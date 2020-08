The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 podría salir a final de año

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es uno de los juegos más esperados para la Nintendo Switch pero todavía no sabemos mucho sobre este título desde su anuncio inicial en el E3 de 2019.

Ya sabíamos que habrá un nuevo juego de Zelda para la Switch próximamente que no será la segunda parte del juego más popular de la consola portátil de Nintendo después de Mario. Pero hoy tenemos noticias: la cadena de tiendas francesa WT&T ha publicado una página con la edición para coleccionistas de Breath of the Wild 2.

La página — que ha sido retirada casi de inmediato — mostraba una fecha de lanzamiento para el 31 de diciembre y un precio de 82.85 euros (unos 98 dólares al cambio). La cadena también ha publicado otra página con la versión estándar con un precio de 70 euro (unos 84 dólares), que fue borrada a la vez.

Es posible que la fecha sea la correcta

Existe la posibilidad de que estas páginas con Breath of the Wild 2 sean sólo fichas de prueba, pero tiene sentido que el juego aparezca durante la temporada de fiestas de 2020, casi un año y medio después del primer anuncio.

Muchas veces vemos productos listados por terceras partes que terminan siendo parcial o totalmente incorrectos pero hay que reseñar que WT&T tiene una credibilidad notable después de haber cometido el mismo error con The Witcher 3 para Switch mucho antes de que lo anunciaran de forma oficial. No nos sorprendería saber que han conseguido los datos de precios y fecha de lanzamiento de Breath of the Wild 2.

Tampoco es el único juego de The Legend of Zelda para la Switch filtrado en los últimos días. Supuestamente, Amazon UK también publicó por error el nuevo juego Zelda: Skyward Sword, una versión para Switch del juego que debutó originalmente para la Wii en 2011 y que volvió a reeditarse en la Wii U eShop en 2015.