Los anuncios más divertidos de la Super Bowl 2021

Ah, los anuncios de la Super Bowl, el lugar donde viejas películas vuelven a la vida para vendernos productos y donde la competencia por conseguir globos oculares es tan alta que las compañías esencialmente disparan celebridades con una metralleta a ver si cuela algo. De vez en cuando, alguno es muy bueno, otro muy divertido y alguno más sorprendente. Pero la mayoría son terribles.

Los anuncios de la Super Bowl 2021 no han cambiado nada excepto que, en una época pandémica en la que nada parece normal, estos descarados esfuerzos para vendernos cosas son extrañamente reconfortantes, recordatorios de los buenos tiempos en que ni llevábamos máscaras a todas partes ni pasábamos el tiempo pensando en que nos podía matar un virus invisible.

Aquí tenéis los mejores y peores anuncios de la Super Bowl 2021.

El trailer de The Falcon and the Winter Soldier

Ésta era una venta fácil. Un año después de echar un primer vistazo a este spin-off del Capitán América en la Super Bowl, esta vez tenemos el trailer completo con Anthony Mackie y Sebastian Stan retomando sus respectivos papeles como Sam Wilson y Bucky Barnes. También tenemos noticias del Helmut Zemo de Daniel Brühl, visto por última vez en Capitán América: Civil War. Esta serie de seis episodios se estrena el 19 de marzo.

Old trailer

Basada en una excelente y antigua novela gráfica francesa llamada Sandcastle, el director M Night Shyamalan (El sexto sentido, Split) utiliza ese libro como inspiración para esta película de terror. El libro narra el viaje a una isla donde sus habitantes envejecen tan rápido que sólo viven un día. Gael García Bernal y Eliza Scanlen protagonizan la película, cuyo estreno está previsto para julio de 2021.

M&Ms, 'Come Together'

Este anuncio inofensivo presenta a toda una serie de personas disculpándose con M&Ms, incluyendo a Dan Levy, de Schitt's Creek, que acaba de presentar Saturday Night Live el fin de semana. También nos recuerda que llamarse "Karen" es un asunto delicado en 2021.

Toyota, 'Jessica Long's Story'

Los anuncios de la Super Bowl suelen tener tres ángulos para elegir: divertido (o pretenderlo), molesto o inspirador. Éste se inclina por la última opción, contando la historia de la nadadora paralímpica Jessica Long, que ha ganado 23 medallas en los juegos hasta la fecha.

TurboTax, 'Spreading Tax Expertise Across the Land'

Volvemos al territorio de los "intentos de ser graciosos" con un anuncio sobre los impuestos en los Estados Unidos. Una risa, vamos.

Mercari, 'Get Your Unused Things Back in the Game'

Un recordatorio para que uses esta app para vender tus viejos trastos que pasa sin pena ni gloria.

Logitech, 'Defy Logic'

Logitech presenta a Lil Nas X y a una serie de "creadores de contenido" en este vídeo que, de vez en cuando, te recuerda que la empresa fabrica también periféricos para PC. Un buen anuncio si eres un fan de Lil Nas X y su nueva canción 'Call Me By Your Name'.

Tide, 'The Jason Alexander Hoodie'

Uno de los mejores anuncios divertidos de la Super Bowl 2021, con una imagen fija (y eventual aparición en un cameo) del actor de Seinfeld, Jason Alexander. Si vives en EE.UU., puedes ganar la sudadera con capucha gracias a la marca. Pensando en ello, la verdad es que nos sorprende que nunca haya habido un episodio de Seinfeld en el que George Costanza llevara una sudadera con una imagen gigante de su propia cara.

Vroom, 'Dealership Pain'

Un anuncio hecho para burlarse de los concesionarios de coches — presentando a un hombre que es literalmente torturado sólo porque quiere llamar a su pareja para comprar un vehículo. Todo para vender Vroom, una app para comprar coches sin tener que sufrir a los vendedores de coches.

