Los mejores audífonos con cancelación de ruido de 2019: los auriculares más recomendados para viajar y desplazarse

Guía de compra de los mejores audífonos con cancelación de ruido: Te damos la bienvenida al resumen de TechRadar de los mejores auriculares con cancelación de ruido que puede comprar este 2019.

Es una terrible verdad que, en general, desplazarse al trabajo o a la escuela es terrible. Afortunadamente, los audífonos con cancelación de sonido existen para darnos un poco de balance en el mundo y mejorar nuestra mañana y tarde por lo menos un poco.

Hay muchas opciones en el arsenal anti sonido, incluyendo opciones de alta gama de algunas de las mejores marcas en el mercado, como Bose, Sony y Sennheiser. (Discúlpenos, fans de los AirPods , estos, igual que la mayoría de audífonos verdaderamente inalámbricos no están al mismo nivel.)

Mira bien nuestra lista de los mejores audífonos con cancelación de sonido para encontrar un producto que te permitirá decirle adiós a la banda sonora de gritos de bebé, bocinas ruidosas o conversaciones bulliciosas. Exacto, la nirvana del sonido está a un solo paso.

Asegúrate de leer nuestra reseña de los Bose Noise Cancelling Headphones 700, estos sofisticados cascos tienen diez micrófonos para una experiencia de cancelación de sonido única.

Realmente estas verdaderas maravillas de la era moderna eliminan totalmente los sonidos no deseados mientras que, al mismo tiempo, hacen que su música suene incluso mejor que con cualquier viejo par de audífonos.

Creemos que los audífonos con cancelación de ruido son tan vitales como una laptop, TV o celular cuando se trata de tecnología que cambiará la forma en que se vive, trabaja y juega. Eso significa que elegir el par de auriculares ideal es muy importante.

Afortunadamente, para ayudarlo a elegir un par de auriculares que cumplan con todos los requisitos mencionados, hemos reunido una lista de nuestros audífonos con cancelación de ruido favoritos, enumerados a continuación y clasificados según su relación precio / rendimiento.

¿No puede decidir entre cuál comprar? Revise nuestra guía a continuación:

¿Cuáles son los mejores audífonos con cancelación de ruido?

Imagen: Sony

1. Sony WH-1000XM3

Los mejores audífonos con cancelación de ruido del mundo durante dos años seguidos.

Diseño acústico: cerrado | Peso: .8,99 oz | Longitud del cable: 1,4 m (3,94 ft) | Frecuencia de respuesta: 4 Hz-40 kHz | Conductores: Diafragma de Doble Capa de 40 mm | Tipo de conductor: Dinámico | Sensibilidad: 104,5 dB | Impedancia: 47 ohm | Duración de la batería: 30 horas | Rango inalámbrico: 30 m. (98ft) | NFC: Sí

Cancelación de ruido excepcional

Calidad de sonido fantástica

La batería dura 30 horas

Pequeños ajustes de 1000XM2.

Calidad de llamadas normal

Los auriculares Sony WH-1000XM3 se destacan como los mejores audífonos con cancelación de ruido del mundo durante dos años seguidos. Claro, podrían ser simplemente una mejora del excelente WH-1000XM2 del año pasado, pero los ajustes sutiles tales como el uso de USB-C en lugar del microUSB y las almohadillas de espuma a lo largo del puente ayudan a que los audífonos premiados de Sony sean aún mejores.

Entonces, ¿por qué todo el mundo ama tanto los audífonos Sony? Porque son excepcionalmente buenos para cancelar el ruido exterior. Ponte un par mientras pasas la aspiradora y oirás vagamente el funcionamiento del motor. Para los amantes de la música, el Sony WH-1000XM3 cuenta con aptX HD y Sony LDAC, dos de las mejores maneras de escuchar música de alta resolución desde su teléfono sin necesidad de cable. Por último, todos los audífonos emblemáticos de Sony ofrecen tanto Google Assistant como, a partir de 2019, el soporte de Alexa, lo que los convierte no solo en los mejores auriculares de cancelación de ruido del mercado, sino también en algunos de los más inteligentes.

