivos a continuación fueron publicados en el 2018 (e incluso antes), pero esperamos que esta lista cambie significativamente a lo largo del año 2019.

Esta guía le mostrará lo mejor de lo mejor en monitores de actividad para comprar. Le mostraremos de qué forma califica cada modelo en términos de funciones, especificaciones, precio, diseño, calidad del software que utilizará en su teléfono y mucho más.

1. Fitbit Charge 3

Tome el control de su actividad con el mejor monitor.

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: seis días | Compatibilidad: Android y iOS

Diseño ligero

Pantalla grande

No tiene GPS integrado

La pantalla no es a color

El Charge 3 es una versión más refinada del anterior Fitbit Charge 2 y es el dispositivo más completo de la compañía. Tiene un diseño más ligero que el anterior y luce mejor en su muñeca. Es nuestro monitor de actividad por excelencia ya que su precio bajó un poco recientemente y ofrece mucha información sobre su salud en general.

La pantalla es mucho más grande y nítida que la de otros monitores de actividad de la lista, pero sigue siendo monocromática.

No tiene GPS integrado como algunos modelos de nuestra lista, pero es resistente al agua y ofrece un conjunto completo de monitores de actividad, incluido un monitor de frecuencia cardíaca. También puede rastrear su ubicación (GPS) al emparejar su teléfono con el dispositivo.

Tiene que gastar un poco más en este modelo en comparación con otros monitores de actividad de esta lista, pero si disfruta de la aplicación y experiencia Fitbit y también quisiera tener acceso a las notificaciones y al fantástico monitor de sueño de Fitbit, querrá decantarse por este modelo ya que es uno de los mejores monitores jamás creados por la compañía.

Lea nuestra reseña sobre el Fitbit Charge 3

¿Qué sigue? No esperamos que salga tan pronto, pero hemos hecho una lluvia de ideas de lo que quisiéramos ver en un Fitbit Charge 4.

2. Garmin Vivosmart 4

Le dice cuánta energía tiene o no.

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 7 días | Compatibilidad: Android y iOS

Diseño delgado

Batería de larga duración

Pantalla pequeña

Sin GPS

Nuestro producto Garmin mejor posicionado de la lista de los mejores monitores de actividad también es uno de los más completos en su rango de pulseras de salud.

Este dispositivo no está pensado para deportistas serios (como lo es una gama de otros productos de la marca), sino que está orientado a aquellos que quieren monitorear un poco su ejercicio y lucir a su vez una pulsera atractiva.

La pantalla de esta versión es mucho más grande que la de otros productos Garmin y tiene una batería que debería durar una semana dependiendo de qué tanto ejercicio hará.

También posee una función innovadora llamada “batería corporal” que le ayuda a aprender cuál es el mejor momento para ejercitarse en función de cuánta energía posea. Esto es genial para aquellos que están tanto interesados por su recuperación y bienestar como en registrar los kilómetros recorridos.

Lee la reseña completa del Garmin Vivosmart 4

¿Qué sigue? Actualmente, no hay ningún rumor sobre un Garmin Vivosmart 5, y en vista de que el modelo actual tiene apenas un año en el mercado, tendrá que esperar un poco más para la siguiente generación.

3. Huawei Band 3 Pro

Estilo y funcionalidad a un precio módico

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí | Duración de la batería: 14 días en modo de espera | Compatibilidad: Android y iOS

Excelente duración de la batería

Una pantalla a color atractiva

El GPS puede ser lento a la hora de ubicarse

No tiene la función de “respiración”

El Huawei Band 3 Pro releva del cargo al Huawei Band 2 Pro. Este es uno de los mejores monitores de actividad que puede comprar si su presupuesto es bastante corto, y tiene un par de funciones increíbles considerando su bajo costo.

El Band 3 Pro viene con GPS integrado, tiene un diseño resistente al agua (por lo que puede nadar con él) y tiene una pantalla a color de 0,95 pulgadas para mostrar todas las estadísticas en su muñeca.

El monitor de frecuencia cardíaca es preciso y si bien el GPS pudiera ser un poco más rápido a la hora de ubicarse, también nos pareció preciso. Si lo que busca es un dispositivo asequible de gama baja para dar sus primeros pasos en el mundo de los monitores de actividad, este modelo es un buen punto de inicio.

