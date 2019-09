Los mejores auriculares para juegos de PC del 2019

Gracias a los procesadores Intel Coffee Lake Refresh combinados con los gráficos Nvidia Turing, los mejores PCs para juegos en el mercado nunca habían sido tan poderosos como ahora.

Lo que significa que nunca ha habido mejor momento para conseguir los mejores audífonos para juegos de computadora. Tener sonido de alta calidad, después de todo, es esencial para una experiencia inmersiva, en especial ya que actualmente hay muchos monitores para juegos que no tienen altavoces internos. Y aunque hay varios que sí, simplemente no te darán la misma experiencia que unos cascos dedicados a los juegos de PC.

Los mejores juegos para PC cuentan con un muy buen audio, que vale la pena aprovechar. Por lo tanto, si está buscando una experiencia de audio inmersiva mientras muere una y otra vez en Sekiro: Shadows Die Twice, o simplemente quiere pasar la final de Division 2, querrá tener los mejores parlantes para computadora, o uno de los mejores auriculares para juegos de PC.

Los mejores auriculares para juegos de PC que hemos elegido tienen todas las características que ofrecen los mejores parlantes para computadora, pero con una diferencia clave: la privacidad. Para cualquiera que quiera evitar despertar sus compañeros de cuarto (o vecinos) durante la noche, mire nuestros mejores audífonos de juegos para PC que el mercado ofrece en 2019.

HyperX Cloud Revolver S

1. HyperX Cloud Revolver S

Excelentes efectos y sonido a un precio excepcional

Interfaz: Con cable (USB) | Características: Sonido envolvente de 7,1 canales, controladores de 50 mm, Dolby DSP, conector de 3,5 mm

Excelente sonido envolvente

Confort todo el día

Meticuloso posicionamiento de micrófono

El cable puede ser demasiado largo

La primera vez que probamos el HyperX Cloud Revolver S, nuestras opiniones estaban un poco divididas. Por un lado, cuenta con un fantástico sonido envolvente de 7,1 canales, entregado a través del procesador de señal digital marca registrada de Dolby. Por el otro, es extremadamente caro en comparación con otros auriculares similares. Afortunadamente, a pesar de ser uno de los audífonos de más bajo perfil de Kingston que ya hemos visto (o escuchado), la comodidad impecable y el sonido de primera categoría compensan su alto precio y el micrófono desmontable extrañamente colocado. Y es por eso que está en número uno de nuestra lista de audífonos para juegos.

Lea la reseña completa: HyperX Cloud Revolver S

SteelSeries Arctis Pro

2. SteelSeries Arctis Pro

El secreto mejor guardado de los juegos de PC.

Interfaz: Con cable (USB) | Características: Controladores de 40 mm, micrófono con brazo retráctil, auriculares DTS: X v2,0, iluminación RGB, DAC incluido

DAC incluido

Sonido digno de audiófilo

El sonido envolvente no es tan bueno

SteelSeries es conocido porque ofrece audio limpísimo, pero SteelSeries Arctis Pro lleva las cosas a otro nivel. Estos audífonos no solo le dan un sonido inmersivo y envolvente para toda la acción explosiva de tus juegos favoritos sino que, gracias a su DAC (convertidor digital de audio) incluido, el Arctis Pro también le servirá para escuchar su música favorita. Estos auriculares para juegos de PC son un poco caros, pero si considera lo cómodos y grandiosos que son, es fácil ver porqué es uno de los mejores auriculares para juegos que puede comprar actualmente.

Lea la reseña completa: SteelSeries Arctis Pro

Astro A50 Wireless

3. Astro A50 Wireless

El mejor auricular de uso general acaba de mejorar

Interfaz: Inalámbrico | Características: Sonido envolvente Dolby Digital 7,1; Funciona con PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC y dispositivos móviles; Astro Audio; Tecnología inalámbrica de 5,8 GHz con MixAmp; Micrófono unidireccional con cancelación de ruido de 6,0 mm; Carga USB con estación base

Sonido Dolby 7,1 Surround completo

Sumamente cómodo

Delicada plataforma de carga

Cuando los Astro A50 salieron, dijimos que eran unos 'audífonos revolucionarios que mejoraban tu experiencia de juego'. Afortunadamente, sus sucesores inalámbricos siguieron sus pasos, mientras que agregaron utilidad inalámbrica. No solo está listo para sacudir su PC, sino también su PS4, Xbox One y consolas heredadas: en resumen, es un auricular robusto y versátil.