Lea la reseña completa: Sony WH-1000XM3

Image credit: Sony

2. Sony WH-1000XM2

Si puede encontrarlos, la segunda generación del WH-1000XM2 de Sony siguen siendo excelentes.

Diseño acústico: cerrado | Peso: 23g | Longitud del cable: N/A | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | Tipo de conductor: N/A | Sensibilidad: N/A | Impedancia: N/A | Duración de la batería: 30 horas | Rango inalámbrico: 33 ft | NFC: Sí

Impresionante cancelación de ruido

Excelente audio

La batería dura 30 horas

Las bisagras son frágiles

Controles táctiles

Si puede encontrar un par, los WH-1000XM2 de Sony siguen siendo algunos de los mejores audífonos con cancelación de ruido: Suenan genial, utilizan hábilmente la tecnología de cancelación de ruido y cuestan tanto como un par de Bose QC35. Es posible que tengan una duración de batería ligeramente menor que los auriculares estrella de Bose, pero el WH-1000XM2 de Sony supera al QC35 en términos de rendimiento y conjunto de funciones.

Es recomendable elegir los audífonos Sony antes que los de Bose no solo porque ofrecen el mismo impresionante nivel de cancelación de ruido, sino que cuentan con tres trucos que Bose simplemente no tiene en sus auriculares: El primero es un modo de ruido ambiente que solo permite la entrada de tonos de media a alta frecuencia (anuncios por un altavoz, por ejemplo), y el segundo es el modo de Atención Rápida que permite dejar entrar todo el ruido exterior sin quitarse los audífonos. Esta última característica es perfecta cuando está pidiendo un trago en un vuelo o cuando conversa brevemente con un compañero antes de volver al trabajo. El último truco que Sony tiene bajo la manga es el códec LDAC. Junto con el ampliamente adoptado aptX HD estándar, el LDAC permite la reproducción de audio de alta resolución utilizando el 1000XM2.

¿Suena bien, tiene muchas funciones y es tan accesible como el de la competencia? El Sony WH-1000XM2 es una robusta opción para audífonos de cancelación de ruido.

Lea la reseña completa: Sony WH-1000XM2

¿No está seguro de cuáles auriculares Sony comprar? Lea nuestro resumen de los mejores audífonos de Sony que hemos analizado hasta ahora

Imagen: TechRadar

3. Bose QuietComfort 35 II

Audífonos inteligentes con cancelación de ruido para los fanáticos del asistente de voz

Diseño acústico: cerrado | Peso: 0,68 libras | Longitud del cable: 1,4 m (3,94 feet) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | Tipo de conductor: N/A | Sensibilidad: N/A | Impedancia: N/A | Duración de la batería: > 20 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: Sí

Sonido amplio y nítido

Increíble cancelación de ruido

Ecualizador activo al que hay que acostumbrarse

Diseño poco atractivo

En la posición número tres tenemos al Bose QuietComfort 35 II, un producto casi idéntico al ya excelente Bose QuietComfort 35, pero actualizado para el 2018 con el Asistente de Google. Esto significa que seguirá disfrutando de la sobresaliente cancelación de ruido, buena calidad de sonido y comodidad increíble que caracterizan a los productos de Bose, además de un práctico asistente para responder a cualquier consulta que pueda tener mientras viaja.

En conjunto, el Bose QC35 II NC es un excelente audífono para pasajeros y viajeros frecuentes. Bose ha encontrado un buen equilibrio de características que satisfarán a la mayoría de los oyentes. Si bien no lo amamos tanto como al Sony WH-1000XM2, que tiene mejor sonido, todavía son los mejores de su clase para la cancelación de ruido.

A pesar de la popularidad de los QC35s, Bose está cambiando las cosas, lanzando un modelo nuevo de audífonos con cancelación de sonido, con un enfoque en el diseño moderno y su tecnología de audio 'revolucionaria': los Bose Noise Cancelling Headphones 700, y puede que estén encima de la lista de mejores audífonos con cancelación de sonido.

