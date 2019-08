Los mejores juegos gratuitos del 2019: los mejores juegos para descargar en PC

19. The Awesome Adventures of Captain Spirit

Life is Strange y su secuela son de los mejores juegos de aventura modernos para PC del 2018. Afortunadamente para nosotros, ahora hay una forma gratuita para jugar esta increíble serie. Descubierta en el E3 del 2018, The Awesome Adventures of Captain Spirit te adentra en la historia del niño de 9 años, Chris, y su álter ego, Captain Spirit, quienes llevan a cabo una épica aventura.

Es un juego de aventura libre para un único jugador sin ninguna clase de microtransacciones maliciosas o de monetización predatoria, simplemente un buen preludio de Life is Strange 2. Solamente no entres esperando la experiencia de jugabilidad más larga, ya que probablemente lo terminarás en unas cuantas horas. Aún así, esto no lo detiene de ser uno de los mejores juegos gratuitos del momento.

Imagen: CCP Games

20. Eve Online

En el 2003 el desarrollador islandés CCP Games sacó Eve Online, una 'experiencia sci-fi' inmersiva que atraería la atención eventual de más de medio millón de jugadores. Eve Online es como ningún otro juego en su categoría, gracias a su vasto rango de actividades en cuales se puede participar además de su economía (apropiadamente) fuera de este mundo.

Desafortunadamente, su base de jugadores ha estado disminuyendo desde el 2013. No debería sorprendernos que mientras el tiempo transcurre, menos y menos jugadores están interesados en pagar una suscripción de un simulador de espacio glorificado con una curva de aprendizaje empinada. Sin embargo, desde la Actualización Ascencion, lanzada en Noviembre de 2016, Eve Online se volvió libre para jugar, por lo menos hasta cierto punto.

El nuevo sistema de 'alpha clones' presentado en Eve Online es similar a la 'evaluación gratuita ilimitada' de World of Warcraft. Se puede participar con otros jugadores en privacidad, fabricación, intercambio, minería, exploración y combate, pero alguna habilidades estarán fuera del límite. Si no quieres limitar tu acceso a algunas de las naves más grandes del juego, siempre puedes optar por la suscripción Omega - sino, el juego no costará un centavo, lo que lo vuelve uno de los mejores juegos gratuitos que ha tocado el mundo de videojuegos.