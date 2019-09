Las mejores laptops 2 en 1 del 2019: encuentra la mejor laptop convertible para ti

Durante la última década, cambiamos la forma en que usamos nuestras laptops; esto se debe en gran parte a las laptops 2 en 1. Las laptops híbridas vienen en muchas formas y tamaños; además, no hay nada como cambiar esa laptop al modo carpa para ver Netflix o al modo tablet para jugar Plants vs Zombies después de un día de trabajo largo y productivo en esa misma computadora.

Muchas de las mejores laptops 2 en 1, como la Dell XPS 15 2 en 1, vienen equipadas con los mejores procesadores, lo que también las convierte en algunas de las mejores laptops del mercado actual. No podemos esperar a ver qué le depara el futuro a este diseño versátil.

Las mejores laptops 2 en 1 son, casi siempre, convertibles, por lo que el teclado se da vuelta hacia la parte posterior, transformando el dispositivo en una tablet. Otros dispositivos, como la Surface Book 2, lo hacen de manera diferente. La laptop convertible de Microsoft tiene una pantalla desmontable, y su monitor PixelSense de alta resolución se sostiene por una gran fuerza magnética cuando está en el modo laptop. No importa cómo ofrezcan la función 2 en 1, estas laptops versátiles generalmente son compatibles con los lápices ópticos stylus, a pesar de que ahora es cada vez más raro que se incluyan en el paquete.

Para ayudarte a encontrar la mejor laptop 2 en 1 para ti, hicimos una lista con las mejores notebooks híbridas que examinamos recientemente, teniendo en cuenta todas sus ventajas y desventajas.

1. HP Spectre x360 15T (2019)

Un rendimiento potente y un diseño llamativo

Procesador: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: Pantalla LCD táctil UHD de 15,6 pulgadas (3160 x 2140) | Almacenamiento: SSD de 256 GB, SSD de 2 TB

Un rendimiento impecable

Hermoso diseño

Una pantalla nítida 4K

Una colocación problemática de la ventilación

Durante años, la línea Spectre de HP de Ultrabooks y laptops 2 en 1 trató de combinar elegancia y rendimiento, y la HP Spectre x360 de 2019 no es la excepción. Gracias a una CPU Intel Core i7 de octava generación, gráficos Nvidia GeForce GTX 1050 Ti y 8 GB de RAM en su configuración básica, esta 2 en 1 puede lidiar con cualquier cosa que demande tu carga de trabajo diaria y algo más (como un poco de diversión jugando al Anno 2070, por ejemplo). Solo ten en cuenta que la Spectre x360 es un poco pesada por ser una 2 en 1, por lo que es probable que no la uses en el modo tablet con tanta frecuencia. En su lugar, úsala en el modo carpa y mira algunas películas en su impresionante pantalla 4K.

2. Google Pixelbook

Cumpliendo con las promesas de Android

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: Pantalla LCD táctil QHD de 12,3 pulgadas (2400 x 1600) | Almacenamiento: SSD de 128GB a 512GB

Hermoso diseño

Pantalla nítida y sensible

Compatibilidad con las aplicaciones de Android

Costoso

El Pixelbook Pen se vende por separado

Sin inicio de sesión biométrico

Puede que te parezca extraño encontrar una Chromebook en una lista de las mejores laptops 2 en 1, y con una calificación tan alta. Sin embargo, permítenos asegurarte que no se trata de un error. La Google Pixelbook combina las dos formas perfectamente. Es un dispositivo impresionante que toma la plataforma Chrome OS y la eleva a niveles nunca vistos antes. La Google Pixelbook está equipada con componentes potentes y es totalmente compatible con las aplicaciones de Android, derribando los obstáculos que impedían que los devotos de Mac y Windows aceptaran realmente las mejores Chromebooks.