Lea la reseña completa: Bose QuietComfort 35 II

Imagen: TechRadar

4. Jabra Elite 85H

Los nuevos audífonos con cancelación de sonido de Jabra están haciéndole competencia seria a Sony y Bose

Diseño acústico: cerrado | Peso: 65 libras | Longitud del cable: N/A | Frecuencia de respuesta: 10Hz-20 kHz | Conductores: 40mm | Tipo de conductor: Dinámico | Sensibilidad: N/A | Impedancia: N/A | Duración de la batería: 36 horas | Rango inalámbrico: 10 m. (33 pies) | NFC: N/D

Duración de la batería líder en su clase

Excelente rendimiento ANC

No son compatibles con codecs de alta gama

El bajo podría ser más impactante

Con una duración de la batería líder en clase, estilo excelente y bastante personalización cuando se trata de perfiles de sonido, los Elite 85h son una recomendación fácil. Con eso dicho, los puristas lamentarán la falta de compatibilidad con codecs de alta gama y existen audífonos más personalizables en mercado por el mismo rango de precio. Cuando usted considere que los audífonos Elite 85h de Jabra son el primer intento de la compañía para crear unos audífonos ANC inalámbricos premium, el resultado es realmente loable. No podemos esperar a ver que logrará la compañía con sus próximos audífonos ANC premium.

Si desea una alternativa a los WH-1000XM3 de Sony, estos son.

Lea la reseña completa: Jabra Elite 85H

Imagen: TechRadar

5. Philips Fidelio NC1

Gran apariencia y excelente sonido

Diseño acústico: cerrado | Peso: 0.74 libras | Longitud del cable: 1,4 m (3,9 feet) | Frecuencia de respuesta: 7 - 25 000Hz | Conductores: Dos controladores de neodimio de 1,5" | Tipo de controlador: Dinámico | Sensibilidad: 107 dB | Impedancia: 16 ohm | Duración de la batería: > 25 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: No

Sonido brillante e intenso

Gran calidad de fabricación y duración de la batería

El sonido se escapa un poco

Aún con cable

Philips presenta una solución de cancelación de ruido más elegante con su NC1. Estos audífonos on-ear no son inalámbricos como nuestra primera opción, pero eso no es una razón para dejarlos de lado. Con un precio de US$299 / £195, el NC1 es un conjunto compacto que ofrece un alto nivel de confort y duración de la batería.

Su dinero rinde mucho con este producto. En la caja vienen los audífonos, un estuche rígido para almacenamiento y, además, los auriculares cuentan con una batería recargable que proporciona cancelación de ruido por cerca de 30 horas. Pero lo mejor de todo es que el rendimiento del sonido es extremadamente bien equilibrado y cálido.

(Una pequeña nota para nuestros lectores australianos: Lamentablemente, Philips ya no vende el NC1 en Australia o Nueva Zelanda, por lo que tendrá que importar un por si está interesado).

Lea la reseña completa: Philips Fidelio NC1

Imagen: TechRadar

6. Bose QuietComfort 25

Auriculares dignos de un rey y una excelente relación calidad-precio para todos.

Diseño acústico: cerrado | Peso: 0,68 libras | Longitud del cable: 1,4 m (3,94 feet) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | Tipo de conductor: N/A | Sensibilidad: N/A | Impedancia: N/A | Duración de la batería: > 20 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: Sí

Cancelación de ruido impresionante

Diseño simple e impecable

Sonido pleno y robusto

De 2014

Audífonos con cable

Hace algunos años, los Bose QuietComfort 25 eran los mejores audífonos con cancelación de ruido que habíamos usado. Los bajos, medios y agudos eran tan claros como la luz del día, sin que ninguno opacase al otro. Cualquier estilo de música sonaba previsiblemente increíble. Nunca nos habíamos sentido tan inmersos y concentrados como cuando dejábamos la cancelación de ruido activada y cubríamos nuestras orejas con el QC25.