Lea la reseña completa: Astro A50 Wireless

Beyerdynamic Custom Game

4. Beyerdynamic Custom Game

Jugar nunca sonó tan bien

Interfaz: Con cable (3,5 mm) | Características: Control deslizante de sonido, Almohadillas suaves, Cubiertas de diseño intercambiable, Cable desmontable

Extremadamente cómodo

Impresionante calidad de audio

Un poco caro

Si bien es más caro de lo que quisiéramos, el Beyerdynamic CUSTOM Game es uno de los mejores auriculares para juegos que hemos usado en mucho tiempo. No ofrece un llamativo sonido envolvente ni funcionalidad inalámbrica, desafortunadamente. Sin embargo, los audífonos son excelentes en dos categorías importantes: sonido y confort. De verdad, una vez que los usas y experimentas sus juegos en unos auriculares tan buenos como estos, no hay vuelta atrás.

Lea la reseña completa: Beyerdynamic Custom Game

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

5. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

El rey del presupuesto

Interfaz: Con cable (análogo) | Características: Controladores de 50 mm, controles sencillos de volumen y silencio en la oreja, compatibilidad multiplataforma

Sonido estéreo fuerte

Excelente valor

El micrófono se sale de lugar fácilmente

Como regla general, cuando se compra algo, incluidos los periféricos de juego, se obtiene lo que paga. No se puede entrar a un Walmart, elegir unos auriculares de juego de $50 / £50 y esperar ser sorprendido, típicamente. Pero Corsair toma esta regla y la pone de cabeza. El Corsair HS50 es, para el jugador económico, el mejor auricular para juegos que puede comprar actualmente. Con un precio de venta de $50 en los EE. UU., los HS50 tienen una calidad de sonido y de micrófono que compite con los auriculares que son el doble de caros. Todo, incluso hasta los materiales de fabricación, irradia calidad. Si busca un auricular de juegos barato, y no le importa renunciar a algunos adornos adicionales– como el sonido envolvente 7.1 y la conectividad Bluetooth, debe echarle un vistazo al Corsair HS50.

Lea la reseña completa: Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

SteelSeries Arctis Pro Wireless

6. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Un auricular inalámbrico con sonido como si por cable

Interfaz: Inalámbrico (Bluetooth) | Características: Sistema de carga de doble batería, conectividad Bluetooth, controladores de 40 mm

Audio sin pérdida

Práctico sistema de doble batería

Costosos

Renunciar a algunas cosas es parte de la vida cotidiana, pero a nadie le gusta hacerlo. Afortunadamente, no se tiene que hacer con los SteelSeries Arctis Pro Wireless. Con estos, se puede obtener audio de alta calidad sin pérdida en audífonos inalámbricos. Y, cuando agregamos el exclusivo y ultra práctico sistema de carga de doble batería que le permite usar este auricular sin parar, tenemos la receta para uno de los mejores auriculares de PC de juegos que hemos tenido en nuestras manos. Si tiene el dinero y necesita sí o sí los mejores auriculares inalámbricos que la plata pueda comprar, aquí no hay error.

Lea la reseña completa: SteelSeries Arctis Pro Wireless

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

7. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Mejorando la fórmula perfecta.

Interfaz: Con cable (USB y Análogo) | Características: Controladores de 50mm, acero reforzado y fabricación en aluminio, micrófono desmontable y flexible

Muy cómodos

Sonido claro y preciso

Medios y agudos desbalanceados

Creative ha forjado su nombre haciendo productos de audio sublimes, y el Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition consolida aún más ese legado. En lugar de simplemente sentarse y trabajar sobre la fórmula ganadora de sus productos anteriores, Creative renovó el Sound BlasterX H7 completamente, lo que dio como resultado un juego de auriculares para PC que se ven tan bien como suenan. Si busca un auricular cómodo, sólido y con un sonido contundente, el Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition es uno de los mejores auriculares para juegos de PC de la actualidad.

