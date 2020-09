Las primeras fotos de The Mandalorian temporada 2 — Baby Yoda incluido

La segunda temporada de The Mandalorian llegará en octubre pero ya tenemos los primeros fotogramas de la serie. En las imágenes no hay nada nuevo que ascar, pero en la entrevista con EW sí hay más chicha.

Aquí tenéis una selección de Mando (Pedro Pascal), Greef Karga (Carl Weathers), Cara Dune (Gina Carano) y el villano de la serie, Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Una de las imágenes tiene al Niño, más conocido como Baby Yoda, aunque sale en segundo plano. Afortunadamente, una de las portadas de EW tiene un primer plano para calmar tus ansias.