Pero eso era hace algunos años, y el tiempo ha avanzado desde entonces. Bose ha lanzado no solo una continuación de estos auriculares, sino dos: el QC35 y el QC35 II con el Asistente de Google incorporado, ambos de los cuales recomendaríamos por encima del QC25.

Pero no todo es tan malo. Si no le importa usar los auriculares con cable más antiguos, los QC25 son un conjunto de audífonos bien afinados que proporcionan más de 35 horas de excelente rendimiento de cancelación de ruido con una batería AAA.

Lea la reseña completa: Bose QuietComfort 25

[Actualización: Estos audífonos también vienen en una versión inalámbrica: échale un vistazo a nuestra reseña del Bose QuietComfort 35.

Imagen: TechRadar

7. Bowers and Wilkins PX Inalámbricos

Audífonos con cancelación de ruido con un par de trucos bajo la manga.

Diseño acústico: cerrado | Peso: 335 gramos | Frecuencia de respuesta: 10Hz-20 kHz | Conductores: 40mm | Tipo de conductor: Rango completo | Sensibilidad: 111 dB | Impedancia: 22 Ohms | Duración de la batería: 22 horas | Rango inalámbrico: 30 m. | NFC: No

Impresionante cancelación de ruido

El pause-play automático funciona bien

Carga USB-C

El sonido carece de definición

Bowers & Wilkins llegaron un poco tarde al juego de cancelación de ruido, pero su primera ofensiva impresiona.

Los PX Inalámbricos no son solo un excelente par de audífonos, sino que también tienen algunos trucos interesantes bajo la manga. Se encienden y apagan automáticamente dependiendo de si los llevas puestos o no, y también cuentan con el estándar de carga USB-C.

En nuestra opinión, su única desventaja es la calidad del sonido, que creemos que carece de la profundidad de los auriculares estrella de Bose y Sony.

Dicho esto, si usted ya ha sido fanático de la apariencia de los auriculares de B&W en el pasado, entonces definitivamente vale la pena probar los PX Wireless.

Lea la reseña completa: Bowers & Wilkins PX Inalámbricos

Imagen: TechRadar

8. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Audífonos con cancelación de ruido con sonido de Sennheiser

Diseño acústico: cerrado | Peso: 238g | Longitud del cable: N/A | Frecuencia de respuesta: 18 - 22.000 Hz | Conductores: N/A | Tipo de conductor: Dinámico | Sensibilidad: 113 dB SPL/V a 1 kHz | Impedancia: 18 ohm | Duración de la batería: 20 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: Sí

Gran cancelación de ruido

La batería dura 20 horas

Diseño práctico para viajes

NoiseGuard difícil de activar

La diadema carece de almohadillas de espuma

Con una tecnología de cancelación de ruido tan efectiva como la de los auriculares de su rival Bose, y con una capacidad de sonido más musical, el Sennheiser HD 4,50 BTNC es un competidor de peso para la corona de cancelación de ruido. Más accesibles y fáciles de transportar, estos audífonos livianos son de gran valor en todos los aspectos, ya sea para vuelos, viajes frecuentes u oficinas ruidosas.

En lo que tiene a ver con el design, el Sennheiser HD 4,50 BTNC parece un poco más fino, liviano y equilibrado que las alternativas voluminosas y caras de Bose y Sony; y, lo más importante de todo, los HD 4,50 BTNC tienen un muy buen audio, y una casi tan buena cancelación de ruido. Vale la pena tener en cuenta al Sennheiser HD 4,50 BTNC, tanto si busca una buena cancelación de ruido para viajes de corta o larga distancia, cuanto para mantenerse más productivo en una oficina ruidosa.