Jimmy John's, 'Meet the King'

El tipo de voz profunda de Everybody Loves Raymond protagoniza este anuncio con temática de crimen organizado sobre un señor de los sándwiches superado por el menú de Jimmy John. La guerra de los sándwiches ha comenzado, aparentemente.

Dr Squatch, 'You're Not a Dish'

Un anuncio de jabón dirigido a los hombres de pelo en pecho. El jabón está hecho con ingredientes naturales, aparentemente. Agradecemos que este anuncio es al menos irónico al tratar de vender jabón a hombres "varoniles" que realmente deberían lavarse sin más estímulos que poder quitarse el olor a cabra.

Hellmann's, 'Fairy Godmayo'

El hada Godmayo de Amy Schumer está aquí para juzgar tu elección de condimentos en este anuncio de la Super Bowl: un poco de mayonesa puede transformar mágicamente un puñado de ingredientes en una cena, algo que es totalmente cierto cuando sólo tienes una lata de atún y pan duro en casa.

Huggies, 'Welcome to the World, Baby'

Huggies nos muestra a un grupo de niños recién nacidos y les da la bienvenida a la Tierra. Angelitos.

Pringles, 'Flavor Stacking Space Return'

Un anuncio gracioso sin una pizca de gracia. Horrible.

Uber Eats, 'Wayne's World & Cardi B's Shameless Manipulation'

A los anuncios de la Super Bowl les encanta recuperar viejos personajes de la televisión y el cine para venderte cosas. Aquí Mike Myers y Dana Carvey retoman sus papeles de Wayne y Garth de Wayne's World en plan viejuno para anunciar comida a domicilio con la aparición estelar de Cardi B.

Reddit, 'Sorry we crashed your SuperbOwl party'

Éste lo puedes ver aquí. Reddit presumiendo de que sus comunidades pueden conseguir todo los que se proponen, aludiendo a la saga de las acciones de GameStop. Se olvidaron de decir que parece que esto ha terminado en desastre para muchos de esos pequeños inversores.

Cheetos, 'It Wasn't Me'

Éste es posiblemente uno de los mejores anuncios de la Super Bowl de este año, protagonizado por Mila Kunis y Ashton Kutcher haciendo de matrimonio como en la vida real. La Kunis emplea la canción de 'It Wasn't Me' para desviar las acusaciones de Kutcher por haberse comido unos bocadillos mientras su cantante, Shaggy, media en el conflicto.

Cadillac, 'ScissorHandsFree'

Al igual que el de Wayne's World, este anuncio revive un clásico con el fin de venderte cosas, con Timothée Chalamet en el papel de Edgar Scissorhands, hijo de Edward, y Winona Ryder retomando su papel en la película original. El resultado es lo suficientemente bueno como para recomendar que lo veáis.

Squarespace, '5 to 9 by Dolly Parton'

Squarespace consiguen que Dolly Parton regrabe su clásica canción "9 to 5" para vender a la gente la magia de perseguir tus sueños. Un bonito anuncio porque Dolly lo arregla todo, la verdad.

NFL, 'As One'

El entrenador de los Green Bay Packers, Vince Lombardi, vuelve de entre los muertos con un mensaje de unión en este anuncio de la NFL. El actor Russ Hutchison interpreta a Lombardi, que murió en 1970, y parece muy orgulloso de ello en su página de Twitter.

Anheuser-Busch, Let's Grab a Beer

El director David Fincher (La red social, El club de la lucha) es responsable de un montón de anuncios icónicos. Éste no parece muy icónico aunque promueva la unidad con temática cervecera. Atticus Ross, colaborador habitual de Fincher, también ha aportado su música para este anuncio.

