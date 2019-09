Los 10 mejores teléfonos Android de 2019: ¿cuál deberías comprar?

Si buscas el mejor teléfono Android que puedes comprar, este es el lugar indicado, ya que pusimos a prueba los mayores y mejores teléfonos con Google para crear este resumen de los mejores smartphones Android.

Si eres fanático de Android, sin duda apreciarás la manera clave en la que Android se diferencia demasiado de su competencia de smartphones Apple: la gran cantidad de dispositivos en el mundo que ejecutan el sistema operativo móvil de Google.

Todos los nombres más importantes están aquí. Las diversas variaciones en el tamaño de la pantalla, la potencia del procesador, las características del software y el diseño hacen que sea muy difícil encontrar el mejor teléfono Android.

Sin embargo, si estás dispuesto a gastar dinero en un teléfono nuevo, puede que valga la pena esperar un poco más. A fines del 2019, se lanzarán muchos teléfonos nuevos, como la phablet Samsung Galaxy Note 10, la última Google Pixel 4 de Google y, posiblemente, también la Huawei Mate 30.

¿Se introducirán estos teléfonos nuevos en la lista? Sólo el tiempo lo dirá.

Si tienes la vista puesta en los teléfonos de esta lista, la presencia de los nuevos podría hacer que el precio de los viejos se reduzca, especialmente con las ofertas del Amazon Prime Day, que posiblemente haya algunos teléfonos Android a un precio más económico.

Para ayudarte a encontrar el mejor teléfono Android para ti, hicimos una lista con los mejores teléfonos Android disponibles actualmente, los calificamos según el rendimiento del hardware, el potencial de perfeccionamiento del sistema operativo y, por supuesto, los bonitos y brillantes que son para tenerlos y presumirlos a los colegas.

Estos son los mejores teléfono Android que puedes comprar actualmente.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

El mejor teléfono Android que puedes comprar ahora

Fecha de lanzamiento: Marzo del 2019 | Peso: 175 g | Dimensiones: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,4 pulgadas | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8 GB ó 12 GB | Almacenamiento: 128 GB, 512 GB ó 1 TB | Batería: 4,100 mAh | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Cámara frontal: 10 MP + 8 MP

La mejor pantalla de teléfono inteligente que hay

Excelentes cámaras

No es barato

El diseño ofrece poco agarre

El Samsung Galaxy S10 Plus es el mejor teléfono Android que puedes comprar ahora, ya que cuenta con lo mejor que ofrece Samsung.

Es un teléfono grande diseñado para manos grandes. Toma lo mejor del mercado de teléfonos inteligentes y lo combina en un atractivo paquete que nos encantó probar.

La pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas se valoró como la mejor con colores estupendos; además, tiene un escáner de huellas digitales integrado en la pantalla.

La duración de la batería mejoró con respecto al S9 Plus, gracias a la batería interior más grande de 4100 mAh. También, cuenta con la nueva función Wireless PowerShare de Samsung, la cual te permite cargar de manera inalámbrica otros dispositivos en la parte posterior del teléfono.

El trío de cámaras en la parte posterior del Galaxy S10 Plus son unas de las mejores del mercado, ya que ofrecen más funciones, más modos de disparo y mayor claridad.

Más información: Reseña del Samsung Galaxy S10 Plus

2. Huawei P30 Pro

El mejor teléfono Android de Huawei

Fecha de lanzamiento: Marzo del 2019 | Peso: 192g | Dimensiones: 158 x 73.4 x 8.4mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.47-pulgadas | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 128 / 256 / 512GB | Batería: 4200 mAh | Cámara trasera: 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF | Cámara Frontal: 32MP

Cámaras fantásticas

Diseño atractivo

"Solo" pantalla Full HD

Falta perfeccionar la EMUI

El Huawei P30 Pro podría ser el mejor teléfono Android que probamos en cuanto a la fotografía. Sus capacidades de zoom de 5x y 10x son geniales. También funciona increíblemente bien en ambientes con poca luz.