3. Asus Chromebook Flip

Una Chromebook 2 en 1 que los usuarios de Android no rechazarán

Procesador: Intel Pentium, Core m7 | Gráficos: Intel HD Graphics 510, 515 | RAM: 4GB - 8GB | Pantalla: antirreflectante con retroiluminación LED FHD (1920 x 1080) de 12,5 pulgadas | Almacenamiento: 32GB - 128GB eMMC

Elegante modo tablet

Una pantalla nítida y hermosa

No tiene compatibilidad inmediata con Android

Altavoces simples

La Pixelbook es muy tentadora, pero no es para aquellos compradores que quieren economizar y otros consumidores que tal vez prefieran comprar la Asus Chromebook Flip C302, un jugador suplente que vale mucho la pena. Al haber introducido un diseño híbrido de pantalla táctil en el Chrome OS basado en la nube de Google, la Asus Chromebook Flip cuenta con una mejor compatibilidad con las aplicaciones de Android. Al igual que la Pixelbook, puedes usar la Asus Chromebook Flip para las aplicaciones de Google Play, aunque solo después de instalar una actualización lista para usar. Si ya eres fanático de las laptops Asus, esta 2 en 1 hará que lo seas realmente.

4. HP Spectre x360

Hermosa y potente

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: Full HD (1920 x 1080) de 13,3 pulgadas, táctil 4K IPS (3840 x 2160) de 15,6 pulgadas | Almacenamiento: SSD PCIe de 256GB - 1TB

Se incluye el stylus

Cuenta con un diseño esbelto

Costosa

La HP Spectre x360 no es solo una de las mejores laptops 2 en 1 del mercado, sino que también es una de las mejores laptops hasta la fecha. Hay solo unos pocos fabricantes que combinan componentes potentes con un diseño elegante como HP lo hace aquí. El chasis con corte de gema atraerá un montón de miradas envidiosas en la oficina, mientras que el hardware extraordinario se destacará al procesar tu carga de trabajo diaria. Además, cuando ya hayas mostrado su potencia lo suficiente, puedes cambiarla al modo tablet para disfrutar de algunos juegos nocturnos.

5. Dell XPS 15 2-in-1

Una convertible que no renuncia a nada

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Radeon RX Vega M GL (HMB2 de 4 GB) | RAM: 8 GB, 16 GB | Almacenamiento: SSD PCIe de 128GB - 512GB

Potencia impresionante

Diseño ultradelgado

Un poco cara

¿Estuviste buscando alguna de las mejores laptops 2 en 1 que ofrezca una gran potencia? Entonces tienes suerte. La Dell XPS 15, que por cierto obtiene nuestro voto como una de las mejores Ultrabooks que puedes comprar actualmente, se posicionó como una de las laptops 2 en 1 más codiciadas, con gráficos discretos Radeon RX Vega para comenzar. Si la compras, obtienes una laptop convertible asombrosa sin sacrificar la potencia. Si bien tiene un precio que es un poco alto, vale la pena comprarla.

6. Microsoft Surface Book 2 (13 pulgadas)

Un golazo de las 2 en 1

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 620, Nvidia GeForce GTX 1060 (GDDR5 de 6 GB) | RAM: 8GB - 16 GB | Pantalla: PixelSense 13,5 pulgadas | Almacenamiento: SSD de 256GB a 1 TB

Muy buena duración de la batería

Potente

Muy costosa

No se incluye el Surface Pen

No sentimos otra cosa que no sea amor por la Surface Book original. Entonces, cuando supimos que iba a haber una Surface Book 2 de 15 pulgadas, no pudimos contener nuestra emoción. Desafortunadamente, al final, la Microsoft Surface Pro 2 no es la mejor laptop 2 en 1 que existe. Sin embargo, sigue siendo una máquina impresionante que solo se limitó por algunos compromisos necesarios. Esta laptop 2 en 1 cuenta con procesadores de octava generación de última generación y gráficos de la serie 10 de Nvidia tanto para jugadores como para creativos. Combina eso con su solución convertible única, y la Surface Book 2 es una campeona en nuestra lista.

