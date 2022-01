CES 2022 en directo: Samsung, Sony, OnePlus, Garmin, Mercedes y más

Refresh

(Image credit: Samsung) ¿Cuál ha sido la historia más importante hasta ahora? Quizás el Samsung Galaxy S21 FE, un teléfono que intenta dar vida a la gama S21 11 meses después del lanzamiento y sólo un mes antes del lanzamiento del Galaxy S22.



Nosotros ya lo hemos probado durante días y aquí tienes nuestro análisis. Samsung Galaxy S21 FE ya es oficial

Análisis del Samsung Galaxy S21 FE

(Image credit: MarlyneArt/Pixabay) No hay nada más CES que un collar de perro inteligente. Tecnología inteligente más perros es una opción ganadora y fue una de nuestros artículos más populares,



Invoxia — los inventores y fabricantes — quieren llevar el concepto de Apple Watch a tu perro, para monitorizar tanto su respiración como su frecuencia cardíaca, también su posición utilizando GPS y acelerómetros, e inteligencia artificial que te dice si tu perro está saludable o no. Y que no se pierda nunca (hasta que se agote la batería). El collar de perro inteligente es una las mejores cosas del CES 2022

Ayer pensamos que necesitábamos un fontanero por la fuga del nuevo televisor QD-OLED de Samsung. No es totalmente inesperado. Hace tiempo que oímos rumores de un híbrido QLED/OLED, pero aún no se ha anunciado oficialmente. Por eso, cuando apareció en el sitio web CES.tech, nombrándole como ganador en los premios innovación del CES 2022, pensamos que lo íbamos a ver de verdad. Sorprendente eso no sucedió y el televisor no apareció durante la conferencia de prensa de Samsung. ¿A qué se debe esto? Ni idea. (Image credit: Samsung) El nuevo híbrido QLED-QLED de Samsung aparece por sorpresa en el CES 2022

Es curioso. Cuando era pequeño pensaba que lo mejor de ser adulto sería trasnochar, consumir azúcar sin límite y ver la televisión todo el día. Ahora todo eso lo disfruto, sí, pero lo que realmente me entusiasma hoy en día son las cosas aburridas de los adultos, como los mandos a distancia para la TV. No cualquier mando a distancia, claro, sino el nuevo Samsung SolarCell, una de las grandes noticias del segundo día. La razón es que no necesita base de carga: el mando utiliza la energía solar — o la lámpara de tu salón — y la señal Wi-Fi para cargarse de forma inalámbrica. Increíble. (Image credit: Samsung) El increíble mando de TV de Samsung se carga con tu WiFi

Si eres como yo, no hay nada en la tierra que te haga recordar dónde está tu teléfono. De hecho, esto sucede con el 90% de mis pertenencias. El 10% que falta son mis apéndices corporales y las cosas que nunca se mueven del lugar en el que están. Por eso, la nueva mochila Cypress Hero de Targu me ha enganchado. Anunciada ayer, este producto fabricado de forma sostenible — dicen — tiene un sistema almacenamiento incorporado y un localizador compatible con la función Find My de Apple. Este localizador comparte la misma tecnología que las AirTags. Los usuarios de Android y de iPhone pueden utilizar la aplicación de Targus para localizar una mochila extraviada pero los usuarios de iPhone pueden utilizar la función nativa de Find my. El localizador tiene un año de duración de la batería y se puede cargar a través de. USB. Sencillo. (Image credit: Targus)

(Image credit: Sony) La próxima gran innovación en TV es el Sony Master Series A95K. La compañía no habló de este modelo durante su conferencia de prensa — extrañamente — pero no importa. Es una gran innovación porque el Quantum Dot OLED (QD-OLED) es muchísimo mejor que el OLED, con negros aún más intensos, mejor reproducción del color y mayor relación de contraste. Ofrecerá más uniformidad a la imagen sin perder la potencia del OLED, lo que básicamente significa una mejor imagen. Es el primer televisor comercializado que utiliza esta tecnología. ¿Cambiará mucho las cosas? No. ¿Costará mucho? Sí. Pero vuelve a subir notablemente la calidad de imagen de la televisión y esto está bien. Sony anuncia la primera QD-OLED TV en el CES 2022

La conferencia de prensa de LG tuvo un par de anuncios interesantes: (Image credit: LG) Este es el LG Omnipod: una oficina que es un cine que es un vestidor que es una furgoneta eléctrica que es un extraña tienda de campaña que aparentemente viene del futuro.



