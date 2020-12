Los mejores altavoces Bluetooth de 2020: gana el Sonos Move

Nuestra lista de los mejores altavoces Bluetooth de 2020 tiene los mejores productos para todo tipo de públicos: amantes de la alta fidelidad, cantantes de ducha, jardineros, piscineros, playeros, domingueros y cualquier persona que se quiera llevar la música a cualquier parte, dentro o fuera de una casa.

Los hay de todo tipo, color y nivel de calidad de audio. Los hay con Alexa, Google Assistant, Siri y sin absolutamente ningún asistente. Y los hay para todos los bolsillos. El mercado está inundado de altavoces Bluetooth — tantos que es difícil seleccionarlos. Por eso hemos probado cientos para traerte los mejores. Aquí los tienes.

El ranking de los mejores altavoces Bluetooth

EL MEJOR DE 2020: Sonos Move UE Boom 3 JBL Flip 5 Bose Home Portable Speaker Anker Soundcore Flare UE Wonderboom 2 JBL Charge 4 UE Hyperboom Sony SRS-XB23 Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) Denon Envaya (DSB-250BT) Urbanista Brisbane 1MORE Portable BT Speaker

Nuestros favoritos

El mejor altavoz Bluetooth de 2020

1. Sonos Move El Sonos Move es el mejor altavoz Bluetooth del mund Peso: 6.61 libras (3kg) | VIda de batería: 10 horas | Conectividad: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz, y 5GHz) y Bluetooth 4.2 | Drivers: Un tweeter, un mid-woofer, dos amplificadores digitales Class-D | NFC: No | Aux-in: No | USB para cargar: Sí (USB-C y viene con un dock para carga) Se integra con tu red Sonos Gran calidad No tiene tantas funciones con Bluetooth No se puede usar para altavoces traseros

El Sonos Move es tan bueno que es posible que desees usarlo no sólo como tu sistema de sonido móvil sino como el altavoz principal de tu casa.

Con dos controladores de gran calidad, una aplicación sólida que conecta con cientos de fuentes, capacidad multisala y tecnología inteligente de ajuste de audio que ajusta el tipo de equalizacón de salida en función del entorno del altavoz, el Sonos Move está va mucho más allá que cualquier otro altavoz Bluetooth. Es un altavoz versátil, que destaca sobre la competencia por sí mismo y también cuando lo usas con los altavoces Sonos por los que esta compañía se hizo famosa.

Como todo, no es perfecto: es pesado, algo que es producto de los componentes para crear su increíble sonido. Y es caro. Otro punto negativo es que, lamentablemente, no se puede utilizar para que haga de canales traseros en un cine en casa. Pero si tienes el dinero que cuesta es difícil criticar al Sonos Move. Sencillamente es el mejor altavoz Bluetooth del mundo.

2. UE Boom 3 El ganador anterior sigue siendo un buen altavoz para viajar Pero: 1.2 pounds (540 gramos) | Vida de batería: 15 horas | Rango wireless: 30+ pies | Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz | Drivers: Dos drivers de 1.75", dos 1.75" y dos 3" pasivos | NFC: Sí | Aux-in: No | USB carga: Sí A prueba de agua y polvo IP67 Sonido potente Resistente El audio podría ser más claro

El UE Boom 3 no nos impresionó tanto como su predecesor, el UE Boom 2, pero sigue siendo uno de los mejores altavoces Bluetooth que puedes comprar en 2020. Es un altavoz que puede sonar a todo volumen y no distorsionar. Y a la vez es lo suficientemente liviano para llevarlo en un viaje a cualquier sitio y lo suficientemente duro en su construcción para aguantar cualquier tipo de maltrato.

También es a prueba de agua y polvo, y ahora tiene un botón de shuffle para acceder a toda tu música de forma aleatoria sin abrir el celular.

Hay altavoces portátiles con más detalles, pero la relación de prestaciones, calidad y precio del UE Boom sigue siendo imbatible por tercer año consecutivo en este UE Boom 3.

Además, la compañía Ultimate Ears ahora te permite personalizar tu UE Boom 3 con combinaciones de colores y patrones.

3. JBL Flip 5 Un altavoz divertido sin funciones supérfluas Peso: 1.2 pounds (540 gramos) | Vida de batería: 12 hora | Rango wireless: N/A | Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20kHz | Drivers: 40mm | NFC: No | Bluetooth version: 4.2 | Aux-in: No | USB charging: No Sonido entretenido y atractivo Fácil de usar Sin entrada 3.5mm No tiene micrófono para llamadas

El JBL Flip 5 es la prueba de que los mejores altavoces Bluetooth no siempre son los que tienen las especificaciones técnicas más impresionantes.

