Las mejores tarjetas gráficas de 2019: GPU para juegos de nivel superior

Las mejores tarjetas gráficas son de mejor calidad que nunca. Sobre todo ahora que los dispositivos potentes de Nvidia Turing, como RTX 2080 Ti y RTX 2060, han salido a la venta, y que AMD está planificando lanzar varias de las GPU de AMD Navi de próxima generación el 7 de julio, es un gran momento para las tarjetas gráficas.

Sin embargo, esto plantea una gran pregunta: ¿vale la pena gastar una fortuna en una tarjeta gráfica insignia tan costosa? ¿O será que una tarjeta más económica, como la tarjeta Nvidia GeForce GTX 1660, es una mejor opción? Independientemente de lo que elija, siempre deseará tener las mejores tarjetas gráficas que le permitan disfrutar de los mejores juegos de PC, desde Rage 2 hasta The Division 2.

Tenga en cuenta que las mejores tarjetas gráficas para usted dependerán del tipo de PC que desee montar. Encontrar la GPU perfecta puede ser un proceso confuso. Afortunadamente, estamos aquí para ayudarlo: hemos elaborado una lista de las mejores tarjetas gráficas del mercado, y hemos probado y revisado cada una de ellas aquí, en TechRadar.

Antes de que decida comprar esa tarjeta gráfica nueva y brillante, permítanos ayudarlo a encontrar la tarjeta perfecta para su equipo.

1. AMD Radeon RX 5700

La mejor tarjeta gráfica para la mayoría de los usuarios

Procesadores de flujo: 2,304 | Reloj de base: 1,465 MHz (1,725 MHz de aumento) | Memoria: 8 GB GDDR6 | Reloj de memoria: 14 Gbps | Conectores de energía: 1 de 8 pines y 1 de 6 pines | Salidas: 1 DisplayPort 1.4 con DSC, 1 HDMI con soporte para 4K60

Excelente rendimiento

Asequible

No tiene trazado de rayos

Esta tarjeta gráfica potente acaba de salir al mercado y ya está a la cabeza de nuestra lista de las mejores tarjetas gráficas, quitando del primer lugar a la campeona, y su rival directo, la tarjeta Nvidia GeForce RTX 2060. A un precio de $349, esta imponente máquina de gama media ofrece una experiencia de juego de 1440 p en ajustes Ultra o Max en el mercado principal, lo que la hace asequible y accesible para todos. A ese precio, no necesita ser perfecta; aquellos que esperaban obtener trazado de rayos tendrán que esperar. De todos modos, debido a su excelente relación calidad-precio, merece obtener el título de la mejor tarjeta gráfica de 2019, según considera la mayoría de las personas.

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

La mejor tarjeta gráfica compatible con 4K

Procesadores de flujo: 4,352 | Reloj de base: 1,350MHz (1,635MHz de aumento) | Memoria: 11GB GDDR6 | Reloj de memoria: 14 Gbps | Conectores de energía: 2 de 8 pines | Salidas: 3 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 USB-C

Admite juegos 4K con alta tasa de fps

Encabeza la revolución del trazado de rayos

Extremadamente costosa

Si necesita tener la mejor tarjeta gráfica y no puede correr riesgos, la tarjeta Nvidia GeForce RTX 2080 Ti podría ser una de las mejores tarjetas gráficas para usted. Esta es la tarjeta gráfica más avanzada que el dinero puede comprar sin tener que recurrir a una solución gráfica profesional. Y ahora que juegos como Battlefield V, Metro Exodus y Shadow of the Tomb Raider realmente usan las funciones RTX, nunca ha habido un mejor momento para pasar al trazado de rayos. Solo prepárese para el precio elevado.

3. Nvidia GeForce RTX 2070 Super

La mejor tarjeta gráfica QHD

Procesadores de flujo: 2,560 | Reloj de base: 1,605 | Memoria: 8 GB GDDR6 | Reloj de memoria: 14 Gbps | Conectores de energía: 6 pines + 8 pines | Salidas: 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 DVI-DL

La edición Founders Edition es más económica que la 2070 original

Dispone de más núcleos CUDA

Admite juegos en 1440 p con trazado de rayos

Todavía es un poco costosa

La tarjeta Founders Edition es pesada

La tarjeta Nvidia GeForce RTX 2070 Super no solo es impresionante por ser una versión supercargada de la conocida RTX 2070, que ofrece excelentes juegos en 1440 p, sino que también es impresionante porque otorga toda esa potencia a un precio muy asequible, lo que la convierte en una compra atractiva para la mayoría de los usuarios, incluso para los que tienen un presupuesto limitado. Además, si le interesa el trazado de rayos, esta es la mejor tarjeta para probarlo; ya no tiene que gastar sus ahorros en la tarjeta RTX 2080 ni en la tarjeta RTX 2080 Ti.

4. Nvidia GeForce RTX 2060

La mejor tarjeta gráfica Full HD

Procesadores de flujo: 1,920 | Reloj de base: 1,365MHz (1,680MHz boost) | Memoria: 6GB GDDR6 | Reloj de memoria: 14Gbps | Conectores de energía: 1 x 8 pines | Salidas: 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x USB Type-C, 1 x DVI-DL

Lista para juegos a 4K y 30fps

Juegos a 1080p con trazado de rayos

Se calienta mucho menos que la previa versión

Un poco mas cara que su predecesora

RTX afecta el rendimiento al QHD y 4K

Mientras la GeForce RTX 2060 Super sorprende el mundo gaming a los 1440p, su predecesora, la RTX 2060, está a cargo de los juegos a los 1080p. Hasta tiene trazado de rayos a 1080p. Igual no tiene problema con 1440p y 4K, pero solo si no le importa jugar a 30 fps. Su precio, que además fue más alto que la tarjeta cuya remplazo, es entendible considerando su rendimiento a 1080p.

