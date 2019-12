Las Xbox One más baratas con los mayores descuentos para Navidad

Debe ser porque Microsoft acaba de anunciar la Xbox Series X, la siguiente generación de consolas de la compañía de Redmond con resolución 8K, 120 fotogramas por segundo, raytracing y almacenamiento SSD. O quizás sea porque tenemos las navidades encima.

Sea la razón que sea, el hecho es que las ofertas por la Xbox One S, la Xbox One S y la Xbox One S All Digital Edition no paran. Puedes encontrarlas con descuentos de $150 por si solas — o comprarlas en Walmart con varios juegos superventas de 2019 gratis.

Aquí tienes las mejores ofertas

Las mejores ofertas de Xbox One disponibles hoy

Xbox One S All Digital Edition | $249 $159 en Walmart

No podrás instalar juegos desde disco pero ¿qué más da si al final terminas bajando parches de varios gigabytes por internet en cuanto sacas un videojuego de la caja y lo metes dentro de la Xbox? Con un Game Pass, el precio es de risa, la Xbox más barata que vas a encontrar. Y viene con juegos gratis: Minecraft, Sea of Thieves, y contenido extra para Fortnite.Ver oferta

Xbox One S | Star Wars Jedi: Fallen Order | Call of Duty Modern Warfare | extra controller | $299 $249 en Walmart

Este es un paquete fantástico que incluye la Xbox One S y dos de los más grandes videojuegos del año y, además, un controlador extra: por $249 te llevas Star Wars Jedi: Fallen Order más un Forza Horizon 4 o un Fallen Order más NBA 2K20.Ver oferta

1TB Xbox One S | Gears 5 Bundle | $299.99 $225 en Amazon

El paquete Xbox One S Gears 5 sólo cuesta $225 en Amazon, incluyendo 1 terabyte de almacenamiento y los juegos para descargar Gears of War 1, 2, 3 y 4 más un pase gratis de un mes para Xbox Game Pass y Xbox Live Gold.

Ver oferta

Xbox One X 1TB | Star Wars Jedi: Fallen Order | Call of Duty: Modern Warfare | controlador extra | $499 $349 en Walmart

Ahorra $150 en el precio de la Xbox One X y llévate gratis dos juegos nuevos tripe A: Star Wars Jedi: Fallen Order y Call of Duty: Modern Warfare. También puedes elegir NBA 2K20 en vez de Fallen Order. Y encima incluye un controlador extra. Xbox One X es la consola Xbox más potente que existe y éste es el mejor precio y la oferta más generosa que hemos encontrado con diferencia.

Ver oferta

Xbox One X 1TB | Gears of War: Ultimate Edition Bundle | $499.99 $349 en Best Buy

Esta oferta con Gears of War estaba en Best Buy durante el Black Friday. Ahora lo tienes con un descuento de $150.Ver oferta

¿Qué Xbox me tengo que comprar?

La Xbox One S Digital Edition es la mejor opción si no te importa descargar los video juegos de la red (si tienes una conexión de fibra óptica, no lo dudes: compra esta).

La Xbox One S es la versión estándar de la Xbox y tiene el mejor precio. Es ideal si tienes una PlayStation o una Switch y quieres expandir tu colección con video juegos exclusivos de la Xbox. Una ventaja sobre la versión digital es que esta te permite cargar discos y poder comprarlos más baratos de segunda mano.

La Xbox One X es la consola más poderosa y cara, con resolución 4K, 60 fotogramas por segundo y color HDR con audio Dolby Atmos. El precio original es de $499, así que estas ofertas son muy buenas. El precio seguramente bajará aún más el año que viene, a medida que se acerque el lanzamiento de la nueva Xbox Series X.