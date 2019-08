Los 35 mejores juegos independientes para PC y consolas

Actualización: Agregamos Outward y A Plague Tale: Innocence

Los mejores juegos de PC que gozan de buen financiamiento evolucionan rápidamente, pero también los mejores juegos independientes de los cuales quizá jamás hayas escuchado.

Una de las mejores cosas de los mejores juegos independientes en esta lista es que la mayoría son títulos poco conocidos y que, a diferencia de los editores de juegos “AAA”, estos no intentan sacar cada céntimo de su bolsillo. Al estar libres de la influencia corporativa y del acoso constante por su dinero, los mejores juegos independientes representan una visión artística pura de los desarrolladores, que por cierto se aprecia mejor en una de las mejores PC para videojuegos.

Sin embargo, solo porque los mejores juegos independientes no ganan demasiado dinero, no significa que no pueden competir con los últimos éxitos de AAA en alcance y ambición. De hecho, es todo lo contrario: los mejores videojuegos independientes pueden fácilmente competir o incluso superar los juegos establecidos en calidad y alcance, y convertirse en una obra maestra en el proceso. Además, no se basan en el mismo truco repetitivo solo para vender millones de copias, como sus homólogos de AAA.

Todo esto es emocionante, y si quiere explorar los mejores juegos independientes, ha llegado al sitio indicado. Hicimos una lista de los mejores juegos independientes para PC en el mercado actual. Incluimos títulos de moda como Return of the Obra Dinn y Outward, además de clásicos como Braid y Dwarf Fortress. Y, no se preocupe, vamos a mantener esta lista actualizada con los últimos y mejores éxitos indie.

Si busca el próximo gran título independiente, siga leyendo.

¿Linux, Windows o Mac? ¿Cuál es el indicado para usted? Vea nuestro video guía a continuación:

Michelle Rae Uy, Bill Thomas, Joe Osborne, Kane Fulton y Gabe Carey también contribuyeron en este artículo.