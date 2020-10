Primeras impresiones de la PS5: rapidísima y silenciosa

Durante meses hemos leído todo lo que la PS5 es capaz de hacer — en teoría. Pero ahora, por fin, tenemos primeras impresiones sobre lo que la PlayStation 5 hace en la vida real. Y la verdad es que suena muy bien.

Un número limitado de publicaciones y YouTubers en Japan han tenido acceso a jugar con la PS5 y algunos de sus juegos. Y lógicamente han publicado su opinión sobre diferentes aspectos de la nueva consola de Sony, desde su tamaño mastodóntico, el SSD superrápido, la resupuesta del controlador DualSense y hasta el ruido que hace (es casi totalmente silenciosa).

Es la primera vez que hemos podido echar un vistazo a la PS5 fuera de las filtraciones o los materiales de marketing de Sony. Pero ahora tenemos vídeos detallados, fotos, opiniones y también vídeo de juegos en acción como Godfall y Astro's Playroom.

Ya sabíamos que la PS5 iba a ser la consola de Sony más grande y pesada hasta al fecha. De hecho, es la consola más grande jamás creada, con un tamaño de 390mm x 104mm x 260mm y 4m,5 kilogramos de peso. Pero es sólo cuando lo ves al lado de un televisor o una persona cuando te das cuenta de lo gigantesca que es la PlayStation 5. Estas fotos de Dengeki Online lo demuestran:

Dengeki: "[...] what was shocking to me this time was how quiet the fan was. There must have been many people who were curious about this. It was so quiet!"They also note that they couldn't take a look at the PS5 OS or use the Create buttonhttps://t.co/S5hp6Utzar pic.twitter.com/FJ0Qiwk6wJOctober 4, 2020