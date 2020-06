Los juegos de la PS5 y Xbox Series X que realmente saldrán en 2020

Aparte del precio final de la PS5 y la Xbox Series X, la otra gran batalla serán los juegos de lanzamiento. Aquí tenemos las listas que quizás podrían cambiar el sentido de tu compra.

Pero antes de nada: ¿realmente son los juegos de lanzamiento tan importantes? La respuesta no está clara.

Algunas consolas se lanzan con juegos que definen una generación de consolas, como al Halo: Combat Evolved de la Xbox original o el Mario 64 en la N64. Pero durante la última generación, los lanzamientos de 2013 no fueron tan relevantes. La Xbox One incluyó títulos interesantes como el siempre sólido Forza, un Dead Rising 3 que estaba bastante bien y un decepcionante Ryse: Son of Rome. La PS4 salió con el olvidado Killzone: Shadow Fall, el Knack — un juego que ha resultado en miles de memes — y el excelente Resogun.

Nuestra memoria de finales de 2013 es que todo el mundo estaba jugando al Assassin's Creed 4: Black Flag o al Call of Duty en sus nuevas consolas, o siguiendo con el GTA 5 en sus PS3s o Xbox 360s. Las exclusivas buenas de la PlayStation 4 no llegaron hasta mucho más tarde, con Destiny como uno de sus primeros gran momentos. Éste último llegó 10 meses después del lanzamiento.

Así que, con eso en mente, ¿son realmente importante?

Honestamente, en nuestra opinión será más importante para Microsoft que para Sony. La PS5 llega sobre la gran ola de la PS4 y, a no ser que cueste demasiado, probablemente se agote en navidades independientemente de los juegos. la Xbox Series X sale en buena posición con un hardware increíble, pero viene de una generación anterior en la que Microsoft siempre estuvo en segundo lugar. Deben causar un gran impacto para cambiar la dinámica actual.

Lanzar un juego de Halo es un buen indicador de que Microsoft quiere hacer precisamente esto.

Ahora mismo sabemos mucho más de lo que va a lanzar Sony que lo que va a venir de Microsoft, porque esta última va a anunciar sus títulos exclusivos durante el mes de julio. Con Halo Infinite confirmado, nos queda saber si saldrá un nuevo Forza (algo más que probable).

Pero sin meternos en más especulación, aquí tenéis la lista de juegos confirmados para el lanzamiento de ambas consolas, para que podáis ir pensando.

Los juegos de lanzamiento de la PS5 (por ahora)

Por ahora, sólo conocemos una exclusiva para la PS5: Spider-Man: Miles Morales. Lo han comparado en amplitud con Uncharted: The Lost Legacy, así que no será una experiencia tan grand como el Spider-Man de la PS4 en 2018. También está el juego incluido en la PS5 llamado Astro's Playhouse, un título diseñado para mostrar cómo funcionan las nuevas prestaciones del controlador DualSense.

Eso no quiere decir que Spider-Man es la única exclusiva del año. Deathloop, de los creadores de Dishonored, Arkane Studios, va a llegar para PS5 y PC en 2020. Será probablemente una exclusiva temporal, disponible sólo para PS5 durante un breve periodo de tiempo. Lo mismo pasaría con el Ghostwire: Tokyo de Bethesda, pero ése no llega hasta 2021.

Sony tendrá otros títulos que serán sólo para PS5 este año, para luego aparecer en PC, como Godfall, Kena: Bridge of Spirits and Jett: The Far Shore. Bugsnax será otra exclusiva temporal — pero también aparecerá para PS4.

El resto de juegos exclusivos de Sony no tienen fecha todavía, como Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West y Returnal. Sólo sabemos que saldrán en 2021.

Aquí tenéis la lista completa de nuevos juegos PS5 para 2020, incluyendo nuevas ediciones como Marvel's Avengers. La lista podrá crecer antes del lanzamiento (Call of Duty tendrá que aparecer por algún sitio, seguro).

FIFA 21

Madden 21

Deathloop

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Avengers

Astro's Playhouse

Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Dirt 5

Godfall

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of Spirits

Observer: System Redux

Outriders

Planet Coaster: Console Edition

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (tentatively)

Los juegos de lanzamiento de la Xbox Series X (por ahora)

Nuestra expectativa es que Microsoft saque Halo Infinite y el octavo título de la serie Forza Motorsport en el periodo de lanzamiento de la Xbox Series X. También pensamos que podremos ver el reboot de Microsoft Flight Simulator 'optimizado para Xbox Series X', aunque por ahora sólo ha sido anunciado para Xbox One y PC.

Como Sony, Microsoft tendrá exclusivas de terceros, como Call of the Sea, The Medium y The Ascent. Y también será la única que tendrá un nuevo juego de la serie Yakuza disponible en el lanzamiento.

Dicho todo esto, Microsoft tiene un evento a la vuelta de la esquina, así que esta lista va a crecer seguro. El evento va a estar enfocado a juegos exclusivos de la Xbox Series X desarrollados por algunos de los estudios de Microsoft. Aún así, aquí está la lista de juegos de lanzamiento de la Xbox Series X — por ahora.

FIFA 21

Madden 21

Halo Infinite

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Avengers

NBA 2K21

The Ascent

Dirt 5

Observer: System Redux

Outriders

Call of the Sea

The Medium

Planet Coaster: Console Edition

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (tentatively)

Yakuza: Like A Dragon

Y no os olvidéis que, aunque Cyberpunk 2077 no tendrá un lanzamiento oficial para Xbox Series X o PS5 este año, será compatible con ambas consolas. Os aseguramos que todo el mundo va a estar inmerso en este juego a finales de año, con su vieja o nueva consola.