Lee nuestra reseña sobre el Huawei Band 3 Pro

¿Qué sigue? Esperamos escuchar más del Huawei Band 4 Pro en el futuro, pero por el momento no escuchamos ningún detalle de cuándo llegará.

4. Fitbit Inspire HR

Inspiración para salir del sofá

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android y iOS

Diseño superior

Amplio registro de estadísticas

No tiene monitor de nado

No tiene modo para realizar pagos

Este no es el monitor de actividad más capaz de nuestra lista de los mejores, pero hace bastantes cosas considerando su precio. Además, tendrá acceso a los servicios de categoría de Fitbit.

No nos sorprende que el Fitbit Inspire HR ofrezca un monitor de frecuencia cardíaca junto con una variedad de otras funciones para medir su actividad.

No está a la altura del Fitbit Charge 3, ya que no tiene monitor de nado o la integración con Fitbit Play, pero es comprensible en vista de su bajo costo.

Este modelo cuenta con un diseño mucho más delgado y cómodo que un montón de otros monitores, así que si quiere un Fitbit que no pese en su muñeca, le sugerimos considerar el Inspire HR como su próxima pulsera de actividad.

Lea la reseña completa de la Fitbit Inspire HR

5. Garmin Vivosport

El Garmin deportivo.

Pantalla: Sí, tiene pantalla a color | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: resistente al agua | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí | Duración de la batería: 7 días | Compatibilidad: Android y iOS

Pequeño para un GPS

Buena duración de la batería

Diseño blando

No tiene modos de nado

No es tan estilizado como la mayoría de los productos Fitbit, pero hay una razón por la cual el Garmin Vivosport está por delante de los productos de la susodicha compañía.

Es más barato que la mayoría de los productos Fitbit y tiene GPS integrado. Constatamos que el Vivosport ofrece una duración de batería de siete días con una sola carga, incluso si utilizamos las funciones del GPS.

Si bien es resistente al agua, no podrá supervisar su nado con facilidad. No obstante, el Vivosport es excelente para otros tipos de actividad física y es genial para seguir el rastro de su trote y pedaleo. Por otro lado, determinamos que el monitor de frecuencia cardíaca es preciso.

Lea la reseña completa del Garmin Vivosport

6. Honor Band 4

Igual que un Fitbit, pero más económico

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: alrededor de una semana | Compatibilidad: Android y iOS

Buena pantalla OLED cubierta de cristal

Bajo precio

No tiene GPS

Las notificaciones son deficientes

Ubicado exactamente en el mismo lugar que su antecesor, el Band 4 de Honor es una excelente opción a precio módico si quiere ahorrar dinero en su próximo monitor de actividad.

Este modelo es muchísimo más barato que las demás pulseras de la lista, y si bien no cuenta con GPS ni con notificaciones precisas, ofrece buenas funciones de monitoreo para el corredor casual y viste una hermosa pantalla a color OLED.

Tendrá que lidiar con una pantalla pequeña, pero el punto al que queremos llegar con el Honor Band 4 es que este cuenta con las funciones esenciales en un formato pequeño y mantiene los costos al mínimo. No es para todo el mundo, pero puede que sea su monitor de actividad ideal.

Lea nuestra reseña completa del Honor Band 4

¿Qué sigue? El primer adelanto del Honor Band 5 vino del director general de la empresa, así que posiblemente veremos el lanzamiento del nuevo monitor próximamente.

7. Amazfit Bip

Un monitor de actividad con apariencia de reloj inteligente.

Pantalla: Sí, monocromática | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí | Duración de la batería: 1 mes | Compatibilidad: Android y iOS

Diseño estilizado

Excelente aplicación móvil

La función de pausa automática no funciona

Interfaz de usuario complicada

Puede que se parezca más a un reloj inteligente en comparación con los demás dispositivos de la lista, pero en vista de que funciona con su propio software y tiene un enfoque importante en la actividad, decidimos incluirlo en nuestra lista de los mejores monitores de actividad.

El diseño del Amazfit Bip está inspirado en el Apple Watch (imposible negarlo) y viene equipado con varias funciones, incluidas un GPS, un monitor de frecuencia cardíaca preciso, un monitor para diferentes deportes, un monitor del sueño y características VO2 Max.

