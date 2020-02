Los 7 mejores celulares de 2020 — para trabajar y disfrutar

Aquí tienes una lista de los mejores celulares actualmente disponibles para vivir y trabajar, los mejores de 2020 — por ahora. Por supuesto, este ranking de los siete mejores teléfonos móviles no incluye ni modelos especiales, como el nuevo Motorola Razr o celulares de gama alta para jugar a video juegos. Tampoco encontrarás los productos más caros con las características más avanzadas.

Sencillamente son los dispositivos más fiables y equilibrados para un uso diario con un precio justo, ideales para aquellas personas que combinan su vida normal y su trabajo en un celular.

La lista tampoco incluye los celulares que todavía no han salido, como el Samsung Galaxy S20 o el iPhone 12. A medida que vayamos analizando los nuevos celulares que salgan en 2020, iremos actualizando el ranking.

1. iPhone 11

2. Google Pixel 4

3. Samsung Galaxy Note 10

4. Samsung Galaxy S10 Plus

5. OnePlus 7T

6. Samsung Galaxy Note 9

7. Huawei Mate 20 Pro

1. iPhone 11

El celular más equilibrado de Apple

Lanzamiento: September 2019 | Peso: 194g | Dimensiones: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | OS: iOS 13 | Pantalla: 6.1-inch | Resolución: 828 x 1792 | CPU: Apple A13 Bionic | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB/128GB/256GB | Batería: 3,110mAh | Cámara: 12MP + 12MP | Selfies: 12MP

Excelente vida de batería

Relativamente asequible

No tan potente como el Pro

No tiene adaptador para auriculares

El modelo básico del último celular de Apple es quizás el mejor que se ha fabricado. Aparte de la excelente cámara y los colores, el teléfono de Apple tiene la mejor batería hasta la fecha, que te durará todo el día trabajando. También es muy fino, algo que hace fácil llevarlo a cualquier sitio en el bolsillo de la chaqueta o tu bolsa de trabajo. El Apple iPhone 11 no recibirá una actualización hasta finales de este año, así que lo puedes comprar sin remordimientos.

2. Google Pixel 4

El estándar de oro de Android

Lanzamiento: October 2019 | Peso: 162g | Dimensiones: 147.1 x 68.8 x 8.2mm | OS: Android 10 | Pantalla: 5.7-inch | Resolución: 1080×2280 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Storage: 64/128GB | Batería: 2,800mAh | Cámara: 12MP + 16MP | Selfies: 8MP

Todas las herramientas de Google incluidas

Diseño sólido

Más pequeño que el XL

La vida de batería no es tan buena como la de los rivales

Los Google Pixel se han convertido en el foco de la compañía de Mountain View. El Pixel 4 es el tope de gama que no se actualizará hasta Octubre de 2020.

Tiene una nuevo diseño — sin “notch” — y una gran cámara. Cuenta con el sistema Android virgen, quizás la mejor opción disponible, y todas las aplicaciones de Google pre-instaladas, desde Docs hasta el Calendario. También ofrece las últimas actualizaciones de Android directamente desde Google y antes que nadie. La batería es su único punto negro pero, gracias a su precio, es uno de los celulares más atractivos en el mundo Androide.

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

El celular para trabjadores incansables

Lanzamiento: August 2019 | Peso: 196g | Dimensiones: 162.3 x 77.2 x 7.9mm | OS: Android 9.0 | Pantalla: 6.8-inch | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 12GB | Almacenamiento: 256GB/512GB (hasta 1TB con tarjeta microSD) | Batería: 4,300mAh | Cámara: 12MP + 12MP + 16MP | Selfie: 10MP

More power than any other Samsung device

S Pen gives even more working options

High price tag

Quite bulky design

El Galaxy Note 10 Plus es el celular más grande y potente de Samsung. Quizás es un modelo demasiado grande para el público en general pero lo hemos incluido en esta lista como la mejor elección para personas que puedan substituir su PC portátil y teléfono por una máquina única. Una pantalla gigante, un lápiz S Pen para poder tomar notas en cualquier momento, una batería enorme de 4300mAh, un procesador Snapdragon 855 y 12GB de RAM hacen de este modelo una máquina que puede dártelo casi todo.

El nuevo modelo no saldrá hasta el mes de agosto, así que todavía tiene vida como el mejor Note por delante.

