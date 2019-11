Las mejores DSLRs de nivel de entrada 2017: qué buscar y qué comprar

Si ya ha superado su cámara de apuntar y disparar o ya no están satisfecho con las tomas que recibe de su teléfono inteligente, y siente que está listo para llevar su fotografía al siguiente nivel, entonces una DSLR de nivel de entrada es la elección más obvia.

También puede considerar una cámara sin espejo como una alternativa, aunque no encontrará una con un visor al mismo precio que una cámara réflex ó DSRL, por sus siglas en inglés.

Si usted está pensando en una cámara sin espejo, entonces es posible que desee leer esto: sin espejo VS Cámaras DSLR: 10 diferencias clave. O, si usted no está seguro de qué tipo de cámara que necesita en absoluto, a continuación, lea nuestra guía fácil de seguir para tipos de cámaras: ¿Qué cámara debo comprar?

Las DSLR de nivel de entrada ofrecen un gran avance en calidad de imagen desde una cámara compacta o smartphone, ofreciendo mucho más control manual y la capacidad de cambiar lentes para hacer frente a una gran variedad de proyectos. No se preocupe sin embargo - también hay una serie de modos de auto para ayudarle hasta que esté cómodo con los controles más creativos.

Obviamente, cuanto más características desee, más pagará, pero ¿realmente las necesita? Nuestra cámara superior es una de las más baratas del mercado, pero aún así ofrece impresionante rendimiento y calidad de imagen, además de características suficientes para manejar la mayoría de las tareas, especialmente si todavía está aprendiendo.

Paquetes DSLR

Si usted está comprando su primera réflex digital, tiene sentido ir por un "kit", que generalmente incluye el cuerpo de la cámara junto con una lente de 18-55mm.Esto cubre un amplio rango de zoom, perfecto para todo, desde paisajes a retratos, pero eso es sólo el comienzo.

La principal ventaja de las DSLR sobre las cámaras compactas es que puede agregar a su kit, por ejemplo, lentes de angulo amplio y zoom de teleobjetivo, un flash, y otros accesorios, para aprovechar al máximo cualquier tipo de fotografía que te gusta.

Canon y Nikon ofrecen las mayores colecciones de lentes DSLR, pero Pentax y Sony también ofrecen rangos decentes. Tampoco se limita a lentes de marca propia, ya que Sigma, Tamron y Tokina venden lentes de calidad a precios que a menudo son inferiores a las lentes equivalentes de los fabricantes de cámaras.

1. Nikon D3300

No es la DSLR de nivel de entrada más cara, pero creemos que es la mejor

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Lens mount: Nikon DX | Screen: 3-inch, 921,000 dots | Continuous shooting speed: 5fps | Max video resolution: 1080p | User level: Beginner

Great image quality

Guide mode

Fixed screen

No built-in Wi-Fi

La D3400 de Nikon podría haberla reemplazado, pero la D3300 sigue siendo nuestra primera elección. ¿Por qué? A menos que desee una mejor conectividad, la D3300 es prácticamente idéntica al D3400 y por ahora al menos, es un poco más barata. El sensor de 24.2MP resuelve los detalles y al igual que las DSLR Nikon más caras, elimina un filtro antiescalonamiento para maximizar la nitidez de la imagen. Esta es también una cámara muy fácil de tener. Su modo guía inteligente es una herramienta útil de aprendizaje que ofrece explicaciones en tiempo real de características importantes, mientras que el objetivo del kit plegable de 18-55 mm es excelente cuando estás de viaje. Es una lástima que no obtengas una pantalla táctil articulada (necesitarás el D5600 si eso es lo que buscas) o conectividad WiFi, pero Nikon hace un adaptador barato de Wi-Fi si eso una gran característica para ti.

2. Canon EOS Rebel T6i / Canon EOS 750D

A compelling combination of top-notch ergonomics and a superb sensor

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Lens mount: Canon EF-S | Screen: 3-inch articulating touchscreen, 1,040,000 dots | Continuous shooting speed: 5fps | Max video resolution: 1080p | User level: Beginner

Sensor excelente

Wi-Fi con NFC

Duración media de la batería

Sólo 95% de cobertura del visor

Nikon no tiene las cosas todo para sí mismo porque pagar un poco más de dinero en efectivo te dará bastante más cámara. La EOS Rebel T6i (llamada EOS 750D fuera de los EE.UU.) puede haber sido reemplazada por la EOS Rebel T7i / 800D, pero debido a la diferencia de precio bastante elevado, el modelo más antiguo lo limita en este punto. También significa que hay una oportunidad de rastrear un buen negocio en este gran nivel de entrada DSLR. Con un sensor de 24.2MP que ofrece una calidad de imagen sorprendente, hay un sistema AF sólido, Wi-Fi incorporado con emparejamiento NFC y una pantalla sensible al tacto, articulada, que es un placer de usar.

