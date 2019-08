Las mejores cámaras económicas de 2019: 12 cámaras económicas para todo tipo de talentos

¿Deseas encontrar la mejor cámara para ti, pero no quiere pagar una fortuna? ¡Hoy es tu día de suerte!

Gracias a la competencia intensa, los avances tecnológicos y la necesidad de los fabricantes de despejar modelos anteriores para abrir paso a los nuevos, puede llevarse una excelente cámara compacta o sin espejo, o incluso una DSLR, por menos de lo que imagina.

Este es el momento ideal, ya que comienzan a aparecer ofertas muy atractivas por el próximo Prime Day. El evento comienza oficialmente el 15 de julio, pero esperamos buenas ofertas en cámaras antes de esa fecha, y es posible que se incluyan algunas de nuestras favoritas de esta lista. Así que, si quiere conseguir una ganga en el mundo de las fotos, asegúrese de volver a consultar nuestra página, ya que publicaremos ofertas a medida que las encontremos.

Las cámaras nuevas no siempre son muy diferentes a los modelos anteriores. Si investigas un poco, podrás obtener la misma calidad de imagen, rendimiento o funcionalidad en modelos más económicos, pero un poco más antiguos. Mejor aún, puede simplemente dejarnos la investigación a nosotros y leer nuestras opiniones basadas en pruebas sobre todas las opciones que se encuentran a continuación, y muchas más.

Compilamos una selección de las mejores cámaras económicas del mercado. Aquí encontrarás la opción adecuada para ti si buscas algo que puedas guardar en el bolsillo para sacar una foto ocasional de calidad superior a lo que puedes obtener con tu teléfono inteligente, o una cámara con la que puedas ser más creativo.

Si necesitas ayuda para averiguar qué tipo de cámara necesitas, entonces lee este artículo: ¿Qué cámara debo comprar? Si quieres gastar un poco más de dinero, consulta nuestras guías de compra de otras cámaras que se encuentra al final de la página.

Estas son las mejores cámaras del mercado que se pueden obtener a un precio muy atractivo.

Las mejores cámaras económicas de 2019

1. Sony Cyber-shot RX100 III

La cámara Sony compacta premium de bolsillo tiene ya algunos años, pero todavía impacta

Tipo: compacta | Sensor: 1 pulgada, 20,2 MP | Lente: 24-70 mm f/1.8-2.8 | Pantalla: ángulo de inclinación de 3 pulgadas, 1 229 000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante/intermedio

Sensor grande y competente

Aspecto de alta gama

Sin pantalla táctil

Anticuada

La cámara más reciente de la línea RX100 de Sony, la RX100 VI, es una de nuestras cámaras compactas favoritas en este momento, pero no podemos pasar por alto su costo elevado. La buena noticia es que todos los modelos de la generación anterior aún están disponibles a precios mucho más tentadores. Entre medio de estas dos opciones, tenemos la cámara RX100 III, que quizás no ofrece las funciones más novedosas, pero, aun así, es una cámara compacta muy buena y asequible. El gran sensor de 1 pulgada brinda niveles excelentes de detalle, y el alcance amplio y rápido del lente de zoom la convierte en una compañera versátil para los viajes. También cuenta con un visor emergente incorporado y una pantalla inclinable (aunque no es táctil). Tenga en cuenta el acabado elegante y de alta calidad, además de todo lo anterior, y tendremos una gran cámara compacta a un precio excelente.

Lea nuestra reseña detallada de Sony Cyber-shot RX100 III

2. Panasonic Lumix FZ300 / FZ330

Su apertura constante de f/2.8 y los videos en 4K hacen que sea buena opción

Tipo: cámara semicompacta | Sensor: 1/2,3 pulgadas, 12,1 MP | Lente: 25-600 mm, f/2.8 | Pantalla: táctil de 3 pulgadas con ángulo variable y 1 040 000 puntos | Visor: sí, EVF | Disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante

Apertura constante de f/2.8 como máximo

EVF de alta calidad

Sensor de 1/2,3 pulgadas

Sin anillo multifuncional

La Lumix FZ300 (también conocida como Lumix FZ330 fuera de Estados Unidos), que se lanzó en el 2015 está un poco desactualizada, pero eso la convierte en una opción aún mejor, ya que su precio bajó muchísimo desde su lanzamiento. Su rango de aumento de 25-600 mm tiene un alcance amplio, lo que significa que puedes ajustar el objetivo en el fotograma, sin importar qué tan lejos esté. Si bien el rango de aumento es bastante típico para una cámara semicompacta, lo que impresiona es la apertura máxima constante de f/2.8, que es realmente útil cuando se dispara en el extremo más largo del rango del zoom y ayuda a aislar al sujeto. También tiene un cuerpo resistente a las salpicaduras, una pantalla táctil con ángulo variable y un visor electrónico de alta resolución. Finalmente, posee conectividad Wi-Fi y un sistema de estabilización de imagen aceptable. Es una gran opción económica para fotógrafos novatos o aficionados.

