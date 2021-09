Los 10 actores que pueden hacer de James Bond después de Daniel Craig

Hacía mucho tiempo que se nos había olvidado que algún día habría que reemplazar a Daniel Craig como James Bond. De los seis actores que han interpretado a 007 en la serie oficial, nadie lo ha hecho durante más tiempo que él.

De hecho, cuando devuelva su Walther PPK después de No Time To Die, habrán pasado 15 años desde que se puso por primera vez el esmoquin para Casino Royale. Sean Connery y Roger Moore han protagonizado más películas que él, sí, pero la era de Craig ha durado más y pasará a la historia como una de las mejores gracias a Casino Royale y Skyfall, entre las mejores películas de esta franquicia en 59 años.

Así que el próximo actor que haga de James Bond va a tener un reto enorme para llenar el vacío que dejará Craig.

Y, como es tradición, cuando una estrella de 007 se marcha la rumorología de quién será el siguiente se dispara. Los fans y medios de comunicación de todo el mundo intentan adivinar cuál será el siguiente paso de los productores Barbara Broccoli y Michael G Wilson, los guardianes del personaje de Ian Fleming. ¿Será un héroe de acción al estilo de Jason Bourne, como hicieron para Casino Royale? ¿O buscarán una estrella más fina con sentido del humor al estilo Roger Moore o Pierce Brosnan?

Cualquier actor masculino con un perfil decente y un acento inglés pasable con una edad de entre 30 y 50 años está en las conversaciones sobre el próximo James Bond. Pero esta vez la búsqueda de talentos parece mucho más diversa que en el pasado, con actores de otras razas y actrices (aunque, según los comentarios de Broccoli del año pasado, una mujer Bond sigue siendo poco probable).

"[James Bond] puede ser de cualquier color, pero es masculino", dijo la productora a Variety en 2020. "Creo que deberíamos crear nuevos personajes para las mujeres, personajes femeninos fuertes. No estoy especialmente interesada en coger un personaje masculino y que lo interprete una mujer. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso".

Así que, con el estreno en cines preparado para el 8 de octubre en Estados Unidos, hemos elegido 10 de los principales candidatos a ser el próximo James Bond.

Tom Hardy

(Image credit: Vertical Entertainment)

Es el actual favorito de las casas de apuestas porque ha sido considerado durante mucho tiempo como el sucesor natural de Daniel Craig. Es fácil ver por qué: a Hardy le sientan bien los trajes, tiene carisma de sobra y tiene un gran perfil en Hollywood.

En contra, es un actor que no se decanta por papeles clásicos como Bond. Incluso sus papeles en éxitos de taquilla (Eddie Brock en Venom, Eames en Inception, Bane en The Dark Knight Rises) son excéntricos.

Henry Cavill

(Image credit: Warner Bros)

Después de casi haber conseguido su licencia para matar para Casino Royale, el protagonista de Man of Steel — de 38 años — sigue siendo uno de los principales aspirantes a ser el próximo James Bond. Ha demostrado que da la talla como agente secreto en El hombre de UNCLE y en Misión: Imposible: Fallout. En 2020 dijo a GQ que "no dudaría en aprovechar la oportunidad" si se presenta. Pero con la serie de The Witcher y la posibilidad de volver a interpretar a Superman, ¿tendrá tiempo?

Idris Elba

(Image credit: BBC)

Al igual que Hardy, Elba es otro de los que más suenan. Y después de haber tenido papeles en las películas de Thor, El Escuadrón Suicida, Prometheus y Pacific Rim, su asocación con franquicias de éxito es irreprochable. No cabe duda de que sería brillante en su papel.

En contra está su edad. A los 49 años, es sólo cuatro años más joven que Daniel Craig. Habría que preguntarse si los productores querrán comprometerse con un protagonista que tendrá casi 60 años para cuando llegue su tercera película.

Regé-Jean Page

(Image credit: LIAM DANIEL/NETFLIX)

Su papel protagonista en Bridgerton le ha convertido en uno de los actores más atractivos del planeta y uno de los favoritos para interpretar al próximo James Bond.

En contra, ha firmado para interpretar el papel principal del remake cinematográfico del thriller de espionaje El Santo, de Leslie Charteris. Pero si Broccoli y Wilson deciden que es el hombre, quizás se convierta en Bond como lo hizo Roger Moore, que también interpretó al Santo antes de su larga etapa como 007.

James Norton

(Image credit: HBO / Keith Bernstein)

El principal aspirante británico en las casas de apuestas es James Norton, que se ha convertido en un gran nombre en el Reino Unido gracias a Happy Valley, Grantchester, McMafia y Guerra y Paz. Sin embargo, a pesar de su papel protagonista en The Nevers, de la HBO, tiene un perfil limitado en Hollywood que podría jugar en su contra, algo que también podría decirse del actor de Poldark, Aidan Turner.

Henry Golding

(Image credit: Warner Bros)

Desde su papel en Crazy Rich Asians, la carrera de Golding ha ido en ascenso. Con papeles en la comedia romántica Last Christmas y en el spin-off de GI Joe Snake Eyes, está en el radar y también parece estar interesado en el papel: "es una oportunidad para el cambio", dijo a The Guardian. "Sea mujer, hombre, bi, gay, heterosexual, trans, asiático, negro, latino... ahora es el momento de la historia en el que no importa. Las posibilidades son infinitas".

Tom Hiddleston

(Image credit: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Otro gran nombre que encaja perfectamente en el papel de 007. Hiddleston hasta fue a la misma escuela que el personaje: Eton College. El protagonista de Loki demostró su potencial para las pelis de espías en la brillante The Night Manager. En contra, después de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel y con Loki todavía en activo, ¿querrá realmente atarse a otra megafranquicia? Otro actor de Marvel y también protagonista en películas de espías, Benedict Cumberbatch, podría tener problemas similares.

Richard Madden

(Image credit: Netflix)

No pasó de la tercera temporada de Juego de Tronos, pero el antiguo Rey del Norte está a punto de debutar en Marvel's Eternals y su gran carta de presentación para ser 007 es sin duda su papel en el exitoso drama británico Bodyguard. Si los productores quieren que su próximo James Bond mezcle la acción con escenas de intensa melancolía, Madden podría ser el hombre.

Tom Ellis

(Image credit: Netflix)

Una opción un poco alejada de la realidad, pero Tom Ellis tiene tiempo libre ahora que Lucifer ha llegado a su fin en Netflix. Ellis demostró que tiene el encanto que 007 requiere a raudales. Si se deciden por el estilo de Roger Moore, no se nos ocurre un candidato mejor.

Lashana Lynch

(Image credit: MGM)

Seguramente no será la próxima James Bond pero su personaje Nomi de No Time to Die ha heredado el nombre en clave del exiliado Bond en la película. Ya hemos visto en los tráileres que no tiene nada que envidiar a Craig, así que — aunque los comentarios de Barbara Broccoli sugieren que no habrá una mujer Bond — no hay razón para que Nomi no pueda encarnar una película derivada en el mismo universo que la franquicia Bond. En contra: los otros agentes doble 0 en las películas de Bond suelen tener una esperanza de vida muy baja.

No Time to Die se estrena el 8 de octubre en cines en Estados Unidos.