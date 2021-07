Los cretinos habituales critican el nuevo He-Man de Netflix y su creador les responde

ATENCIÓN: Spoilers de Masters del Universo: Apocalipsis a continuación

Masters of the Universe: Apocalipsis es el 'reboot' de Netflix de la serie animada de He-Man de los años 80, icono de la cultura infantil de la época. Y como toda serie con fans detrás, ha provocado una guerra entre los supuestos fans y el creador de la serie.

Esta serie de fantasía — que se estrenó en el servicio de streaming el 23 de julio — fue alabada por todos los críticos incluidos nosotros como una magnífica reinvención de la serie de televisión de He-Man. Pero los fans no están de acuerdo con nosotros ni con los creadores de la serie, hasta el punto de que se han organizado para criticarla.

Según el agregador Rotten Tomatoes, las puntuaciones de Masters del Universo: Apocalipsis no pueden ser más dispares. La serie de animación tiene una puntuación del 94% por parte de los críticos y de una 32% entre el público general. En IMDb, la horda fanática también se ha aliado para rebajar la puntuación a 4,7/10, con más de 9.000 puntuaciones de usuarios en el momento de escribir este artículo.

El discurso se ha extendido también a las redes sociales: lo masa protesta que la serie no esté protagonizada por el personaje principal y la han calificado de revival "woke". Así que el director de la serie — el mega-nerd Kevin Smith — ha disparado la artillería contra esta minoría vociferante.

En una entrevista con Variety publicada a raíz de las reacciones de los fans, el creador Kevin Smith no se ha cortado en hablar de las críticas que han circulado antes del estreno de la serie en Netflix.

"Veo que la gente en internet dice: '¡Eh, tío, se están deshaciendo de He-Man!". dijo Smith. "Como, ¿pero de verdad jodidamente crees que Mattel Television, que me contrató y me pagó dinero, quiere hacer una jodida serie de 'Masters of the Universe' sin He-Man? Madura, hombre. Como, eso me dejó alucinado, un montón de gente dijo 'oh, me lo huelo. Esto es el timo de tocomocho'".

No todos los fans de He-Man han criticado el reboot. Algunos espectadores creen que los que reaccionan mal ante Apocalipsis forman parte de un problema más amplio relacionado con el protagonismo de los personajes femeninos fuertes en las películas y las series de televisión. Otros dicen que este reboot es una "sorpresa agradable".

Análisis: He-Man y la eterna lucha de recrear antiguas propiedades para el público moderno

Masters del Universo: Apocalipsis no es la primera película o serie de televisión que divide a los fans.

Los fans se han convertido en un problema cada vez más difícil de tratar para los showrunners, directores, guionistas y creadores. En los últimos años, hemos visto cómo los fans rabiosos de Star Wars y Star Trek organizaban boicots por las decisiones sobre tal o cual película o serie, como Star Wars: The Last Jedi, Star Trek Into Darkness o Star Trek: Picard.

Otros fans están más abiertos a los cambios que otros y, de hecho, han dado la bienvenida a los cambios en el material original.

Sin embargo, es difícil conseguir el equilibrio. Aquellos que participan en películas y programas de televisión con grandes bases de fans nunca pueden complacer a todo el mundo todo el tiempo.

Masters of the Universe: Apocalipsis no será la última propiedad que recibirá el tratamiento de reboot. Es probable que otras series antiguas sigan sus pasos y actualicen sus tramas y personajes para reflejar el mundo de hoy en día, creando descontento entre los reaccionarios.