3. Nikon D3400

Una gran DSLR de nivel de entrada que se está convirtiendo en una propuesta aún más tentadora

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 24.2MP | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Excelente duración de la batería

Buena AF de una sola toma

No hay puerto de micrófono

Sin pantalla táctil

La última DSLR de nivel de entrada de Nikon es casi idéntica en especificación al D3300, nuestra primera opción aquí, pero añade la conectividad bluetooth SnapBridge de Nikon para transferir imágenes directamente a su dispositivo inteligente para que sea mucho más fácil compartir imágenes. El D3400 es una muy buena DSLR de nivel de entrada, con una gama de características para atraer a nuevos usuarios. Una de las cámaras más recientes aquí significa que el D3300 es un poco mejor relación calidad-precio en este momento, pero el precio de la D3400 ha caído un poco desde su lanzamiento a finales del año pasado. Si opta por esto sobre el D3300, no te decepcionará.

4. Nikon D5600

Elegir entre Canon y Nikon es más difícil que nunca

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 24.2MP | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante / entusiasta

Excelente calidad de imagen

Pantalla táctil articulada

Lento en enfocar la vista en directo

SnapBridge necesita trabajo

El D5600 sustituye al D5500 y compite directamente con el EOS Rebel T7i / EOS 800D de Canon en lo más superior del mercado de entrada de las DSLR.Cuando las cámaras de la serie D3000 de Nikon están diseñadas como DSLRs de introducción de costes, la serie D5000 es preferible si desea obtener más creatividad. El D5600 cuenta con una gran pantalla táctil de 3,2 pulgadas de ángulo variable, y mientras que la velocidad de enfoque de visión en vivo podría ser más rápido, la AF de 39 puntos hace un trabajo excelente. No hay mucho mal con el sensor de 24.2MP del D5600, ofreciendo excelentes resultados, mientras que el diseño de control lógico del D5600 lo hace fácil de usar.

5. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Una de las mejores opciones que hay, pero un poco caro

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 24.2MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Velocidad de disparo continuo: 6fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante / entusiasta

Gran pantalla táctil

Excelente sensor

Acabado plástico

Costoso

La EOS Rebel T7i (conocida como la EOS 800D exterior) es una actualización de la EOS Rebel T6i / 750D. La resolución sigue siendo la misma, pero es un nuevo diseño con un rendimiento ISO mejorado alto. El autofoco también recibe un impulso, ahora con un acuerdo de 45 puntos que está respaldado por una excelente visión en vivo AF, mientras que la interfaz gráfica de nuevo diseño hará que esta cámara sea aún más atractiva para los nuevos usuarios. La ausencia de vídeo 4K y la calidad de los materiales exteriores decepcionan, pero el mayor punto de fricción en este momento es el precio en comparación con los rivales. Hasta que baje (que lo hará), obtener el T6i / 750D y con el dinero ahorrado, obtener un nuevo lente o accesorio para la cámara.

6. Nikon D5300

Ya no es la última y más grande DSLR de entrada de Nikon, pero casi

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 24.2MP | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante / entusiasta

Sensor de alta resolución, sin anti-aliados

GPS incorporado

Lento enfoque de la vista en directo

Sin pantalla táctil

El D5300 estuvo alrededor un poco más de un año antes de que el D5500 técnicamente lo reemplazara. Comparte el mismo sensor de 24.2MP con una sensibilidad ISO25.600 máxima idéntica a la del D5500, mientras que el procesador de imagen EXPEED 4 del D5300 y el sistema de autofoco de 39 puntos también han sido transferidos a su sustitución. Mientras que el D5300 no tiene el control elegante de la pantalla táctil, obtienes el GPS en su lugar. La D5300 de 600 disparos de duración de la batería desde entonces ha sido superado por el D5500, pero todavía sobrevivirá a una Canon T6i / 750D. Con todo, no puede ser la última DSLR de nivel de entrada, pero el D5300 sigue siendo una compra inteligente.

7. Canon EOS Rebel T5i / Canon EOS 700D

Todavía fresco en el exterior, todavía un poco grande en el interior

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 18MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante / entusiasta

Excelente ergonomía

Pantalla sensible al tacto y articulada

Sensor anticuado

No Wi-Fi

Ponga el EOS Rebel T5i / 700D al lado del T6i / 750D y tendrá dificultades para distinguirlos, ya que la nueva cámara hereda la ergonomía del T5i y la pantalla táctil líder en su clase. Incluso los controles de botón viejo y bueno son más completos que en las Nikons rivales, por lo que el T5i intuitivo de usar, independientemente de su capacidad. Sin embargo, el sensor del T5i puede remontar sus raíces al T2i lanzado en 2010 y ahora está superado en términos de supresión de ruido y rango dinámico. El sistema de enfoque automático de 9 puntos también está fechado y no tiene conectividad Wi-Fi. El precio reducido del T5i lo convierte en un tentador, pero el T6i es una opción más a prueba de futuro. Ahora tenemos la nueva EOS Rebel T7i / EOS 800D, esperamos ver esto empezar a desaparecer de los estantes de la tienda pronto.