Puedes pedirle comida. Almacena vestidos en el panel lateral de la cabina. Y no, yo tampoco lo entiendo bien. (Image credit: LG) Pero más extraño todavía es su lanzamiento de un álbum de música para su influencer virtual, Reah Keem, que llegará a finales de este año.



Después de investigar un poco, resulta que ella no es la primera influencer virtual. De hecho, al parecer estos influencers son ahora "tendencia". El extraño lanzamiento de un album de música del 'influencer' virtual de LG

LG Omnipod: una furgoneta autónoma que es tu vida sobre ruedas

(Image credit: Noveto) Este es el tipo de cosa que quiero ver en el CES: auriculares invisibles. Tan invisibles que ni siquiera existen. En realidad es una barra de sonido llamada Noveto N1 que sigue tu cabeza en tiempo real y en 3D utilizando el reconocimiento facial. Usa esa información posicional para lanzar haces de ultrasonido que generan pequeñas bolsas de audio alrededor de tus orejas para que sólo tú puedes escuchar su sonido. ¿Es esto útil o práctico? Probablemente no: un par de auriculares podrían conseguir lo mismo. Pero es increíblemente atractivo y, si funciona, podría convertirse en un gadget fundamental para las oficinas del futuro, ofreciendo la posibilidad de charlar libremente con tus compañeros de trabajo mientras tienes un concierto "secreto" en tus orejas. Los altavoces que sólo puede escuchar una persona son magia pura

TCL lanzó un montón de productos en este CES, pero las dos cosas que más me interesan son el NXTPAPER 10S y el NXTWEAR Air. (Image credit: TCL) Comencemos con el NXTPAPER: una tableta "como el papel" pero que no utiliza tecnología de tinta electrónica ni nada similar como hace el Kindle. Es una simple tableta con un lápiz óptico y una batería de 8.000 mAh por menos dinero de lo que puedes esperar aunque no tenemos precio final todavía. (Image credit: TCL) Si la tableta NXTPAPER es decepcionante, el NXTWEAR AIR no lo es tanto: dos pantallas colocadas en un par de gafas para que parezca que estás viendo una pantalla de 140 pulgadas a cuatro metros de distancia.



Pero son pantallas de 1080p, lo que va a resultar en una pesadilla pixelada aunque tendremos que probarlas para verlo. Lo mejor: realmente parecen gafas, una gran victoria comparado con otros productos similares. Todos los anuncios baratos de TCL en el CES 2022

Esta es sin duda la gran noticia del CES: Sony nos contó los detalles de sus gafas de realidad virtual PSVR 2. Me encanta la idea de la realidad virtual y yo quiero un sistema que pueda funcionar realmente en mi habitación, que es lo que promete la nueva opción de Sony. Las especificaciones son excelentes: la PSVR 2 tendrá pantallas OLED con una resolución de 2000 x 2040 por ojo, lo que supone una mejora de casi cuatro veces la salida de 1080p del original y mejorará enormemente la nitidez y la sensación de inmersión en los mundos virtuales. Los auriculares integrados de PSVR 2 usarán la excelente tecnología de audio 3D de Sony, crucial para conseguir la sensación de estar realmente en el juego. Puedes hacerte una idea de lo que se siente con el tráiler de arriba (aunque se trata sobre todo de un desarrollador hablando de lo genial que es la RV, así que tendrás que fiarte y usar la imaginación). Además, la PSVR 2 será capaz de ofrecer frecuencias de refresco de 90 Hz y 120 Hz con un campo de visión de 110 grados. El casco incorporará un sensor de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes y acelerómetro de tres ejes), así coo un sensor de proximidad por infrarrojos, todos ellos útiles para seguir el movimiento y mejorar la sensación de estar dentro del juego. También tendrá rendering foveado: los sensores internos seguirán tus pupilas para crear mayor detalle justo dónde estás mirando, como lo hace el cerebro humano. (Image credit: Sony) Ya conocíamos lo controladores, que claramente se inspiran en los de Oculus. No son únicos pero al menos Sony no usará los "palos con bolas iluminadas" que usaba la versión anterior.

