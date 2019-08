Los mejores juegos de PC en el 2019: nombres que no quiere olvidarse

Con una historia que continúa inmediatamente luego de los eventos de Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus será proclamado inevitablemente como un clásico. Algunos le atribuyen el mérito a la castigadora experiencia de juego FPS clásica. Incluso en el nivel de dificultad predeterminado, Wolfenstein II: The New Colossus lo tendrá luchando por su vida.

No obstante, otros consideran que su historia es superior. Si hay algo que sirve en The New Colossus como exposición interactiva es su historia, ya que las partes más interesantes son narradas a través de escenas retrospectivas. No le seguiremos contando para no arruinar la historia, pero lo que sí diremos es que las motivaciones de B.J. Blazkowicz son mucho más claras en esta edición de Wolfenstein (tampoco es que tenga que justificarse por matar a los Nazis).