En el caso de aquellos que realmente quieran acercarse a los sujetos, el P30 Pro ofrece un zoom digital de 50x; y, aunque se reduce la calidad, sigue siendo impresionante.

También tiene mucha potencia, un escáner de huellas digitales en pantalla, un diseño superior y la carga inalámbrica para cargar otros dispositivos desde la parte posterior del P30 Pro.

Es un teléfono Android de altísima calidad. Solo por poco pierde el primer puesto, debido a la experiencia de smartphone general más completa y mejor del Galaxy S10 Plus.

Más información: Reseña del Huawei P30 Pro

3. Samsung Galaxy S10

Uno de los teléfonos Android principales, opacado por su hermano mayor

Fecha de lanzamiento: Marzo del 2019 | Peso: 157g | Dimensiones: 149.9 x 70.4 x 7.8mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,1 pulgadas | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 128 / 512GB | Batería: 3,400mAh | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Cámara frontal: 10MP

Muy buena relación pantalla-cuerpo

Wireless PowerShare

El S10 Plus es mejor

No es necesario el botón Bixby

Está cerca de la cima, como Huawei le está pisando los talones a Samsung, nunca fue más difícil para la empresa de Corea del Sur. No obstante, el Galaxy S10 sigue consiguiendo abrirse camino en el tercer puesto.

El S10 Plus más grande es sin dudas el mejor teléfono de Samsung, pero el S10 estándar cuenta con casi todas las mismas funciones de alta gama en un diseño más compacto y un precio ligeramente más bajo (pero sigue siendo alto).

El Samsung Galaxy S10 recibe actualizaciones avanzadas adecuadas. Te gustarán todas las funciones potentes y a tus amigos les gustará el nuevo beneficio de Wireless PowerShare, ya que los ayuda más que tú.

Lee nuestra reseña detallada del Samsung Galaxy S10.

4. Huawei Mate 20 Pro

Un teléfono Android potente

Fecha de lanzamiento: noviembre de 2018 | Peso: 189g | Dimensiones: 157.8 x 72.3 x 8.6mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,39 pulgadas | Resolución: 1440 x 3120 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 256GB | Batería: 4200 mAh | Cámara trasera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Cámara frontal: 24MP

Un escáner de huellas digitales en pantalla

Tres cámaras excelentes

Se debe mejorar la interfaz del usuario

Costoso

El Huawei Mate 20 Pro ofrece una mezcla apasionante de diseño, potencia y rendimiento con algo especial con la forma de un escáner de huellas digitales en pantalla incluido.

El Mate 20 Pro tiene una pantalla grande de 6,39 pulgadas, la cual te brinda mucho espacio para jugar y mirar películas. Además, su resolución QHD y el soporte para HDR10 aseguran que todo se vea espectacular.

También cuenta con tres cámaras traseras, tomando los teleobjetivos de 8 MP y de ángulo ancho de 40 MP del P20 Pro; no obstante, el tercer sensor es nuevo. Es una cámara de 16 MP ultraancha, que te permite incluir más entorno en cada toma.

El Mate 20 Pro es un teléfono con todas las funciones a un precio completo. Incluso tiene algunos trucos que no verás en otro lado y más especificaciones potentes que la mayoría de sus rivales.

Más información: Reseña del Huawei Mate 20 Pro

5. Samsung Galaxy Note 9

Uno de los teléfonos con más especificaciones del mercado

Fecha de lanzamiento: agosto de 2018 | Peso: 205g | Dimensiones: 162 x 76.4 x 9mm | SO: Android 8.1 | Tamaño de la pantalla: 6,4 pulgadas | Resolución: 2960 x 1440 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 GB ó 8 GB | Almacenamiento: 64 GB/512 GB (hasta 1 TB con tarjeta) | Batería: 4000 mAh | Cámara trasera: 12MP + 12MP | Cámara frontal: 8MP

Una batería mucho mejor

El lápiz S Pen mejorado

Es un dispositivo grande para sostener

Las mejoras son la mayoría iterativas

La empresa de Corea del Sur vuelve a aparecer con el Galaxy Note 9 en el quinto lugar de nuestra lista de los mejor teléfonos Android.