Si quiere un modelo con un diseño similar al de un reloj, el Bip es su opción ideal. También es ligero y destacan su pantalla permanentemente activa y su batería de larga duración, la cual debería durar alrededor de un mes dependiendo del uso.

Si todo lo anterior le parece bien, no dude en elegir el Amazfit Bip. Es importante destacar que este monitor de actividad no está disponible en todos los mercados actualmente, así que puede que le sea difícil conseguir el Bip en su localidad.

Lea la reseña completa sobre el Amazfit Bip

¿Qué sigue? El Amazfit Bip 2 está disponible en China, pero actualmente no lo puedes comprar en ningún otro lugar. Probablemente tendremos que esperar un rato antes de que salga en Estados Unidos o en el Reino Unido.

8. Garmin Vivofit 4

Uno de los más baratos de Garmin.

Pantalla: Sí, LCD a color | Monitor de frecuencia cardíaca: No | Resistencia al agua: resistente al agua | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 1 año | Compatibilidad: Android y iOS

Batería de “superlarga” duración

Pantalla a color pequeña

No tiene GPS o monitor de frecuencia cardíaca

No tiene notificaciones para el teléfono

El Garmin Vivofit 4 es uno de los mejores monitores de actividad que la compañía ha creado, y por ende forma parte de esta prestigiosa lista junto con otros fantásticos productos de monitoreo.

Nos agradó particularmente la superduración de la batería del Vivofit 4, lo que significa que no tendrá que recargar su dispositivo por un año. Por ende, pude usarlo durante todo el día, luego toda la noche durante el sueño y no tendrá que preocuparse por cargarlo.

No disfrutará de notificaciones móviles con este modelo, pero obtiene el beneficio de una pantalla a color permanentemente activa, funciones precisas de monitoreo de actividad (tenga en cuenta que tienen más limitaciones que las de otros modelos en la lista), y acceso a una aplicación detallada para desglosar sus estadísticas en su teléfono inteligente.

Lea la reseña completa del Garmin Vivofit 4

9. Moov Now

Solía ser nuestro número uno.

Pantalla: No | Monitor de frecuencia cardíaca: No | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí, a través del teléfono | Duración de la batería: Seis meses | Compatibilidad: Android y iOS

Excelente duración de la batería

Precio módico

Capacidades limitadas

No tiene pantalla

Aunque tiene un par de años encima, el Moov Now es una de nuestras pulseras de actividad favoritas. Es económica, ofrece todo lo que querría de un monitor diario y tiene batería de larga duración fenomenal de seis meses.

El Moov Now no está diseñado para contar pasos, pero viene con un modo para boxeo y entrenamientos basados en repeticiones, así como un modo de nado, un entrenador de carrera y funciones de monitoreo del sueño. Son bastantes funciones para disfrutar.

No tiene GPS u otras funciones de los monitores de actividad más complejos de esta lista, pero si lo que quiere es un excelente monitor diario que no cueste una fortuna, estamos seguros de que el Moov Now la caerá como dedo en anillo.

Lea la reseña completa del Moov Now

¿Qué sigue? El Moov Now fue lanzado por primera vez en 2015, así que el dispositivo necesita una renovación. Dicho esto, no hemos escuchado ningún tipo de rumores acerca de un dispositivo nuevo de Moov.

10. Samsung Galaxy Fit e

Un monitor de primera barato

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: alrededor de una semana | Compatibilidad: Android y iOS

No es muy costoso

Tiene un monitoreo preciso

Necesitarás dos aplicaciones

La duración de la batería puede variar

El primer intento hecho por Samsung de hacer una pulsera de actividad súpereconómica se llama el Galaxy Fit e, y es probablemente uno de los mejores dispositivos de bajo precio del mercado.

Nos gusta particularmente el Galaxy Fit e por su diseño sofisticado, su batería que dura una semana y el hecho que monitorea una variedad de actividades incluida la natación y el ciclismo.

Tiene un monitor cardíaco, pero sin GPS y su pantalla es en blanco y negro. Dicho esto, el precio es increíblemente bajo, así que si quieres ahorrar un poco, puedes optar por este dispositivo.

Lee nuestra reseña sobre el Samsung Galaxy Fit E.

¿Está buscando una pulsera de actividad más económica? Lea nuestra guía sobre los mejores monitores de actividad económicos del 2019.

