Los cinco mejores celulares Android que no puedes comprar

The Xiaomi Mi 10 Ultra is an exclusive to China

Hay muchos celulares excelentes que no aparecen en nuestra lista de los 15 mejores celulares en los Estados Unidos porque, sencillamente, no están disponibles en Estados Unidos. De hecho, a no ser que vivas en China, varios de los mejores Android del mundo no están disponibles en la mayoría de países. Estos son los cinco mejores modelos que (quizás*) no te puedes comprar.

*A no ser que te gastes dinero extra en la importación y que luego pases por el sufrimiento de cambiar el lenguaje, reinstalar software y eliminar diversas restricciones — aparte de saber que no vas a tener soporte técnico local si algo falla.

Xiaomi Mi 10 Ultra

(Image credit: Xiaomi)

Sencillamente, el Xiaomi Mi 10 Ultra parece uno de los mejores teléfonos Android jamás fabricado. Y quizás sea en estos momentos el celular más potente y con mejores funciones del mundo en estos momentos.

Forjado para celebrar el décimo aniversario de la compañía, el Mi 10 Ultra es el sueño de cualquier fan de la tecnología, con una impresionante pantalla 6,67 pulgadas y 120Hz, uno de los mejores módulos de cámara con cuatro sensores, procesador Qualcomm Snapdragon 865 y una batería de 4500mAh con celdas de grafeno que permite carga de 120W. Y todo eso sin mencionar el modelo con la parte trasera semitransparente que permite ver parte de la circuitería.

Pero a pesar de que medio mundo nerd está salivando ante la posibilidad de tener uno en vez de esperar a Apple o Samsung y aunque Xiaomi sea un marca con presencia en otros países, el Xiaomi Mi 10 Ultra sólo se lanzó en China. Miles de fans de Android y Xiaomi están tan cabreados que han firmado una petición para que Xiaomi se suelte el pelo y lance el Mi 10 Ultra en todo el mundo.

Afortunadamente, lo más seguro es que Xiaomi lance el Mi 10 Ultra en muchos otros países fuera del gigante asiático. Aunque, desafortunadamente, es muy posible que nunca llegue a Estados Unidos, como el resto de celulares de la compañía china.

ZTE Axon 20 5G

(Image credit: ZTE)

Como Huawei, ZTE tiene prohibido vender celulares en los Estados Unidos. También como Huawei, a ZTE le da absolutamente igual y sigue fabricando celulares como si no hubiera mañana. Algunos realmente únicos, como este ZTE Axon 20 5G, que se ha convertido en el primer celular con cámara selfie invisible del mercado, ganando a Xiaomi y su edición especial de su Xiaomi Mi 10 Ultra.

El ZTE Axon 20 5G utiliza una nueva tecnología de pantalla que le permite tener el sensor y la lente de la cámara selfie debajo de su pantalla OLED. De esta manera, se consigue un display completamente limpio de agujeros y pestañas. Cero distraccciones.

Lo más seguro es que terminemos viendo esta tecnología en futuros Galaxy, iPhones y en el resto de marcas, pero la espera será larga. Mientras tanto tendrás que seguir sufriendo los infames parches de Samsung y Apple.

Oppo’s portless smartphone

(Image credit: Future)

Este misterioso prototipo de Oppo todavía no está a la venta en ninguna parte (todavía) pero lo hemos incluido en esta lista porque, de salir, probablemente lo hará primero (y quizás únicamente) en Asia.

Este celular no tiene ni puertos, ni botones, ni pestañas, ni agujeros de ningún tipo. Por no tener no tiene ni altavoces. Las cámaras traseras no sobresalen: están integradas en el cuerpo del prototipo. Tampoco tiene bandeja para el SIM, sino que tiene un e-SIM integrado como el que usan dispositivos como el Apple Watch. Es un monolito de cristal y metal perfecto, un dispositivo sin distracciones de ningún tipo que representa los celulares del futuro.

¿Cómo lo consigue? La carga de la batería es inalámbrica a 30W, las transferencia de datos van por Wi-Fi y el audio es Bluetooth o por vibración de la pantalla.

Es el celular más atractivo y suave que hemos tenido en nuestras manos. Esperemos que todas sus innovaciones aparezcan pronto.

Realme X7

(Image credit: Realme)

El Realme X7 no es el mejor celular de esta lista ni llega al nivel tecnológico de un Xiaomi Mi 10 Ultra. Pero lo hemos seleccionado porque este celular tiene un diseño bastante loco y — por supuesto — sólo se puede comprar en China.

Está disponible con una acabado multicolor bastante llamativo — tan millennial como hortera. Y no, ese texto gigante que dice “DARE TO LEAP” (atrévete a dar el salto) en la imagen sobre estas líneas no es un texto añadido para el anuncio. El Realme X7 tiene esa frase grabada en su carcasa trasera, para recordarte todos los días que tienes que ser un influencer sin miedo al fracaso.

Xiaomi Redmi K30 Ultra

(Image credit: Redmi)

Acabamos la lista como la empezamos, con ptro Xiaomi — aunque esta vez es un celular de su marca secundaria Redmi. Y, si el Mi 10 Ultra entró en el puesto número 1 por su combinación de prestaciones técnicas y diseño, el Redmi K30 entra por su fantástico sistema de refrigeración.

Sí, has leído bien: un celular con sistema de refrigeración como si fuera un PC.

En la parte trasera del celular, debajo de su carcasa, hay una cámara de cobre gigantesca que utiliza agua y vapor para enfriar su procesador Mediatek Dimensity 1000+.

El resto del celular es bastante normalillo, por lo menos para para un modelo de gama alta: batería de 4500mAh, cámara de cuatro sensores, pantalla de 120Hz y carga rápida de 33 vatios.

No es el primer celular con cámara de refrigeración de vapor — Razer, Samsung y LG ya han usado dispositivos similares — pero es el último y único en la actualidad. Una máquina ideal para jugar a toda máquina sin que se recaliente el teléfono.