Lea nuestra reseña detallada de la Panasonic Lumix FZ300 / FZ330

3. Nikon D3500

La mejor DSLR básica a buen precio

Tipo: DSLR | Sensor: APS-C CMOS de 24,2 MP | Montura del lente: Nikon F | Pantalla: 3 pulgadas, 921 000 000 de puntos | Visor: sí, óptico | Disparo continuo: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: Principiante

Gran duración de la batería

Gran selección de objetivos disponible

Sin video 4K

La pantalla no es táctil

La D3400 de Nikon fue una DSLR popular y de gran éxito, y mantuvo un gran atractivo una vez que se introdujo la versión nueva D3500, ya que ofrecía casi lo mismo por menos dinero. Actualmente, la cámara D3500 disminuyó bastante su precio, lo que la convierte en una mejor opción. Los cambios clave con respecto a la cámara D3400 anterior incluyen un sensor APS-C desarrollado recientemente (aunque todavía de 24 MP) y una duración de la batería aún mejor de 1550 fotogramas por carga, en relación con la capacidad competente de 1200 disparos por carga de la cámara D3400. También tiene un mejor agarre y un cuerpo ligeramente rediseñado que es un poco menos pesado. La cámara D3400 sigue a la venta y sigue siendo una excelente opción para quienes compran por primera vez, pero el modelo nuevo igual tiene unas pequeñas ventajas.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon D3500

4. Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70

Una gran cámara compacta y completa con un amplio rango de aumento

Tipo: compacta | Sensor: 1/2.3 pulgadas, 12.1 MP | Lente: 24-720 mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3 pulgadas, 1,040,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 10 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante/intermedio

Rango de aumento de 30x

Wi-Fi y NFC

Sin pantalla táctil

Modo RAW limitado

La serie Lumix ZS/TZ de cámaras compactas de Panasonic domina el mercado del zoom hace tiempo, y el modelo ZS50 (también conocido como TZ70 fuera de Estados Unidos) no es ninguna excepción. Aunque puede haber sido opacada por otros parientes con sensores más grandes, como la ZS100/TZ100 y la ZS200/TZ200, el modelo ZS50/TZ70 tiene la ventaja de integrar un aumento de 30x en un dispositivo de bolsillo. Incluso hay espacio para un visor electrónico (modesto), ideal para cuando la iluminación hace que sea difícil componer o revisar tomas en la pantalla trasera. Puede utilizar este modelo como una cámara compacta avanzada para apuntar y disparar: solo déjela en automático para que se encargue de los ajustes. También puede disparar archivos RAW de alta calidad y tomar sus propias decisiones sobre la apertura y la velocidad de obturación.

Lea nuestra reseña detallada de la Panasonic Lumix ZS50 / TZ70

5. Canon EOS Rebel SL2 / EOS 200D

No es la EOS más económica, pero es excelente por el precio

Tipo: DSLR | Sensor: APS-C CMOS de 24,2 MP | Montura del lente: Canon EF-S | Pantalla: pantalla táctil de 3 pulgadas con ángulo variable, 1 040 000 puntos | Visor: sí, óptico | Disparo continuo: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante

El sistema Dual Pixel CMOS AF es excelente

Una pantalla LCD flexible

La pantalla no mira hacia el frente

Sin videos en 4K

Si tiene un presupuesto ajustado, pero puede hacer el esfuerzo, la cámara EOS Rebel T6 (también conocida como EOS 1300D fuera de los EE. UU.) es una buena opción para comenzar. Sin embargo, comprendemos si quiere guardar ese dinero y optar por la EOS Rebel SL2, también conocida como EOS 200D, que es más nueva y mejor pero un poco más cara. Te proporciona mucho más espacio para que te expandas a medida que adquieres confianza, con la ventaja de un sensor de 24 MP en vez de uno de 18 MP, un rango ISO más amplio, disparos en ráfaga más rápidos, una pantalla táctil LCD desplegable y el sistema excelente Dual Pixel CMOS AF de Canon para un enfoque fluido en video y visualización en vivo. Las especificaciones de video y la duración de la batería también son mejores. Además, se siente mucho mejor en las manos.