El Galaxy Note 9 tiene una pantalla grande con mucha potencia. Además, cuenta con el lápiz táctil S Pen icónico que se desliza en el cuerpo del teléfono para guardarlo.

Eso significa que el Note 9 ofrece una amplia variedad de funciones para aumentar la productividad con las que pocos teléfonos pueden competir. No obstante, el paquete general no es tan refinado como el Galaxy S10 Plus, sin mencionar su precio elevado.

En el caso de los usuarios avanzados que quieren un teléfono que haga casi todo lo que le piden, el Galaxy Note 9 es una excelente opción.

Lea la reseña completa: Samsung Galaxy Note 9

6. Huawei P30

Otro teléfono principal de Huawei

Fecha de lanzamiento: Marzo del 2019 | Peso: 165g | Dimensiones: 149.1 x 71.4 x 7.6mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,1 pulgadas | Resolución: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 64 / 128 / 512GB | Batería: 3,650mAh | Cámara trasera: 40 MP + 16 MP + 8 MP | Cámara frontal: 32MP

Una cámara excelente

Procesador poderoso

Sin carga inalámbrica

El P30 Pro es mejor

¿Qué es? ¿Otro teléfono Huawei entre los diez primeros? Los ojos no te engañan, el Huawei P30 realmente ocupa el sexto lugar en nuestro resumen de los mejores teléfonos Android.

Tiene una pantalla más pequeña que el P30 Pro, y se las ingenia con las tres cámaras traseras (en vez de cuatro) y un zoom máximo de 30x; no obstante, sigue siendo un teléfono Android espectacular.

Tiene mucha potencia, un conector para auriculares útil (algo que no tiene la versión Pro) y un diseño más fácil de manejar para usarlo con una sola mano. Y, por supuesto, es un poco más económico.

Lea nuestra reseña completa del Huawei P30.

7. OnePlus 7 Pro

Tiene una pantalla completa y es una verdadera insignia

Fecha de lanzamiento: Mayo 2019 | Peso: 206g | Dimensiones: 162.6 x 75.9 x 8.8mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,67 pulgadas | Resolución: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8 / 12GB | Almacenamiento: 128 / 256GB | Batería: 4000 mAh | Cámara trasera: 48 MP + 8 MP + 16 MP | Cámara frontal: 16MP

Una pantalla completa brillante

La cámara desplegable tiene un factor sorpresa

La cámara es buena, pero no es excelente

Una pantalla alta para manos pequeñas

Por primera vez, OnePlus lanzó dos teléfonos de alta gama al mismo tiempo, y el OnePlus 7 Pro es mucho más interesante.

En vez de tener un notch, el OnePlus logró ofrecer una parte frontal de pantalla completa con la ayuda de una cámara para selfies desplegable que solo aparece cuando activas la cámara.

Es difícil mostrarlo aquí, pero la frecuencia de actualización de la pantalla de 90 Hz es mejor que la de la mayoría de los teléfonos que aparecen en esta lista. Permite una experiencia visual más fluida con vídeos, al igual que cuando te desplazas por las redes sociales.

El precio no es tan bajo como el de los primeros dispositivos OnePlus, pero es uno de los mejores teléfonos Android que puedes comprar hoy en día con un diseño atractivo y especificaciones de alta gama.

Más información: Reseña del OnePlus 7 Pro

8. Google Pixel 3 XL

La mejor cámara de teléfono que probamos

Fecha de lanzamiento: noviembre de 2018 | Peso: 184g | Dimensiones: 158 x 76.7 x 7.9mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,3 pulgadas | Resolución: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB ó 128GB | Batería: 3,430mAh | Cámara trasera: 12.2MP | Cámara frontal: 8MP + 8MP

Una cámara excelente

Batería sólida

El notch es difícil de ignorar

Sin conector para auriculares

Si quieres el teléfono con la mejor cámara del mercado, no busque más. La única cámara trasera en el Google Pixel 3 XL (y el Pixel 3 más pequeño) es lo mejor que encontramos.