Este Flip 5 sólo ofrece reproducción por Bluetooth y tiene funciones modestas, pero si quieres un altavoz portátil resistente y con un sonido excelente, no te sentirás decepcionado.

Gracias a su elegante diseño y su clasificación IPX7, es adecuado para usar tanto en exteriores como en interiores, lo que lo convierte en un altavoz ideal para exteriores. Y además no es demasiado caro $119.95.

Tiene una gran gama de colores fríos, incluyendo un llamativo estampado de camuflaje. Además también tiene una Edición Ecológica limitada que está fabricada con un 90% de plástico reciclado y empaquetada en una caja biodegradable.

[No te pierdas nuestro análisis JBL Boombox 2]

4. Bose Home Portable Speaker Una gran alternativa al Sonos Move Peso: 2.4 libras (1 kg) | Vida de batería: 12 hora | Rango del wireless: N/A | Respuesta de frecuencia: N/A | Drivers: N/A | NFC: No | Bluetooth: 4.2 | Aux-in: No | Carga USB: Sí Gran diseño Buen sonido, balanceado Caro Le falta potencia de bajos

2019 fue el año del altavoz inteligente y 2020 será el año del altavoz inteligente portátil. El Bose Portable Home Speaker — junto con los modelos de la competencia como el Sonos Move — son buena prueba de ella. Todos tienen portabilidad, conectividad y Google Assistant o Alexa.

El Bose Portable Home Speaker no es el primer altavoz apto para exteriores de la marca, y se nota. Tiene un magnífico diseño minimalista ligero pero robusto.

No tiene la misma calidad de audio que el Sonos Move,o la relación calidad-precio del UE Boom 3 o el JBL Charge 4, pero si te gusta el sonido Bose y la calidad de la construcción, este es el altavoz portátil para ti.

5. Anker Soundcore Flare El mejor altavoz Bluetooth por el precio más barato Peso: 1.1 libras (498 gramos) | Vida de batería: 12 horas | Rango wireless: 20m / 66ft | Respuesta de frecuencia: N/A | Drivers: 2 x 1.75" todas las frecuencias + 2 x radiadores pasivos | NFC: No | Aux-in: Sí | Bluetooth: 4.2 | A prueba de agua: IPX7 | Carga dispositivos via USB: No Sonido impresionante para su tamaño Buena calidad Precio excelente Duro al máximo volumen

Anker tiene un buen historial en la fabricación de altavoces inalámbricos a buenos precios. Por ejemplo: el Anker SoundCore 2 no tenía una capacidad tremenda pero el precio es realmente imbatible. Por sólo $20 más tendrás este Anker Soundcore Flare, un excelente altavoz Bluetooth resistente al agua que competir mano a mano con toda la competencia.

Soundcore Flare tiene una relación calidad-precio asombrosa, con un coste de menos de $100. Hay competidores como UE Wonderboom (ver más arriba) que ofrecen mayor calidad de construcción, pero el Flare tiene una ligera ventaja en su calidad de sonido. Recomendamos el Flare para cualquiera que busque un altavoz inalámbrico sin tener que arruinarse.

6. UE Wonderboom 2 Nueva versión del mejor altavoz para exteriores Peso: 0.93 libras (421 gramos) | Dimensiones: 104 x 95.3mm (H x D) | Vida de batería: Hasta 13 horas | Rango wireless: 100 ft (33 m) | Respuesta de frecuencia: 75 Hz – 20 kHz | Drivers: dos active drivers de 40 mm y dos 46.1mm x 65.2mm radiadores pasivos | NFC: No | Bluetooth: N/A | Aux-in: No | Carga USB: No Gran sonido para su tamaño A prueba de polvo y agua IP67 Incremento de vida de batería de 30% respecto al modelo anterior Algo restrictivo en potencia

El UE Wonderboom original estuvo en la parte superior de la tabla de los mejores altavoces a prueba de agua desde su debut. Y por buenas razones: es resistente, suena más alto de lo que sugiere su diminuto tamaño y puede emparejarse con otros altavoces UE Wonderboom para extender su zona de audio.

El UE Wonderboom 2 puede parecer casi idéntico al original, pero Ultimate Ears ha incluido una gran cantidad de mejoras que hacen que el Wonderboom 2 sea aún mejor, como una mayor duración de la batería (hasta un 30% en comparación con el original), una mejor respuesta de graves y la nueva función "Outdoor Boost", que ayuda a que el altavoz suene aún más alto que antes en exteriores.

El UE Wonderboom 2 es un fantástico altavoz resistente al polvo e impermeable al agua que puede llevarse a cualquier parte gracias a su tamaño y peso de menos de medio kilo. Sin embargo, su tamaño no significa que el sonido también sea pequeño. El altavoz suena genial a gran volumen aunque no pueda igualar la respuesta de bajos del UE Boom 3 o el Bose SoundLink Revolve. Pero aún así esos bajos están mejorados con respecto al original y añaden una calidez e intensidad a la música que le faltaba al original.