Lea nuestra reseña detallada de la Canon EOS Rebel SL2/EOS 200D

6. Sony Alpha A6000

Es una cámara de especificaciones de alta calidad a un precio acorde a una cámara de especificaciones de menor calidad

Tipo: sin espejo | Sensor: APS-C CMOS de 24,3 MP | Montura del lente: montura E de Sony | Pantalla: ángulo de inclinación de 3,0 pulgadas y 921 000 puntos | Visor: sí, EVF | Velocidad de disparo continuo: 11 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante/aficionado

Buenas especificaciones, aun ahora

Disparos de ráfaga de 11 fps

Sin pantalla táctil

Solo video Full HD

No permitas que el precio te engañe. A6000 cuesta lo mismo que otras cámaras DSLR básicas y sin espejo, pero es una cámara avanzada y eficaz que solo bajó a este precio por estar en el mercado desde el 2014. Puede que sea antigua, pero la mayoría de sus especificaciones todavía son vigentes. Incluye un sensor de 24 MP, un sistema de enfoque automático de 179 puntos y disparo continuo de 11 fotogramas por segundo (fps). Sin embargo, su antigüedad se muestra en otras áreas: solo capta videos Full HD de 1080 p y no en 4K; y la pantalla no es táctil. Además, aunque es bastante económico, las funciones de alta gama del modelo A6000 lo hacen muy avanzado para principiantes.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony Alpha A6000

7. Nikon D5300

Se reemplazó por los modelos D5500 y D5600, pero es buena compra igual

Tipo: DSLR: | Sensor: APS-C CMOS de 24,2 MP | Montura del lente: Nikon DX | Pantalla: pantalla articulada de 3,2 pulgadas, 1 037 000 puntos | Visor: sí, óptico | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante/aficionado

Sensor de alta resolución, sin antisolapamiento

GPS integrado

Sin pantalla táctil

Enfoque con Live View lento

La D5300 estuvo en el mercado por un poco más de un año antes de que la D5500 la reemplazara técnicamente. Esta a su vez fue reemplazada por la D5600. Tiene el mismo sensor de 24.2 MP con una sensibilidad ISO 25,600 máxima igual que la de la D5500, mientras que el procesador de imágenes EXPEED 4 de D5300 y el sistema de enfoque automático de 39 puntos también se trasladaron a su reemplazo. Aunque la D5300 no tiene un control de pantalla táctil elegante, tiene GPS en su lugar. La duración de la batería de 600 disparos de la D5300 ya fue superada por la de la D5500, pero todavía vence a la Canon EOS Rebel T6i/750D. En definitiva, puede que no sea la última cámara DSLR básica, pero la D5300 sigue siendo una compra inteligente.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon D5300

8. Sony Alpha A7 II

Más megapíxeles de los que imaginas por un precio espectacular

Tipo: sin espejo | Sensor: CMOS de fotograma completo, 24,3 MP | Montura del lente: montura E de Sony | Pantalla: pantalla articulada de 3 pulgadas, 1 230 000 puntos | Visor: sí, electrónico | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: aficionado

Buen sistema IS

Tamaño compacto

Sin pantalla táctil

Sintonizadores de control pequeños

La cámara Alpha A7 III es una de nuestras favoritas en este momento y brinda un excelente rendimiento a un precio extraordinario. Si no tienes suficiente presupuesto, la Alpha A7 II igual puede resultar muy útil, ya que, en algunos casos, está a la mitad de precio que su pariente más nueva. Puede que no tenga todas las características más recientes, pero aun así obtendrás un muy buen sensor de fotograma completo de 24,3 MP, un sistema AF muy eficaz y una estabilización de imagen excelente. El manejo no es tan bueno como en la cámara más nueva, pero eso se puede pasar por alto por el precio increíblemente tentador. Será difícil encontrar una mejor cámara por ese precio, a menos que busques algo más económico con la misma forma de la Alpha A7 original.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony Alpha A7 II

9. Olympus OM-D E-M10 Mark II

Esta cámara atractiva y resistente es muy buena por el precio

Tipo: sin espejo | Sensor: Micro Cuatro Tercios, 16,1 MP | Montura del lente: Micro Cuatro Tercios | Pantalla: Pantalla táctil de 3 pulgadas con ángulo de inclinación, 1 040 000 puntos | Visor: EVF, 2 360 000 puntos | Grabación continua: 8.5 fps | Películas: Full HD | Nivel de usuario: principiante/intermedio

Gran calidad de fabricación

La estabilización de imagen funciona muy bien

Sin video 4K

Sensor más pequeño que otros

La OM-D E-M10 Mark II es otro ejemplo de una cámara que ahora se actualizó, en este caso por la OM-D E-M10 Mark III, pero que todavía se ajusta al bolsillo del usuario que intenta economizar. Dentro de un cuerpo resistente que es mucho más elegante que una cámara sin espejo normal, se encuentra un excelente visor electrónico, un sistema de estabilización de imagen altamente efectivo y un disparo de ráfagas a una velocidad respetable de 8,5 fps. Quizás no tenga el sensor más reciente o una grabación de videos en 4K, pero ninguno de ellos es necesario si solo deseas captar buenas imágenes.

