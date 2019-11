Las rebajas de Amazon Black Friday para Echo, Kindle y Fire TV

Estamos a unas semanas del día de acción de gracias pero los descuentos de Black Friday nos llevan invadiendo durante días. Sin duda, los más esperados son los del Amazon's Black Friday. Pues ya están aquí — por lo menos en lo que a los gadgets de Amazon se refiere, de los altavoces inteligentes Echo hasta los lectores Kindle pasando por auriculares y cámaras de seguridad Ring. Y todos con la fecha en la que estarán disponibles.

Precios Amazon Black Friday y disponibilidad

Desde el 22 de noviembre:

Fire HD 8 | Descuento $30 – sólo $49.99

Fire HD 8 Kids Edition | Descuento $50 – sólo $79.99

Fire 7 Tablet | Descuento $20 – sólo $29.99

Fire 7 Kids Edition | Descuento $40 – sólo $59.99

Fire HD 10 Tablet | Descuento $50 - sólo $99.99

Kindle Paperwhite | Descuento $45 – sólo $84.99

Ring Video Doorbell Pro + Echo Show 5 bundle | Descuento $149.99 – sólo $189.00

Desde el 24 de noviembre:

Fire TV Stick with 4K with Alexa Voice Remote | Descuento $25 off – sólo $24.99

Fire TV Stick with Alexa Voice Remote | Descuento $20 off – sólo $19.99

Fire TV Cube | Descuento $30 – sólo $89.99

Desde el 27 de noviembre

Blink XT2 3 Camera Kit | Descuento $65 – sólo $184.99

Ring indoor cam 2 pack | Descuento $40 - sólo $99.99

Amazon Smart Plug | Descuento $20 – sólo $4.99 when purchased as a bundle with Echo Dot, Echo Dot with Clock, Echo, Echo Show 5, or Echo Studio

Desde el 28 de noviembre

Echo Dot With Clock | Descuento $25 - sólo $34.99

Echo Dot | Descuento $27.99 – sólo $22.00

Echo Auto | Descuento $20 – sólo $29.99

Echo (3rd gen) | Descuento $40 - sólo $59.99

Echo Show 5 | Descuento $40 – sólo $49.99

Echo Show | Descuento $80 – sólo $149.99

Como era de esperar, los descuentos más potentes están en las ofertas multi-producto. Si te comprar algo como una Ring Video Doorbell con un Echo te puedes ahorrar cientos de dólares.

También está bien para nuestras ansias consumistas que productos nuevos como el Echo Dot con Reloj también vayan a tener un descuento.

Las mejores rebajas de Amazon hoy:

Mientras esperas a que lleguen estos descuentos, aquí tienes todas las ofertas del día de hoy, por si necesitas darle cera a tu tarjeta de crédito ahora mismo.