Jeep, 'The Middle'

Bruce Springsteen protagoniza este anuncio de Jeep, que lleva el incómodo mensaje de intentar que la gente se encuentre en el "medio" aunque últimamente es difícil hacerlo. "No es ningún secreto. Últimamente es difícil llegar al centro. Entre el rojo y el azul, entre el servicio y el ciudadano". Quizá por eso ha sido votado a la baja 4000 veces en YouTube. El mejor comentario de un usuario dice: "esto es lo que pasa cuando Michael Scott empieza una frase".

Si hay algo que puede "reunir" a Estados Unidos, seguramente es un anuncio de Jeep. Claro que sí.

T-Mobile, 'Adam Levine Sets Up Gwen Stefani and Blake Shelton'

Este divertido anuncio explora los orígenes ficticios de Gwen Stefani y Blake Shelton. Con Adam Levine, de Maroon 5, como estrella invitada.

Mountain Dew, 'MTN DEW MAJOR MELON Bottle Count'

Un John Cena muy delgado protagoniza este anuncio de la versión de la bebida con sabor a melón, invitando a los espectadores a contar el número de botellas de la bebida que aparecen en el anuncio. Quien acierte podrá ganar un millón de dólares. Sinceramente, pagaríamos un millón por no ver este anuncio.

Fiverr, 'Opportunity Knocks'

"No es demasiado tarde para hacer chistes sobre Four Seasons Total Landscaping ¿verdad?", aludiendo a la patética y desastrosa conferencia de prensa del acólito de Trump, Rudy Giuliani. Ésa es la pregunta que plantea este anuncio, que publicita la plataforma de pequeños negocios Fiverr y que muestra cómo ha cambiado la suerte del negocio desde la pifia del equipo de cretinos de Trump en la rueda de prensa.

Amazon, 'Alexa's Body'

¿Qué pasaría si Alexa pareciera y sonara exactamente como el actor Michael B Jordan? Quizás crearía algunos problemas en las relaciones, según este entretenido anuncio de la gama de altavoces inteligentes de Amazon.

Michelob ULTRA, 'Happy'

Atletas como Peyton Manning y Serena Williams aparecen en este anuncio, en el que se plantea si la felicidad trae la victoria o si ganar da la felicidad. Filosofía de póster barato en movimiento.

Skechers, 'Tony Romo for Skechers Max Cushioning'

El futbolista Tony Romo y su esposa Candice se unen para hacer este anuncio de zapatillas. Zapatillas las que quiero yo para salir corriendo y no tener que verlo. Es horroroso.

WeatherTech, 'WeatherTech Family Super Bowl Commercial 2021'

Aunque este anuncio no aclara del todo a qué se dedica WeatherTech, por lo menos no tiene a gente famosa. Un respiro.

Paramount Plus, 'Sweet Victory'

Éste en cambio está lleno de estrellas y anuncia el próximo cambio de marca de CBS All Access a Paramount Plus, que será el futuro hogar de todas las series de Star Trek en Estados Unidos. La artillería pesada es Bob Esponja, que al parecer tendrá un gran protagonismo en la plataforma.

Indeed, 'The Rising'

Este anuncio se presenta como esperanzador, pero acaba siendo deprimente, sobre todo teniendo en cuenta que muchos sectores se han visto injustamente afectados por la pandemia en el último año. Pero al menos, no se trata de una celebridad haciendo el ridículo.

State Farm Insurance, 'Drake From State Farm'

Hablando de gente famosa haciendo el ridículo: Paul Rudd y el verdadero Drake vendiendo seguros aparecen en este anuncio de seguros, en el que también salen los jugadores de fútbol americano Patrick Mahomes y Aaron Rodgers.

Scotts & Miracle-Gro, 'Keep Growing'

Este anuncio de productos relacionados con el césped está también repleto de estrellas, desde Martha Stewart a John Travolta a Leslie David Baker, de The Office. El anuncio es parte de una campaña para regalar un montón de dinero y una consulta con un experto en jardinería a 42 afortunados.