Todo por $100. El UE Wonderboom 2 sigue siendo uno de los mejores altavoces impermeables que puedes comprar y nuestra opción recomendada para aquellos que buscan llevarse la música a la playa o la piscina (para desgracia de todo el mundo).

7. JBL Charge 4 El mejor altavoz de nivel medio Peso: 2.2 libras (1 kilogramo) | Dimensiones: 8.66 x 3.74 x 3.66 (W x D x H) pulgadas | Vida de batería: Hasta 20 horas | Rango wireless: 30 ft (10 m) | Respuesta de frecuencia: 60Hz–20kHz | Drivers: N/A | NFC: No | Bluetooth: 4.2 | Aux-in: Sí | Carga USB: Sí Sonido potente y equilibrado Puede cargar tu celular Gran vida de batería No tiene sonido de 360 grados

El JBL Charge 4 no es un gran paso adelante sobre JBL Charge 3. Pero eso quizás se deba a que el modelo Charge 3 era excelente y por eso fue un gran éxito. Lo que sí hace el Charge 4, sin embargo, es ofrecer un equilibrio tonal mucho mejor y al mismo tiempo poder ofrecer unos graves serios pero que no tapan otras frecuencias.

Esto puede parecer aburrido pero en realidad le convierten en uno de los mejores altavoces a prueba de agua que existen. Por relativamente poco dinero, tendrás un altavoz que suena genial y resistente como el hormigón armado que además puede cargar tu teléfono y dura todo el día.

8. UE Hyperboom Powerful sound for parties both big and small Weight: 13 pounds | Battery life: 24 hours | Wireless range: Approx. 150 ft | Frequency response: 45 - 20,000Hz | Drivers: N/A | NFC: Yes | Aux-in: N/A | USB charging: No Excellent sound Smart dual connection function Stylish design Fairly heavy

Ultimate Ears Hyperboom is a powerful party speaker that will ensure the party atmosphere, both indoors and outdoors. Its Ultimate Ears' largest speaker to date, but still keeps the company's stylish and discreet design, and adds two Bluetooth radios so you can switch seamlessly between two phones.

Despite being party-centric (read: packing tons of bass), it also delivers a very well-balanced soundscape. Here you never get the feeling that you are playing bass to make a party at the expense of other elements in the music, and almost no matter what you put on music, you get a pleasant experience.

In terms of features, the Ultimate Ears app allows you to connect the Hyperboom to other UE speakers and use them together, you can switch audio source and adjust volume, and you can select four different playlists in Amazon Music, Deezer or Spotify that can be started by holding down the Play button in three seconds.

For parties small and large, it's a great pick.

9. Sony SRS-XB23 Una potente lata de sonido para tus aventuras Peso: 1.3 pounds (580 gramos) | Vida de batería: Hasta 12 horas | Rango wireless: 30 pies | Respuesta de frecuencia: 20 - 20,000 Hz | Drivers: X-Balanced altavoz, dos radiadores pasivos | NFC: Sí | Bluetooth: 5.0 | Aux-in: Sí | Carga USB: No Buena calidad de sonido IP67 rating Emparejado estéreo Bajo pico de volumen

El Sony SRS-XB23 es un altavoz portátil para exteriores sólido que sólo cuesta $99. Tiene una clasificación IP67 y una duración de batería de 12 horas. En términos de rendimiento, produce un gran nivel de volumen sin una gran cantidad de distorsión. Los radiadores pasivos ayudan a que los graves suenen más claros que en cualquiera de los modelos anteriores de Sony. La razón es que el XB23 usa Bluetooth 5.0, el último estándar, compatible con tres códecs principales: SBC, AAC y LDAC. Lo dispositivos Android más recientes utilizan este último, que suena absolutamente genial.

A los aventureros al aire libre les gustará que es robusto. Y a los vagos — como nosotros — les gustará que cabe en el posavasos de una silla de jardín.

Si buscas algo más grande, consulta nuestro análisis del Sony SRS-XB33, el altavoz Bluetooth más potente.

10. Bang & Olufsen Beosound A1 (2ª generación) Un altavoz de diseño con Alexa Peso: 1.2 libras (480 gramos) | VIda de batería: 18 horas | Rango wireless: 30m (100 pies) | Respuesta de frecuencia: 55 - 20,000 Hz | Drivers: N/A | NFC: No | Aux-in: No | Carga USB: USB-C Sonido claro Diseño ligero Soporte Alexa deficiente Los botones son difíciles de encontrar

El Bang & Olufsen Beosound A1 (2ª generación) es un altavoz Bluetooth atractivo y muy portátil que es casi idéntico a la primera generación. Tiene soporte Alexa, aunque la verdad es que no funciona muy bien.