Garmin es tendencia hoy, concretamente por el Fenix 7. Se rumoreaba que iba a presentar esta nueva generación de relojes inteligentes de fitness resistentes, pero el rumor se quedó en agua de borrajas. En su lugar ha llegado el Venu 2 Plus, un rival del Apple Watch con un micrófono incorporado para usar cualquier asistente de voz en el teléfono. ¿Por qué no ha llegado el Fenix 7 cuando había tantos rumores? Mi corazonada es que Garmin no creyó que el CES fuera el lugar más adecuado para lanzarlo. Esto indica que celebrarán un evento más grande en las próximas semanas. (Image credit: Garmin) Garmin lanza el Vivomove Sport, un reloj híbrido, y el largamente esperado Venu 2 Plus

(Image credit: Future) Problemas para Dell: se suponía que el nuevo Dell XPS 13 Plus 2022 iba a ser una nueva gran versión pero este párrafo del editor de Computing en Techradar US Jackie Thomas lo dice todo: "El Dell XPS 13 ha sido uno de los mejores laptops del mercado, si no el mejor, durante años. Un diseño brillante y un rendimiento excelente lo convertían en uno de los dispositivos más fáciles de recomendar a cualquiera. Pero en el CES 2022 Dell tomó ese diseño clásico y trató de transformarlo en algo aún más portátil y moderno, arruinando por completo su mejor laptop". Lo califica de "lío de moda" y (probablemente) de "pesadilla para el día a día", algo que me preocupa porque Dell lleva años fabricando excelentes laptops. Éste podría haber sido un paso demasiado grande. Dell ha añadido una extraña barra táctil que no es la que Apple eliminó hace poco (no se puede personalizar). Tampoco hay conector para auriculares ni ranura para tarjetas microSD. No tiene buena pinta aunque el laptop en sí la tenga. Análisis rápido del Dell XPS13 Plus 2022

(Image credit: Future) Nuestro analista de teléfonos, Tom Bedford, dice "con confianza que es uno de los smartphones más bonitos que hemos usado". Los Vivo 23 y 23 Plus son dos teléfonos de gama alta de la marca china, que sigue en la línea de impresionarnos silenciosamente. El diseño es lo que más llama la atención de entrada: "el modelo dorado tiene un aspecto de textura brillante que realmente parece brillar. Cuando le da la luz adecuada, el oro se vuelve azul". Sus especificaciones son además interesantes: un potente cámara para selfies que es atractiva y cuenta con dos sensores, uno de ellos de 50 MP, algo que podría parecer excesivo. Ambos utilizan los chipsets Dimensity de Mediatek — 900 y 1200 para el V23 y el V23 Pro respectivamente — en vez de los Snapdragon. Tendremos que probarlos antes de decidir si son buenos o no. Pero al menos, en nuestro limitado tiempo de uso, nos han parecido atractivos. Y además probablemente a mitad de precio de un nuevo iPhone.

(Image credit: Eufy) El Eufy Security Video Doorbell Dual (Battery) tiene una cámara 2K con un campo de visión de 160 grados en la parte superior y una lente Full HD en la base del timbre con un campo de visión de 120 grados que vigila el suelo. Esto te permite ver con detalle la cara y el cuerpo de quien está en tu puerta, así como cualquier cosa que tenga apoyada en el suelo. Sinceramente, ¿cómo no se le ha ocurrido esto a nadie antes? El invento no es barato, con un precio de 259,99 dólares. Saldrá a la venta el 8 de febrero en EE.UU. Es tan buena idea que imagino aparecerá en un modelo de Ring en un futuro próximo. Este timbre Eufy ayudará a resolver el problema de los paquetes perdidos y robados

(Image credit: Chilisleep / Sleepme) Este artículo de nuestro editor de fitness y bienestar, Cat Ellis, me tenía en el eslogan: "Como si siempre usaras el lado fresco de la almohada". Sí. Me apunto. No me importa lo que sea. Me encanta el lado genial de la almohada. No me di cuenta de cuánto hasta que empecé a escribir esta frase. Está muy bien. De todos modos, estoy claramente agotador, así que hablemos de esto correctamente: la compañía estadounidense Chilisleep tiene un cubrecolchón refrigerado que no solo mantiene su cama con la temperatura ideal, sino que también realiza un seguimiento de su biometría durante la noche para que pueda ver cuánto está mejorando su sueño. Utiliza agua para enfriar la cama, es lo suficientemente silencioso como para estar cerca de la lluvia ligera (un sonido que me gusta de todos modos) y se mejora para permitir una mejor cobertura del colchón. También es posible emparejarlo con el nuevo servicio Sleepme+, que le permite emparejar The Chilisleep Dock Pro con Sleepme Insight, un rastreador del sueño que recopila estadísticas sobre las etapas y la duración del sueño. Cuando los dos dispositivos se usan juntos, sus algoritmos de aprendizaje automático pueden cambiar automáticamente la temperatura de su cama para extender el sueño profundo y REM. SÍ. Me encantan los datos del sueño. Me encantan las noches geniales. Esto me ha hecho animar. Este cubrecolchón pondrá fin a las noches sudorosas

