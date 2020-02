Las ofertas Xbox One X más baratas

Los paquetes de la Xbox One X están de rebajas otra vez con buenas ofertas esta semana. La consola 4K de Microsoft está ahora disponible en varios paquetes con video juegos de Ultra HD: Star Wars Jedi: Fallen Order, Gears 5 (y el resto de partes) y Forza Horizon 4 con unos precios ridículos.

Si te has perdido las diversas ofertas de Black Friday, Navidades y en enero, aquí tienes la oportunidad de actualizar tu consola para conectarla a una nueva TV 4K rebajada de Samsung.

Por lo general estamos observando que las ofertas han bajado de precio hasta el nivel de los $349 que vimos en el Black Friday. En estos momentos, Amazon tiene los mejores descuentos aunque Best Buy también tiene buenas ofertas.

Los mejores precios de la Xbox One X

Ofertas de Xbox One X con video juegos gratis en USA

Las ofertas de Xbox One X más uno o varios videojuegos son la mejor manera de ahorrar dinero.

Xbox One X 1TB | Star Wars Jedi: Fallen Order | $499 $349.99 en Best Buy

La Xbox One X vuelve a su precio de Black Friday con esta oferta que incluye Star Wars Jedi: Fallen Order en Best Buy. Un precio excelente para esta época del año y todos aquellos que estén buscando una ganga.Ver oferta

Xbox One X 1TB | Gears of War: Ultimate Edition Bundle | $499.99 $349.99 en Amazon

Los precios de la oferta con Gears of War: Ultimate Edition de la Xbox One X han caído también hasta los $349 que vimos estas pasadas navidades, pero el stock se está agotando rápidamente en Amazon, así que date prisa si quieres una.Ver oferta

Xbox One X | NBA 2K20 | $499.99 $349.99 en Best Buy

De nuevo el precio de $349 por esta oferta de Xbox One X con el juego NBA 2K20, perfecta para fans del baloncesto.Ver oferta

Xbox One X | Tom Clancy's The Division 2 | $349 en Amazon

The Division es un juego algo viejo pero por $349 esta oferta sigue teniendo un gran precio. Eso sí, como puedes ver en esta lista, las ofertas Xbox One X están disponibles con juegos más modernos.Ver oferta

Xbox One X 1TB | NBA 2K19 | $335.99 en Walmart

El precio más barato que hemos encontrado hasta ahora lo tiene, como no, Walmart. E incluye el NBA 2K19 gratis, un juego que cuesta $11 dólares por separado.

Ver oferta

Todas las ofertas Xbox One X en Walmart

Todas las ofertas Xbox One X en Amazon

Todas las ofertas Xbox One X en Best Buy

¿Cuál es el precio oficial de la Xbox One X?

El precio oficial de la Xbox One X es de $499 en los Estados Unidos.

¿Por qué debería comprar una Xbox One X?

Antes de nada, la Xbox One X no es una consola de nueva generación como la Xbox Series X o la PS5. Es una Xbox Bone actualizada con nuevos componentes para poder renderizar juegos a una resolución de 4K con color HDR — como la PlayStation 5 Pro. Está pensada para mostrar video juegos con mayor resolución y una calidad de imagen excelente demostrada por las nuevas versions de Forza Motorsport 7, Metro: Exodus y Anthem, todas ellas increíbles en el departamento gráfico.

Dicho esto, en estos momentos la Xbox One X es la consola más potente del mercado, más que la PS4 Pro. Si quieres una consola que te de la máxima calidad de imagen en tu televisor 4K, la Xbox One X es la opción — a no ser que quieras esperarte a que salga la Xbox Series X en navidades de 2020. Ésa será la gran consola de Microsoft para los próximos años.

¿Dónde puedo comprar la Xbox One X?

Todos las tiendas tienen Xbox One X a precios rebajados respecto al lanzamiento. Pero las mejores ofertas son aquellas que incluyen juegos. Ahí es donde puedes ahorrar mucho dinero.

¿Y si no me importa el 4K?

Si no tienes un televisor 4K, te vale la Xbox One S, que es una consola fantástica que sólo cuesta $220 o menos. Puedes encontrar varias ofertas de paquetes de videojuegos y la Xbox One.

Es broma, quiero 4K en vena ahora mismo

Los televisores de 4K con HDR no son tan caros como te piensas. Puedes comprar uno por menos de $1,000, como puedes ver aquí.

¿Cuánto almacenamiento trae la Xbox One X?

Por ahora, la única opción disponible es la de 1 terabyte. Es decir, 1000GB. No hay versiones con más espacio de almacenamiento.

Los juegos en 4K suelen ocupar unos 100GB en disco, así que vas a llenarlo pronto. Te recomendamos que compres un disco externo con puerto USB 3.0.