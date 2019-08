Los mejores juegos de laptop: 20 juegos para laptops que no derretirán su máquina

Procesador: Intel i5 Quad-Core

RAM: 4 GB

GPU: Intel HD 4000

En muchos sentidos, nos inclinamos a describir Night in the Woods como una mezcla de Life is Strange con Bojack Horseman. Los bits de diálogo interactivo se derivan del primero, mientras que los temas generales de cómo afrontar los problemas de salud mental parecen inspirados en el segundo.

Night In The Woods fue desarrollado en Unity por Infinite Fall, el estudio virtual donde encontramos al codificador y compositor Alec Holowka y al bromista de Twitter, ilustrador y animador Scott Benson. Juntos, ellos crearon no sólo un juego, sino también un hermoso mundo lleno de personajes con los que se sentirá feliz.

Usted asume el papel de Mae, una gata que abandonó la universidad y recientemente regresó a su ciudad natal de Possum Springs. Es un juego totalmente narrativo, como lo son los modernos juegos de aventura point-and-click, que mantendrá su atención con pocos ganchos de jugabilidad. Entonces, si le gustan los juegos de Telltale Games o Life is Strange, Night in the Woods puede ser el mejor juego de laptop para usted.

Y lo mejor de todo es que se ejecutará con bastante facilidad en gráficos integrados, dado que tiene un estilo artístico atractivo, pero no muy exigente. Seguramente este es un título del que hablaremos en los próximos años, a pesar de que haya sido ignorado en The Game Awards.