10. Canon PowerShot SX730 HS

Cámara compacta con aumento óptico de 30x a un excelente precio

Tipo: compacta | Sensor: 1/2,3 pulgadas, 20,3 MP | Lente: 24-960 mm, f/3.3-6.9 | Pantalla: con ángulo de inclinación de 3 pulgadas y 922 000 puntos | Visor: No | Disparo continuo: 5.9 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: Principiante

Excelente rango de zoom

Buena calidad de fabricación

Sin pantalla táctil

Sin visor

La PowerShot SX730 HS es atractiva tanto para los principiantes como para aquellos con un poco más de experiencia en fotografía. En la parte posterior hay un pequeño sintonizador, que te permite cambiar rápidamente entre los distintos modos de exposición, incluidos los modos completamente manual y semiautomático para aquellos que quieran tomar el control, además de los modos completamente automático y de escena. El zoom óptico de 30x cubre una excelente gama de distancias focales y ofrece una gran flexibilidad para el aficionado que toma fotografías durante las vacaciones. No tiene pantalla táctil. Sin embargo, no te puedes quejar del precio. Tiene una cámara muy eficaz para aquellos que solo quieren apuntar y disparar en un dispositivo compacto con un rango de aumento capaz de alcanzar distancias focales largas. Ya se actualizó al modelo PowerShot SX740 HS, pero todavía se puede conseguir.

11. Sony A7

¿Una cámara de fotograma completo y una lente por una cifra de tres números? Así es.

Tipo: sin espejo | Sensor: fotograma completo, 24.3 MP | Montura del lente: Sony E | Monitor: 3 pulgadas, 1 230 000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: Aficionado

La cámara de fotograma completo (full-frame) más económica disponible

Gran calidad de fabricación

Sin video 4K

La pantalla no es táctil

Este puede ser uno de los modelos más antiguos de la lista, ya que tiene cinco años, pero todavía se puede adquirir nuevo y sigue siendo la forma más económica de ingresar en el mundo de la fotografía de fotograma completo. ¿Dónde más encontrarás una cámara de fotograma completo y una lente por menos de cuatro cifras? Por supuesto, no hace las mismas maravillas que la A7 II y la A7 III, pero, si no necesitas un video en 4K, el control de la pantalla táctil o el sistema de enfoque automático más reciente, es una ganga. Sus componentes son un sensor de fotograma completo de 24,3 MP, un sistema AF híbrido, un modo de disparos de ráfagas de 5 fps, una LCD de 1 230 000 de puntos, además de Wi-Fi con NFC. Sigue siendo un gran dispositivo, de acuerdo con los estándares actuales, y puedes aprovechar todos los lentes que tanto Sony como otros terceros lanzaron desde entonces. Si deseas tomar fotos de fotograma completo por un precio comparable a modelos de APS-C, esta es la cámara que necesitas.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony A7

12. Panasonic Lumix FZ70 / FZ72

Cámara semicompacta con una lente de zoom gigante de 60x

Tipo: semicompacta | Tamaño del sensor: 1/2.3 pulgadas, 16.1 MP | Lente: 20-1200 mm, f/2.8-5.9 | Pantalla: 3 pulgadas, 460,000 puntos | Visor: sí | Velocidad de disparo continuo: 9 fps | Resolución máxima de video: 1080 p | Nivel de usuario: principiante/aficionado

Rango de aumento de 60x

Disparos en formato RAW

Sin Wi-Fi

EVF de baja resolución

Hasta si es una de las cámaras semicompactas más económicas disponibles, es una muy buena opción a un buen precio. Esta es la cámara Panasonic Lumix FZ70 (también conocida como la FZ72 fuera de Estados Unidos). Comencemos por la lente. La cámara Lumix FZ70 presenta un asombroso aumento óptico de 60x, que abarca desde un impresionante ultraancho 20 mm equivalente a 1200 mm, por lo que no tendrás ninguna excusa para no tomar fotografías. También tienes la opción de control manual total (así como una gran cantidad de modos automáticos útiles), tomas en formato RAW y una calidad de imagen decente para un sensor de este tamaño. ¿Desventajas? Aunque tiene EVF, no es de la mejor calidad, y no tiene la funcionalidad de pantalla táctil o conectividad inalámbrica.