Pero la realidad es que el B&O Beosound A1 impresiona en general. Es una mejora notable con respecto a su predecesor, con mejor duración de la batería y su nivel de impermeabilidad.

El sonido es claro y el diseño es elegante, como el resto de productos de la compañía danesa — un ejemplo más de su buen hacer.

11. Denon Envaya El altavoz Bluetooth más resistente Peso: 1.6 libras (725 gramos) | Vida de batería: 13 horas | Rango de batería: 30 metros (100 pies) | Respuesta de frecuencia: N/A | Drivers: 2 x 40mm Full Range Driver, 1 x 53x135 radiadores pasivos | NFC: No | Aux-in: Sí | Carga USB: No Sonido potente que llena la habitación Audio más equilibrado que la mayoría Botones duros Tamaño algo grande

El altavoz más reciente de la línea Denon Envaya fue uno de los primeros en impresionarnos en 2018. Sigue siendo una gran compra dos años después, con un sonido potente que llena la habitación y que realmente suena genial.

Tiene una clasificación IP67 resistente al agua y al polvo. Y está construido como un tanque, lo que lo convierte en uno de los altavoces más robustos y sólidos que jamás hayamos tenido en nuestras manos.

A pesar de un rendimiento de audio casi impecable, el Envaya no es perfecto. La calidad del sonido es excelente, potente y rica, pero para algunos quizás no tenga el nivel de agudos ideal. Además, los botones ubicados a lo largo del costado pueden resultar demasiado duros y difíciles de usar. Pero al final estas son quejas menores y el Denon Envaya sigue siendo un excelente altavoz Bluetooth — entre los mejores que tes puedes comprar en 2020.

12. Urbanista Brisbane Diseño escandinavo con buen sonido Peso: 1.5 libras | Vida de bateria: 10 horas | Rango wireless: 30m (100 pies) | Respuesta de frecuencia: 80-20,000Hz | Drivers: 2 x 52mm | NFC: No | Aux-in: No | Carga USB: No Buen sonido Emparejamiento con otro altavoz Podría ser más robusto

El altavoz Urbanista Brisbane puede resultar demasiado minimalista para mucha gente, pero es un potente altavoz Bluetooth. Potente y con un sonido rico en detalle. Es un buen altavoz a buen precio para el hogar de cualquier persona, con una buena duración de batería. Y además tiene la opción de emparejarlo con otro Brisbane para obtener sonido estéreo.

De hecho, con este precio, el Urbanista Brisbane es una ganga. Podrás encontrar una mejor calidad de sonido en otros altavoces de esta lista, pero te costará mucho más. Este altavoz de gama media es una excelente opción para cualquiera que quiera llevarse la música a cualquier parte y disfrutar de un buen nivel de volumen.

13. 1MORE Portable BT Speaker Un altavoz Bluetooth de lujo Peso: 268g | Vida de batería: 12 horas | Rango wireless: N/A | Respuesta de frecuencia: N/A | Drivers: N/A | NFC: No | Aux-in: Sí | USB charging: Sí Gran calidad de sonido por el tamaño Bajos impresionantes a bajo volumen Clasificación IPX4 Vida de batería regular

El altavoz portátil BT 1MORE suena muy bien para el precio que tiene. Tiene un nivel de graves impresionantes con volumen bajo pero que se diluye en al subir la potencia.

Este altavoz Bluetooth es bueno para gente que viaja y quieran una buena calidad de sonido y algo de resistencia al agua pero no para aquellos que quieren un altavoz resistente: su clasificación IPX4 es algo floja.

Cómo elegir tu altavoz Bluetooth

Hay tantos altavoces Bluetooth nuevos en el mercado que es complicado elegir. Aparte de nuestra guía, debes atender a estos parámetros a la hora de elegir:

Lo primero es pensar dónde lo vas a usar y buscar un altavoz que coincida con esa configuración.

Algunos altavoces portátiles se fabrican pensando en su resistencia — a los golpes, al agua y al polvo. Si vas a usarlos en el bosque, en la playa, en el parque o la piscina, esos son los que debes comprar.

Si lo que buscar algo para caso, lo mejor es que ahorres en resistencia y primes el diseño y el sonido.

Si lo que te gusta en montar fiestas o tener música por toda tu casa, busca la capacidad de conectar dos o más altavoces juntos. También altavoces que permitan la conexión de varios dispositivos de reproducción.

Una vez delimitados esos parámetros, toca evaluar el grupo de altavoces que te quede valorando la duración de la batería, la calidad del sonido y el diseño.

Finalmente (o quizás antes de nada) está el factor precio, que es lo que al final va a hacer que te decantes hacia una opción determinada.