También tiene una pantalla grande, una duración decente de la batería y mucha potencia. Esto hace que el Google Pixel 3 XL sea un smartphone insignia completo y espectacular.

El Google Pixel 3 XL se casa con la mejor cámara para teléfonos que hayamos probado con una gran pantalla OLED. Es ideal para las personas que no les molesta el notch cortado en la parte superior y que ya se adaptaron a smartphones más grandes en el pasado.

Más información: Reseña del Google Pixel 3 XL

9. Samsung Galaxy S10e

Un smartphone cómodo con una variedad de características insignia

Fecha de lanzamiento: Marzo del 2019 | Peso: 150g | Dimensiones: 142.2 x 69.9 x 7.9mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 5,8 pulgadas | Resolución: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855/Exynos 9820 | RAM: 6GB ó 8GB | Almacenamiento: 128 / 256GB | Batería: 3,100 mAh | Cámara trasera: 12MP + 16MP | Cámara frontal: 10MP

Se puede usar con una sola mano

Una cámara buena considerando el precio

No tiene escáner de huellas digitales en pantalla

Es notoriamente más grueso que el S10.

¿Te gusta el diseño del nuevo S10 y el S10 Plus, pero no eres fanático de los precios elevados? Pues no temas, ya que Samsung creó el Galaxy S10e.

El Galaxy S10e tiene muchas de las características insignia de sus hermanos más costosos, al mismo tiempo que ofrece un tamaño cómodo para sostenerlo y algunas concesiones para ayudar a que el costo se mantenga bajo.

Es difícil no recomendar el S10e a quienes prefieren un teléfono más pequeño. El tamaño reina, mira en otros lugares. Este smartphone es para los que quieren enviar mensajes y explorar aplicaciones con una sola mano, sin comprometer el rendimiento.

Lee nuestra reseña detallada del Samsung Galaxy S10e.

10. Honor View 20

El mejor teléfono Android de Honor hasta el momento

Fecha de lanzamiento: enero de 2019 | Peso: 180g | Dimensiones: 156.9 x 75.4 x 8.1mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6,4 pulgadas | Resolución: 1080 x 2310 | CPU: Kirin 980 | RAM: 6 GB o 8 GB | Almacenamiento: 128GB ó 256GB | Batería: 4000 mAh | Cámara trasera: 48 MP +3D | Cámara frontal: 25MP

Excelente duración de la batería

Una cámara inteligente e interesante

No es resistente al agua

El acabado separa al público

El Honor View 20 es el mejor teléfono de la marca china, con un diseño llamativo en la parte posterior (que puede generar opiniones divergentes), es muy potente, cuenta con una cámara impresionante de 48 MP y una pantalla hole-punch que marca el inicio de la revolución posnotch.

El View 20 tiene una gran pantalla de 6,4 pulgadas, la cual te brinda mucho espacio para que puedas jugar. Sin embargo, el verdadero tema de conversación es la ubicación de la cámara frontal de 25 MP dentro de la pantalla; en vez de aparecer en un bisel o un notch que sobresalga en la pantalla, está rodeada por la pantalla.

El Honor View 20 tiene una batería grande de 4000 mAh, la cual durará tranquilamente un día entero y hasta el día siguiente con una sola carga. También es el primer smartphone del mundo en tener una cámara trasera de 48 MP, ya que la empresa utilizó el nuevo sensor de Sony para proporcionar una cámara que realmente valga la pena.

Los aspectos destacados son la cámara de ultraalta resolución y la pantalla hole-punch en el Honor View 20. Estas características establecen un estándar al que se tendrán que ajustar los teléfonos más costosos de este año.

Más información: Reseña del Honor View 20