(Image credit: Belkin) "Aunque al oyente medio probablemente no le interesen demasiado los diferentes códecs, el mayor número de bits que ofrece el audio de alta resolución te permite escuchar nuevos detalles en la música que antes no habías notado; por ejemplo, la ligera inhalación antes de que un vocalista se lance a cantar, o las sutiles variaciones armónicas en una suite orquestal." Por eso es inexplicable que los AirPods Pro no ofrezcan soporte de Hi-Res Audio cuando el catálogo de Apple Music está disponible en este codec. Los nuevos auriculares inalámbricos Belkin Soundform Immerse de 179 dólares solucionan el problema con soporte de audio de alta resolución. Como los AirPod Pro también incluyen un sistema híbrido de cancelación activa del ruido, lo que significa que tienen un micrófono dentro y fuera de cada auricular para capturar el sonido no deseado y cancelarlo. En el interior tienen dos grandes transductores de 12mm, bastante grandes para unos auriculares internos. Esto sígnica que desplazarán mucho aire para conseguir un sonido potente. He visto muchos auriculares inalámbricos ir y venir. Los AirPods Pro siempre seguirán siendo populares solo porque son los Apple AirPods Pro. Pero los Belkin tienen mejores funciones y especificaciones técnicas a un precio notablemente más barato. Los nuevos auriculares de Belkin rivalizan con los AirPods Pro con una mayor duración de la batería

(Image credit: Sony) Durante mucho tiempo, el fútbol se ha visto perjudicado por las decisiones de los árbitros respecto a los fueras de juego y la tecnología [el maldito e infame VAR — Ed.] no ha ayudado mucho por ahora. La nueva tecnología Skeletrack de Sony promete determinar la posición del esqueleto de cada jugador en el campo y crear modelos 2D perfectos en tiempo real. Esto hará que las decisiones sean mucho más precisas. Sony también dice que la tecnología sirve para otros usos, como la gamificación de la experiencia de los aficionados. El Skeletrack ofrece una cámara virtual y permite a los aficionados ver la acción desde la perspectiva del portero o desde "un asiento en las gradas de uno de los mejores estadios del mundo". La tecnología AI Hawk-Eye de Sony finalmente podría resolver las controversias del VAR

(Image credit: Anker) Gerald Lynch, nuestro editor ejecutivo, argumentó que la serie de proyectores Nebula de Anker tiene tantas virtudes que deberían estar en nuestra lista de los productos más atractivos del CES (que publicaremos muy pronto). Su nuevo proyector 4K parece que va a entrar en la selección final. El Nebula Cosmos Laser 4K de Anker, el primer proyector 4K portátil de la marca . Lo lanzarán en algún momento de marzo de 2022. No será barato, con un precio de venta al público que rondará los 3.000 dólares. Es además sorprendente que sea tan caro cuando viene de una marca conocida por ser barata. Dicho esto, parece que el Cosmos Laser tendrá unas especificaciones realmente impresionantes que justifican el precio. Por ejemplo, la fuente de luz del Anker Nebula Cosmos Laser 4K tiene 2.400 lúmenes, más que suficiente para mostrar una imagen clara de excelente calidad en una gran variedad de entornos. El proyector soporta HDR10 y utiliza Android TV 10, dando a los usuarios acceso a miles de las mejores apps, incluyendo Netflix, Prime Video, Disney Plus y más. También será muy compacto y además ofrece altavoces de 30W, suficientes para llenar una habitación. El proyector portátil Anker Nebula Cosmos Laser 4K causa sensación en el CES 2022

Ring ha lanzado un dispositivo que utiliza inteligencia artificial para distinguir entre el sonido de una ventana o una puerta de cristal que se rompe y otros ruidos que suelen dar falso positivos, como el tintineo de unas llaves o el ruido de la vajilla al vaciar el lavavajillas. El sensor de rotura de cristales para Ring Alarm es un dispositivo circular blanco y compacto que puede montarse en la pared o en el techo. Puede detectar el sonido de rotura de cristales a una distancia de hasta 7,5 metros. Si detecta la rotura de un cristal, enviará una alerta a un smartphone y te dará la opción de activar la sirena interior y exterior de la alarma, si la tienes instalada, aunque la alarma no esté activada. Este sensor de rotura de cristales para Ring Alarm tiene un precio de 39,99 dólares y saldrá a la venta el 16 de febrero. (Image credit: Ring) El último periférico de Ring puede detectar el sonido de una ventana rota