Lea la reseña completa: Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Logitech G Pro Gaming Headset

8. Logitech G Pro Gaming Headset

La esencia sobre el estilo

Interfaz: Con cable (Análogo) | Características: Aislamiento de ruido pasivo, controladores Pro-G, micrófono desmontable, soporte Dolby Atmos

Diseño suave

Cómodo para largos periodos

Los bajos pueden ser muy fuertes

Los Logitech G Pro Gaming Headset presentan rendimiento puro sin la misma estética que otros audífonos de juegos, y son suficientemente cómodos para usar por largos periodos de tiempo. Los audífonos no ofrecen mucho más, pero no necesitan hacerlo. El Logitech G Pro Gaming Headset se enfoca simplemente en proveer una calidad excelente, en vez de llenar una página con adornos. Si valor por dinero es lo que se busca, los Logitech G Pro son los mejores cascos para juegos que se puede encontrar.

Lea la reseña completa: Logitech G Pro Gaming Headset

9. Razer Nari Ultimate

Sienta el juego

Interfaz: Inalámbrico | Características: Duración de la batería de 8 horas, retroalimentación háptica HyperSense, compatible con muchos dispositivos, controladores de 50 mm

Excelente sonido

Toneladas de conectividad

Las vibraciones hápticas son divisivas.

Cualquiera puede simplemente escuchar sus juegos mientras juega, pero con los Razer Nari Ultimate, también se pueden sentir. Estos cascos de juegos tienen un motor en cada lado que hacen vibrar los oídos del usuario. Esto es suficiente para hacer que este al menos sea un auricular interesante, pero cuando se combina con la batería de larga duración, una calidad de sonido increíble y una buena fabricación, es fácilmente uno de los mejores auriculares para juegos que existen. Hágase un favor y apaga la retroalimentación háptica (la vibración) cuando escuchas música.

Lea la reseña completa: Razer Nari Ultimate

Astro A20

10. Astro A20

Lo mejor de ambos mundos

Interfaz: Inalámbrico | Características: Batería de larga duración, software Astro Command Center, compatibilidad con consolas

Sonido de alta calidad

Fabricación robusta y confortable

Caro para su clase

Si se busca uno de los mejores audífonos para gaming, pero el precio de $300 en los de alta gama no parecen posibles, se pueden considerar los Astro A20. Con un sólido rendimiento de sonido estéreo para un auricular inalámbrico, sin mencionar la sorprendente duración de la batería de 15 horas, este audífono tiene todas las características necesarias que podría desear en su rango de precios. Claro, no tiene sonido envolvente, pero lo compensa con su economía y duración de batería.

Lea la reseña completa: Astro A20

11. Asus ROG Strix Fusion 700

Brillante

Interfaz: Inalámbrico (Bluetooth) | Características: Sonido envolvente de 7,1 canales, controladores de neodimio de 50 mm, Bluetooth, DAC incorporado

Excelente calidad de sonido

Estéticos

Costosos

Con su marca Republic of Gamers, Asus ha construido una reputación ofreciendo algunos de los mejores periféricos para videojuegos y manteniendo buenos estándares. Los Asus ROG Strix Fusion 700 no son una excepción. Equipado con controladores de neodimio de 50 mm y compatibilidad con Bluetooth, este auricular para juegos brinda una fantástica calidad de sonido de forma inalámbrica. E incluso es compatible con otras plataformas de juegos, por lo que no tiene que hacer malabares con diferentes auriculares. Es un poco costoso, pero considerando su sonido y versatilidad, pensamos que vale la pena.

