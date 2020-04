Los juegos de PS5 y Xbox Series X podrían aparecer antes — por el coronavirus

Ya sabíamos que la cancelación del E3 2020 forzada por la pandemia Covid-19 tendría un impacto sobre el anuncio y la presentación de video juegos este año, especialmente cuando las nuevas consolas van a salir a finales de 2020.

Y, aunque algunos anuncios sobre las consolas se van a retrasar, otros se han adelantado — lo que significa que veremos nuevos juegos para la PS5 y la Xbox Series X antes de lo esperado.

Por lo menos eso es lo que dice el prominente analista de la industria del videojuego Daniel Ahmad, que ha publicado un tuit diciendo que la cancelación del E3 2020 por el coronavirus nos traerá una muestra de los juegos de la siguiente generación mucho antes de lo que esperábamos.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week. Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.April 19, 2020