4. Samsung Galaxy S10 Plus

Otro gran celular para trabajar

Lanzamiento: March 2019 | Peso: 175g | Dimensiones: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | OS: Android 9 | Pantalla: 6.4-inch | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Almacenamiento: 128/512GB/1TB | Batería: 4,100mAh | ¨Cámara: 12MP + 12MP + 16MP | Selfies: 10MP + 8MP

La mejor pantalla del mercado

Cámaras excelentes

No es barato

El diseño es resbaladizo

Si buscas un teléfono para trabajar no te puedes equivocar con el Samsung Galaxy S10 Plus, que es nuestra selección para el mejor celular del mundo en estos momentos. Componentes potentes y una pantalla que es la mejor con diferencia — QHD Super AMOLED de 6,4 pulgadas.

La batería es enorme: 4,100mAh. Esto te dará un día completo de uso sin preocupaciones de recarga. Y aunque no llega al nivel del Note, es el segundo mejor. Eso sí, Samsung sacará su sucesor — el Galaxy S20 — en el mes de febrero.

5. OnePlus 7T

Sólido y fiable

Lanzamiento: October 2019 | Peso: 190g | Dimensiones: 160.9 x 74.4 x 8.1mm | OS: Android 10 | Pantalla: 6.55-inch | Resolución: 1080x2400 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8GB | Almacenamiento: 128/256GB | Batería: 3,800mAh | Cámara: 48MP + 12MP + 16MP | Selfies: 16MP

Refresco de pantalla de 90Hz

Excelente interfaz de usuario

Una joroba de camello por cámara

Si estás buscando un celular para trabajar y disfrutar que sea fiable y sólido, el OnePlus es una opción excelente y el OnePlus 7T es uno de sus mejores modelos a un precio justo y asequible — de los más asequibles que hay en el mercado para toda su funcionalidad. El interfaz de usuario es excelente, suave como la mantequilla caliente gracias a un refresco de pantalla de 90Hz. La batería de 3,800mAh es excelente. El OnePlus 7T salió en octubre de 2019, así que todavía tienes casi un año por delante hasta que salga el 8T.

6. Samsung Galaxy Note 9

No es el más moderno, pero sigue siendo excelente

Lanzamiento: August 2018 | Peso: 205g | Dimensiones: 162 x 76.4 x 9mm | OS: Android 8.1 | Pantalla: 6.4-inch | Resolución: 2960×1440 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6/8GB | Almacenamiento: 128/512GB (hasta 1TB con tarjeta microSD) | Batería: 4,000mAh | Cámara: 12MP + 12MP | Selfies: 8MP

Buena vida de batería

Mejor S-Pen que antes

Es de un tamaño considerable para sujetar con una mano

Obviamente, el Samsung Galaxy Note 9 no es el Note 10. Es inferior. Pero es todavía un gran celular con pantalla gigantesca, gran cantidad de RAM, una batería excelente de 4,000mAh, hasta 1TB de almacenamiento gracias a su slot microSD y, atención, un minijack estéreo standard. El lápiz S-Pen — con conexión Bluetooth — es también mucho mejor que versiones anteriores. Y si lo conectas a una unidad base USB-C funciona como si fuera un PC.

Lo mejor: al ser antiguo lo puedes encontrar a un precio mucho más barato que el Note 10.

7. Huawei Mate 20 Pro

Uno de los mejores Huawei — con aplicaciones Google

Lanzamiento: November 2018 | Peso: 189g | Dimensiones: 157.8 x 72.3 x 8.6mm | OS: Android 9 | Pantalla: 6.39-inch | Resolución: 1440 x 3120 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 256GB | Batería: 4200mAh | Cámara: 40MP + 20MP + 8MP | Seflies: 24MP

Lector de huellas en pantalla

Cámaras excelentes

Aplicaciones Google

Necesita refinar el interfaz

Huawei tiene unos celulares excelentes. Es una pena que, gracias a la paranoia e intereses del gobierno Americano, no tenga ya acceso a las aplicaciones Android de Google. Sin Google Docs or YouTube o Google Calendar, la mayoría de la gente no querrá un Huawei.

Pero el Mate 20 Pro es diferente: es el último celular de la compañía china que soporta aplicaciones de Google porque salió antes de la prohibición del gobierno. Y sí, aunque es del 2018, sigue siendo un celular excelente. Uno de los mejores que han sacado de sus factorías asiáticas, con una excelente pantalla de 6,39 pulgada, resolución QHD y soporte HDR10. Y además, una batería que nos duró un día y medio en nuestros tests. Un teléfono casi perfecto que se beneficiaría mucho de un interfaz mejor.