Lea la reseña completa: Asus ROG Strix Fusion 700

HyperX Cloud Flight

12. HyperX Cloud Flight

El auricular inalámbrico para juegos más duradero

Interfaz: Inalámbrico | Características: Batería de larga duración, control deslizante de acero duradero y ajustable, compatibilidad con PC y PS4, micrófono de cancelación de ruido desmontable

La batería dura 30 horas

Excelente calidad de sonido

Es un poco más caro que sus competidores

El HyperX Cloud Flight es un auricular inalámbrico para juegos de larga duración que ofrece hasta 30 horas de duración de la batería. Esto significa que es probable que se pueden obtener dos días completos de juego entre cargas. Sin embargo, hay un problema: a diferencia de los competidores de Cloud Flight, es decir, el Astro A20, estos auriculares para juegos solo ofrecen sonido estéreo, abandonando cualquier implementación de sonido envolvente. Afortunadamente, se puede jugar con el aplicativo Dolby Access, y el perfil de sonido será lo suficientemente equilibrado para que esto no sea un problema; haciéndolo uno de los mejores auriculares del 2019.

Lea la reseña completa: HyperX Cloud Flight

13. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Un gran auricular inalámbrico

Interfaz: Inalámbrico | Características: Corsair CUE, sonido virtual envolvente 7.1, micrófono unidireccional certificado por Discord

Gran audio para juegos

El micrófono soporta sacudidas

No hay como guardar el micrófono

Corsair presentó uno de los mejores audífonos para juegos a fines del año pasado con el Corsair HS50, y ahora lo ha mejorado aún más al hacer que sea inalámbrico y dándole capacidades de sonido envolvente. Estas características, por sí mismas, ya lo convertirían en un excelente auricular para juegos, pero cuando se agrega el fantástico software Corsair CUE, se convierte en un paquete completo que sería una excelente adición a su configuración de juegos.

Lea la reseña completa: Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Corsair Void Pro RGB Wireless

14. Corsair Void Pro RGB Wireless

Corsair lo hizo de nuevo

Interfaz: Inalámbrico | Características: Controladores de 50 mm, micrófono con cancelación de ruido, iluminación RGB, audio Dolby Headphone 7,1

Excelente calidad de sonido

Bonito diseño

Solo el logo es RGB

No hace mucho, Corsair era solamente conocido por sus componentes de PC. Sin embargo, desde hace más o menos 5 años, se ha vuelto famoso por sus periféricos de juegos. Con productos como el Corsair Void RGB Wireless, no es difícil ver el porqué. Aunque a primera vista algunos puedan quejarse del precio de venta, el Void Pro RGB Wireless cumple con el valor prometido con una calidad de fabricación excelente, una fidelidad de sonido fantástica y, quizás lo más importante, la iluminación RGB. Además, si ya tiene un arsenal completo de periféricos Corsair, el Void Pro RGB Wireless se adapta muy bien, e incluso puede sincronizar los efectos de iluminación con otros periféricos a través del motor utilitario de Corsair.

Lea la reseña completa: Corsair Void RGB Wireless

Turtle Beach Elite Pro Tournament

15. Turtle Beach Elite Pro Tournament

Fuerte y claro

Interfaz: Con cable (USB y 3,5 mm) | Características: "Prospecs glasses relief", Soporte multiplataforma, Controladores de 50 mm

Cómodos

Alta calidad de sonido

Un poco caros

Si eres el tipo de jugador que no teme dejar que el mundo sepa que estás jugando, el Turtle Beach Elite Pro Tournament podría ser el mejor auricular para ti. No solo es extremadamente cómodo de usar, sino que sus controladores de 50 mm significan que la calidad del sonido es siempre de primera, incluso si pudiera usar un poco más de bajos en la mezcla. Y, para quien valoriza la estética, su estructura plástica y sus reflejos anaranjados personifican el estilo. Pero, si puedes superar el aspecto y la etiqueta de precio, hay muchas cosas para amar del Turtle Beach Elite Pro Tournament.

Lea la reseña completa: Turtle Beach Elite Pro Tournament

Bill Thomas y Gabe Carey también contribuyeron en este artículo.

Imágenes: TechRadar