8. Canon EOS Rebel SL1 / Canon EOS 100D

Una cámara de nivel de entrada barata y muy alegre

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 18MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Velocidad de disparo continuo: 4 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Tamaño pequeño

Control de la pantalla táctil

Duración de la batería: 380 disparos

Pantalla fija y no de ángulo variable

Canon presentó la EOS Rebel SL1 (EOS 100D fuera de los EE.UU.) para competir con la afluencia de cámaras de sistema compacto y fue la DSLR más pequeña disponible cuando se introdujo en marzo de 2013. Se está poniendo de moda un poco ahora (de hecho, ha sido reemplazado por el nuevo EOS Rebel SL2-EOS 200D), pero mientras que la calidad de imagen no ha disminuido, su precio si, por lo que es una buena opción para cualquiera que compre su primera réflex digital. En su interior se encuentra el potente sensor de formato Canon APS-C de 18MP, una variante híbrida CMOS AF II, lo que significa que el enfoque es más rápido que el T5 / 1200D cuando compone imágenes en la pantalla principal, aunque no es especialmente rápido. La pantalla de tres pulgadas también es sensible al tacto, lo que hace que el SL1 sea más fácil de usar gracias a la excelente interfaz de Canon, aunque hay menos botones y diales que en modelos como el T6i / 750D. A pesar del pequeño tamaño del SL1 hay un buen agarre robusto para que se sienta cómodo y seguro en la mano. La calidad de imagen es buena, pero la Nikon D3300 de 24MP captura más detalles.

9. Canon EOS Rebel T6 / Canon EOS 1300D

Gran cámara que sustituye a la EOS 1200D

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 18MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Velocidad de disparo continuo: 3 fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Bajo precio

Buena calidad de imagen

Sin pantalla táctil

Bajo Enfoque en directo

El EOS Rebel T6 (conocido como EOS 1300D fuera de los EE.UU.) utiliza el mismo sensor que la cámara que reemplaza, el T5 / 1200D, pero tiene un motor de procesamiento más nuevo y esto le permite producir imágenes de mejor calidad. En realidad es poco probable que sea capaz de detectar mucha diferencia en los tamaños normales de visualización de imágenes sin embargo, por lo que no es un gran problema real. Donde la EOS Rebel T6 hace puntuación sobre el T5 aunque es el departamento de conectividad; Tiene su tecnología Wi-Fi y NFC incorporada. Esto significa que puede transferir imágenes a su teléfono inteligente para compartir super rápido. También puede utilizar su teléfono para controlar la cámara remotamente, lo cual es ideal para tomar fotos de grupo con usted en el marco. La pantalla también se ha actualizado de una unidad de punto de 3 pulgadas 460K a uno con 920K puntos, lo que hace que las imágenes se vean mucho más nítidas.

10. Pentax K-70

La construcción robusta ofrece una protección decente para una DSLR de nivel de entrada

Sensor: CMOS APS-C | Megapíxeles: 24.2MP | Montura del objetivo: Pentax K | Velocidad de disparo continuo: 6fps | Resolución de vídeo max: 1080p | Nivel de usuario: Principiante / entusiasta

A prueba de agua

Vista híbrido en directo AF

Pocos puntos AF

Lentes del kit regulares

Pentax es famoso por producir DSLRs con un máximo de explosión por dólar, y el K-70 no es una excepción. Las DSLR resistentes al agua, que son resistentes a la lluvia y al polvo suelen costar un paquete, pero el K-70 ofrece esta protección a un precio razonable para que pueda disparar en todas las condiciones. Sólo recuerda que tendrás que asociarlo con lentes WR (resistentes a la intemperie) más caras para obtener el beneficio completo.Independientemente del lente que utilices, el nuevo sistema de autoenfocado de visión en directo híbrido - una primera para Pentax - convierte la vista en directo en una alternativa agradable y práctica al uso del visor. El sistema de reducción de vibración de la cámara de Pentax reduce el movimiento de la cámara e incluso puede corregir horizontes ligeramente sesgados. La única razón por la que el K-70 no es más alto en nuestra lista es la gama de lentes relativamente limitados de Pentax.