Bud Light Seltzer, 'Last Year's Lemons'

Esta versión del viejo adagio "cuando la vida te da limones, haz limonada" es sin duda uno de los anuncios más fuertes de la Super Bowl de 2021, con esa imagen de de limones lloviendo del cielo que nos recuerda lo difícil que fue el año 2020 para casi todo el mundo. Aun así, no estamos convencidos de que beber cualquier producto Budweiser vaya a hacernos la vida más feliz. Más bien lo contrario.

Dexcom, 'Official Big Game Commercial 2021 with Nick Jonas'

El guapo Nick Jonas, que vive con diabetes de tipo 1, anuncia un dispositivo que controla la glucosa mediante una aplicación sin necesidad de pincharse el dedo. Por lo menos es un gran avance para millones de personas.

Chipotle, 'Can a Burrito Change the World?'

Un niño reflexiona sobre cómo un burrito puede cambiar el mundo en este anuncio de Chipotle, que anuncia el compromiso de la empresa con los Alimentos con Integridad, que incluye el compromiso de cinco millones de dólares para la "próxima generación de agricultores" en los próximos cinco años. Un dinero que obviamente es insignificante para esta corporación y para los agricultores.

Numerosas "leyendas" — entre ellas Post Malone — se unen para devolver la Bud Light a las tiendas después de que un incidente no aclarado deje volcado un camión lleno de la cerveza. Algo que podrían haberse ahorrado, la verdad, porque la Bud Light es intragable.

General Motors, 'No Way Norway'

Will Ferrell protagoniza este anuncio con Awkwafina y Kenan Thompson, que sugiere que Estados Unidos está por debajo de Noruega en lo que se refiere a vehículos eléctricos. Una chorrada como otra cualquier que por lo menos cuenta con Ferrell haciendo tontunas con algo de gracia.

Inspiration4, 'Join the First All-Civilian Space Mission'

Dirigido por Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), este anuncio publicita la misión Inspiration4 en órbita que tendrá lugar el próximo año. El multimillonario Jared Isaacman regalará dos plazas a quienes donen a St Jude o creen su propia tienda en la plataforma Shift4Shop.

DoorDash, 'The Neighborhood'

Los personajes de Barrio Sésamo y Daveed Diggs de Hamilton se unen para este anuncio, que es para la aplicación de entrega de comida DoorDash. Incluso el Monstruo de las Galletas hace su aparición. El anuncio dice que se donará un dólar al programa por cada pedido, lo que probablemente no sea gran cosa para una empresa que vale decenas de miles de millones de dólares.

Doritos 3D, 'Flat Matthew'

Experimenta el horror ver a un Matthew McConaughey en 2D ligeramente perturbador, co-protagonizado brevemente por Mindy Kaling y Jimmy Kimmel. ¿Cómo se convirtió McConaughey en 2D? ¿Sigue el verdadero Matthew McConaughey atrapado en una máquina expendedora? Un misterio que nunca resolveremos y que nos da absolutamente igual.

Oatly, 'Wow wow no cow'

Oatly anuncia su gama de bebidas sin productos lácteos con esta canción que derrite el cerebro. Insoportable.

Cuando Universal retrasó "Fast and Furious 9" un año al inicio de la pandemia de 2020, algunos se preguntaron si era demasiado extremo. Ahora, esa fecha de estreno del 28 de mayo casi parece demasiado pronto. Aun así, los fans estarán encantados de poder echar un vistazo de 30 segundos a Dominic Toretto y compañía, incluido una nueva incorporación a la franquicia que aparentemente es el hermano perdido de Dom. Esperemos que sea la última película de la serie.

Rocket Mortgage, 'Certain is Better'

Sólo en Estados Unidos un anuncio de hipotecas presentaría a Tracy Morgan en la bañera y a un padre obligado a pelear con Dave Bautista en una especie de Club de la Lucha. Lo único que importa es que 'Certain is Better' nos ha dado ganas de volver a empezar una maratón de 30 Rock.