Lea la reseña completa: Sennheiser HD 4,50 BTNC

Imagen: TechRadar

9. JBL Live 650BTNC

Excelentes audífonos con cancelación de ruido para aquellos con un presupuesto

Diseño acústico: cerrado | Peso: 249g | Longitud del cable: 1,4 m (3,93ft) | Frecuencia de respuesta: 16Hz-20 kHz | Conductores: 40mm | Tipo de conductor: Dinámico | Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW | Impedancia: 32 ohm | Duración de la batería: 20-30 horas | Rango inalámbrico: 30ft (10m) | NFC: No

Excelente sonido

Diseño compacto

El factor de forma on-ear se vuelve incómodo

Sus controles son confusos en el primer uso

Teniendo en cuenta su costo, el JBL Live 650BTNC sobresale en términos de calidad de sonido, fabricación y características. Puede elegir entre el Asistente de Google o el Asistente de Voz Alexa de Amazon, y personalizar su EQ con la app de auriculares de JBL. El promedio de vida útil de la batería es de 20 horas con ANC y conexión inalámbrica habilitadas, y si usa el JBL Live 650BTNC con un cable con ANC habilitado, puede obtener más de 30 horas de uso con una sola carga.

Si no quiere gastar mucho con el Bose QC35 II o el Sony WH-1000XM3, estará satisfecho con el JBL Live 650BTNC sabiendo que está obteniendo un 80 % de rendimiento al 50 % del precio.

Lea la reseña completa: JBL Live 650BTNC

Imagen: Microsoft

10. Audífonos Microsoft Surface

Bajos impresionantes y una excelente cancelación de ruido de Microsoft

Diseño acústico: cerrado | Peso: 290 g (0,64 Ib) | Longitud del cable: 1,4 m (3,94 ft) | Frecuencia de respuesta: 20 Hz-20 kHz | Conductores: Conductor sin bordes de 40 mm | Tipo de conductor: sin bordes | Sensibilidad: 115 dB | Impedancia: N/A | Duración de la batería: 15 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: Sí

Brillante calidad de sonido

Cancelación de ruido efectiva

Controles intuitivos

Su diseño no es para todos los gustos

Su sonido puede resultar muy cálido para algunos

Aunque no están en el mismo nivel como los audífonos principales de Sony y Bose, los Surface Headphones de Microsoft son sorprendentemente buenos, con un sonido cálido, y frecuencias de bajo generosas.

Un problema, sin embargo, es que la cancelación de sonido funciona bastante bien, pero no bloquea todo el sonido ambiente de tu entorno, en especial en un lugar muy ruidoso. Dicho esto, si tienes la cancelación de sonido prendida mientras escuchas música, te puedes distraer sin ser molestado por el ruido en tu oficina compartida o por el estruendo del tren en tu viaje al trabajo o escuela.

Aunque al principio no nos convenció su alto costo (sobretodo por el hecho de que puede comprar audífonos de calidad de marcas legendarias por menos), sus características funcionan tan bien que lo consideramos un precio justo.

Lea la reseña completa: Audífonos Microsoft Surface

Imagen: TechRadar

BONUS: Nuraphone de Nura

El extraño híbrido in-ear on-ear cuenta con un ANC decente

Diseño acústico: cerrado | Peso: N/A | Longitud del cable: N/A | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | Tipo de conductor: Dinámico | Sensibilidad: N/A | Impedancia: N/A | Duración de la batería: 20 horas | Rango inalámbrico: N/A | NFC: Sí

Sonido rico y pleno

Excelente aislamiento acústico

Controles limitados en los auriculares

El factor de forma puede ser restrictivo

Si hasta ahora no ha encontrado algo que le guste, tenemos una última opción: el nuevo híbrido over-ear/in-ear Nuraphone de Nura. Su factor de forma permite que no solo tenga un audífono en la entrada de su canal auditivo, sino también una almohadilla sobre toda su oreja. Esto significa que tiene dos barreras físicas, lo que implica que el ruido del mundo exterior no puede llegar a sus oídos. Mientras que los audífonos over-ear más tradicionales hacen un mejor trabajo al ofrecer características útiles a un precio razonable, el Nuraphone atrae a los usuarios de audio más experimentales que esperan estar a la vanguardia de los lanzamientos.

Lea nuestra reseña completa: Nuraphone Headphones