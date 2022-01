Lewdle es la versión gamberra de Wordle

Me encanta Wordle, un escape diario en palabras de 5 letras que me recuerda que las actividades digitales pueden ser puras. Hasta que tropiezan con la realidad, caen al barro y re-emergen como algo sucio.



Desde el primer momento en que empecé a jugar a Wordle, sabía que estaba condenado. ¿Cómo podría seguir siendo un reto que sólo ocurre una vez al día? ¿Seguramente el programador del Reino Unido escucharía los cantos de sirena del mercado e inundaría la web con docenas de variaciones de Wordle?



Al final eso no ha sucedido pero — igual que El Muro en Juego de Tronos — la barrera no es tan impenetrable como parece. Wordle fue atacado por clones de aplicaciones — que Apple eliminó rápidamente — y ahora llega un White Walker que ha roto El Muro con un invento llamado Lewdle.

Like the real Wordle, LEWDLE lets you play one game per day and share your grids via twitter. We hope you had as much fun playing this as we had making it. Enjoy. https://t.co/SqcmM1YKkyJanuary 19, 2022 See more

Sí, es lo que piensas. Una imitación online que también utiliza palabras de cinco letras. Sin embargo, son esas palabras de cinco letras.



En lugar de "Rostros" o incluso "Muerte", las respuestas de Lewdle son todos términos gamberros, palabras que me niego a repetir aquí. Y mientras Wordle es una cuadrícula de cinco por seis sobre un fondo totalmente blanco; Lewdle está en modo oscuro porque es su versión oscura.



Lewdle es la idea de Gary Whitta, ex-editor en jefe de PC Gamer y actual guionista de gran prestigio para éxitos como Rogue One y The Book of Eli. Whitta mencionó ayer que el anuncio de la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft no era nada comparado con el gran anuncio sobre juegos que iba a llegar. El anuncio era Lewdle. Pero obviamente no hay color.

Metiendo bulla con algo bueno

Mi respuesta a Whitta en Twitter fue una simple "Gary". Todo lo que faltaba era un GIF con una mirada desaprobación.



Apoyo la creatividad. Sé que Lewdle es una especie de homenaje a la meteórica popularidad de Wordle. Pero también es una pedorreta.



La belleza de Wordle no es sólo su simplicidad o su estilo ligeramente patricio y débilmente europeo. La belleza es que todos podemos compartir la alegría del juego y discutir con familiares y amigos el resultado de la palabra del día (suponiendo que todos consigan adivinarla). Es justo el tipo de cosas que necesitamos ahora mismo para unir nuestra sociedad fracturada. Aquellos que puedan jugar a Wordle juntos (o muy separados) podrán trabajar juntos, vivir juntos, llevarse bien.



Los resultados de Lewdle no se pueden compartir fácilmente. Además, no quiero jugar a algo en lo que tenga que pasar de cinco a diez minutos arrastrándome por docenas de permutaciones ilícitas de cinco palabras para llegar al un lascivo resultado final.



Lo sé, es gamberrismo, pero ¿por qué tiene que encaramarse a la fama de Wordle?



En realidad, sé por qué. Todos somos esclavos de una tendencia y Whitta, a pesar de todo su éxito, no es diferente a ti o a mí. Wordle es más que un simple juego de palabras, es un fenómeno cultural y un meme. Cada meme genera automáticamente más memes, que son inevitablemente variaciones de la meme original.



Lewdle es Wordle a través del prisma del pensamiento "qué pasaría si". Es una variación extrema del juego de palabras, llevando una simple idea de rompecabezas a su conclusión natural.



Es Wordle gamberro.



Para cuando leas esto, Whitta podría haber recibido una carta de los desarrolladores de Wordle concisamente redactada — una que espero incluya sólo palabras de cinco letras — exigiendo que borre Lewdle.



Hasta entonces, yo voy a pasar y no volveré a Lewdle.