5. AMD Radeon VII

La mejor tarjeta gráfica para creativos

Procesadores de flujo: 3,840 | Reloj de base: 1,400MHz (1,800MHz de aumento) | Memoria: 16GB HBM2 | Reloj de memoria: 2 Gbps | Conectores de energía: 2 de 8 pines | Salidas: 3 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0

Dispone de gran cantidad de VRAM

Se ejecuta sin calentarse

Ofrece un rendimiento de DirectX 12 bajo

Hemos estado deseando una nueva tarjeta gráfica de gama alta de AMD desde el modelo Radeon Vega 64 de 2017, pero desde entonces han pasado muchas cosas en el mercado de los gráficos, concretamente en Nvidia Turing. Con la tarjeta AMD Radeon VII, Team Red intentó recuperar una parte del mercado de gráficos de alta gama y, en gran medida, lo logró. La tarjeta AMD Radeon VII es propia de los juegos 4K, pero se destaca especialmente en la creación de contenido. Equipada con 16 GB de memoria HBM2, la tarjeta AMD Radeon VII puede competir con rivales más costosos enfocados en la creatividad, lo que la convierte en una de las mejores tarjetas gráficas de 2019.

6. Nvidia GeForce RTX 2080 Super

La mejor tarjeta gráfica para la RV

Procesadores de flujo: 3,072 | Reloj de base: 1,650MHz (1,815MHz boost) | Memoria: 8GB GDDR6 | Reloj de memoria: 15.5Gbps | Conectores de energía: 1x8 pines, 1x6 pines | Salidas: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL

Buen rendimiento al 1440p y 4K

Más barata que la original RTX 2080

Software FrameView es útil

Igual es cara

Rendimiento no es mucho mejor que la RTX 2080

Si le importa los mejores juegos de RV , va a necesitar la mejor tarjeta grafica para poder jugarlos. En estos días ese honor va a la Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Con su arquitectura Turing y diseño preparado para la RV, no tendrá ningún problema en la RV que lo hará sentir mal. Fuera de la RV, también podrá jugar todos sus juegos de PC a 1440p y 4K sin problemas. Lo mejor es que cuesta bastante menos que la RTX 2080.

7. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

La mejor tarjeta gráfica mini

Procesadores de flujo: 3,584 | Reloj de base: 1,506 | Memoria: 11GB GDDR5X | Reloj de memoria: 10 Gbps | Conectores de energía: 2 de 8 pines | Salidas: 3 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 DL-DVI-D

La tarjeta 1080 Ti más pequeña del mundo

Cuenta con soporte para SLI

Ofrece un rendimiento inferior

Al ejecutarse, se calienta y hace ruido

¿Desea armar una PC para juegos microATX o mini-ITX? No debería conformarse con una GPU de gama baja. En su lugar, opte por tarjetas gráficas mini como el modelo Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini. Ya no es la GPU más reciente ni la mejor que existe, pero el modelo 1080 Ti aún tiene mucha capacidad, y se encuentra entre las mejores tarjetas gráficas para darle potencia a su microATX. Asimismo, cuando pueda obtener esa potencia de una tarjeta de solo 211 × 125 × 41 mm, la pequeña pérdida de rendimiento valdrá la pena por la miniPC hermosa que obtendrá.

8. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

La mejor tarjeta gráfica económica

Procesadores de flujo: 1,408 | Reloj de base: 1,530MHz | Memoria: 6 GB GDDR5 | Velocidad de memoria: 8 Gbps | Conectores de energía: 1 de 8 pines | Salidas: 3 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0

Extremadamente asequible

Ofrece un gran rendimiento de nivel de entrada

Cuenta con memoria GDDR5

Con todas esas tarjetas gráficas de lujo (léase: costosas) que dominan el mercado, los productos más asequibles a veces pasan desapercibidos. Es una pena, especialmente porque las tarjetas como Nvidia GeForce GTX 1660 merecen el foco de atención por ofrecer un rendimiento excelente en 1080 p a un precio muy asequible. Con la tarjeta Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G, también obtendrá una optimización de fábrica y todas las salidas que necesite, por lo que podrá disfrutar de todos sus juegos favoritos con varios monitores conectados. Nosotros la llamaríamos una súper oferta, tal vez incluso la mejor que hemos tenido, y sin duda merece un lugar en nuestra lista de las mejores tarjetas gráficas.

9. PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

La mejor tarjeta gráfica para eSports

Procesadores de flujo: 1,536 | Reloj de base: 1,500MHz | Memoria: 6GB GDDR6 | Velocidad de memoria: 12Gbps | Conectores de energía: 1 de 8 pines | Salidas: 1 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 DVI

Asequible

Rendimiento en 1080p muy bueno

Banda ancha de memoria limitada

Cuando Nvidia salió con su línea Turing, fue difícil encontrar un modelo que no costara un montón. Pero con el lanzo de la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti , específicamente el modelo PNY XLR8 Gaming OC, rendimiento de la próxima generación se hizo adquirible a todos. No puede jugar a 4K y 60 fps con esta tarjeta, pero es una de las mejores para 1080p y no tiene problema con la mayoría de los juegos eSports mas allá de 60fps. A esa resolución, tendrá problemas encontrando algo que lo ralentice.