7. Lenovo Yoga C930

Una 2 en 1 con poco o ningún compromiso

Procesador: Intel Core i7 | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: FHD (1920 x 1080) de 13,9 pulgadas, UHD (3840 x 2160), IPS, multitáctil, brillante | Almacenamiento: SSD de 256GB a 2TB

Su calidad de fabricación es potente

Conjunto robusto de funciones

Excelente duración de la batería

Rendimiento gráfico débil

Opciones costosas de actualizaciones

Elegante, delgada y con especificaciones sólidas para arrancar, la nueva Lenovo Yoga C930 es definitivamente digna de un lugar en la lista de las mejores laptops 2 en 1. Eso sin mencionar el hecho de que ahora hay disponible un modelo de pantalla 4K, por lo que es posible disfrutar de una experiencia visual de alta gama y juegos decentes una vez que los usuarios hayan terminado sus tareas de productividad diarias. Esta 2 en 1 es una contendiente fuerte para los consumidores con un presupuesto ajustado, pero si quieres lo mejor, es posible que tengas que gastar mucho.

8. Microsoft Surface Book 2 (15 pulgadas)

Dos pulgadas más cerca de la perfección

Procesador: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16GB | Pantalla: táctil PixelSense de 15 pulgadas y 3240 x 2160 | Almacenamiento: SSD de 256GB a 1 TB

La duración de la batería es increíble

Extremadamente potente

No cuenta con altavoces básicos con salida superior

El Trackpad es pequeño

No es ningún secreto que somos fanáticos de la Microsoft Surface Book 2 de 13 pulgadas, ya que solo elogiamos a este dispositivo anteriormente en esta lista, pero ¿qué pensamos de su homóloga de 15 pulgadas? Pues bien, con su longevidad, las especificaciones de alta calidad que se adaptan a la mayoría de las demandas de productividad y entretenimiento, y por supuesto, sus características de diseño únicas, nos inclinamos a sentir lo mismo. Este modelo no es para los compradores que buscan economizar, pero si tienes el dinero, su modelo básico con un almacenamiento de 256 GB vale la pena pagar $2499 y la garantía de que es una de las mejores laptops 2 en 1.

9. HP Envy x360 13 (2019)

HP le da a su laptop delgada un avance AMD

Procesador: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Gráficos: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 13.3 pulgadas FHD IPS (1,920 x 1,080) | Almacenamiento: SSD de 256GB a 1 TB

Delgada y preciosa

Chasis de alta gama

Buena batería

Rendimiento del procesador y de los gráficos inadecuado

Gracias a su diseño, esta laptop 2 en 1 es más delgada de lo que se esperaría, que le resulta a su favor cuando la usa en modo tablet. No hay otra mejor razón por la cual debería considerar la HP Envy x360 (2019). Esta belleza de HP ofrece una calidad excelente, 9 horas de video y un rendimiento que lo ayudará a completar todo su trabajo escolar, a un precio bien asequible.

10. Acer Chromebook Spin 11

Una Chromebook que es una verdadera victoria

Procesador: Intel Celeron N3350 | Gráficos: HD Graphics 500 | RAM: 4GB | Pantalla: HD IPS (1366 x 768) de 11,6 pulgadas | Almacenamiento: flash de 32 GB

Precio asequible

Un marco duradero

Una pantalla tenue

La duración de la batería no es brillante

Acer tiene talento para crear laptops asequibles que sean lo suficientemente confiables para tus tareas de productividad típicas y algunos placeres de visualización. Lo demuestran una vez más con la Acer Chromebook Spin 11, considerada por muchos como una de los mejores Chromebooks que haya salido a la venta hasta el momento. Se hicieron algunas concesiones, comprensiblemente con un precio de $330, incluida la duración de la batería por debajo de la media. Pero para los compradores que economizan y que, probablemente, no necesiten realizar trabajos que hagan un uso intensivo del procesador por ahora, esta laptop pasará a la historia.

Gabe Carey, Bill Thomas y Michelle Rae Uy también contribuyeron a este artículo

Crédito de imágenes: TechRadar