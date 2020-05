Las nuevas gafas AR de Apple tendrán una edición especial “Steve Jobs”, afirma una fuente fiable

Según el penúltimo rumor, las gafas de realidad aumentada de Apple podrían aparecer en escena este mismo año, aunque no estarán disponibles hasta 2021 en forma de una versión primitiva para desarrolladores y fans. Ahora, el último rumor dice que habrá una edición especial “Steve Jobs”. ¡Todo por la pasta, amiguetes!

Lo dice Jon Prosser, un YouTuber que lleva filtrando información de Apple durante los últimos meses y siempre dando en el clavo. Prosser afirma que la compañía está trabajando en un prototipo de una edición especial de Apple Glass con el nombre del co-fundador de la compañía de la manzana. Según él, estará disponible por un tiempo limitado pero no tiene ni idea de cuánto costará. Otros rumores apuntan a que la versión estándar costará $499 — poco me parece.

Prosser está convencido que Apple seguirá la misma estrategia que originalmente siguió con el Apple Watch y el Apple Watch Edition, una versión de gama alta del smartwatch de Apple con materiales más caros. El YouTuber afirma que la edición especial Steve Jobs tendrán una estética diferente al resto — aunque también dice que habrá varios estilos para las gafas de Apple.

También dice que las gafas tendrán el display integrado en las lentes y que no tendrá proyectores como la Microsoft Holodeck, algo que me parece difícil de creer.

Aún más sorprendente es que el rumorólogo dice que ha visto un prototipo real de las gafas de Apple y que son fantásticas, con un look parecido a las clásicas Ray-Ban Wayfarer. Todavía no hemos visto ningún prototipo 3D pero Prosser cuenta que la tecnología de las gafas será la misma independientemente del estilo estético y la edición Steve Jobs no tendrá prestaciones especiales. Sólo un diseño especial.

Sin embargo, la conexión entre las Ray-Ban Wayfarer y Steve Jobs no parece tener mucho sentido. Jobs no era conocido por llevar este tipo de gafas sino sus anteojos al estilo entre John Lennon y un contable del siglo XIX, como se puede ver sobre estas líneas.

Prosser también afirma que Apple iba a mostrar las Apple Glass en el evento del iPhone 12 de septiembre, pero que con la pandemia Apple podría retrasarlo a 2021.

Pero no saques la tarjeta de crédito todavía porque esto no es más que un rumor. De hecho, un periodista de Bloomberg dice que la información es totalmente ficción:

Do I even need to say that this (along with the rest of the Apple AR glasses stories in the past week) is complete fiction? https://t.co/oLK3VVbz8HMay 21, 2020