Las mejores cámaras DSLR para principiantes del 2019: 10 cámaras DSLR económicas perfectas para usuarios nuevos

¿Está listo para dar el paso y saltar de su teléfono inteligente o cámara de apuntar y captar a algo un poco más potente? He aquí las mejores DSLRs de principiantes que puede comprar ahora en el 2019.

Una cámara DSLR básica para principiantes es la progresión natural cuando siente que dejó atrás su cámara compacta o si ya no se siente satisfecho con las fotos que toma su smartphone.

Si ese es el caso, vino al lugar adecuado para descubrir cuál es la mejor cámara DSLR básica para ayudarlo a llevar su fotografía al siguiente nivel. Este podría ser un excelente momento para adquirir una, ya que esperamos que varios modelos rebajen sus precios de aquí al Prime Day 2019.

Con tanta competencia entre Canon y Nikon en este mercado, así como una variedad de modelos más antiguos y rivales nuevos que compiten entre sí, es muy probable que esta sea la oportunidad para que alguno de ellos rebajen sus precios a otro nivel.

La mejor cámara DSLR para principiantes Nikon D3500 La última D3500 de Nikon es una estrella. Con un gran sensor, cuerpo ligero y fácil de usar y acceso a una gran variedad de lentes, es la cámara perfecta para que inicie su viaje fotográfico. Lea nuestra reseña completa de la Nikon D3500

Las cámaras DSLR para principiantes proporcionan un gran paso en la calidad de imagen, a diferencia de una cámara compacta o un smartphone. Es posible que tengan la misma cantidad de píxeles, pero el tamaño del sensor de una cámara DSLR básica es físicamente mucho más grande en la mayoría de los casos, lo que permite resultados de alta calidad con más detalles y un mejor rendimiento en condiciones de baja luminosidad.

A parte de eso, usted obtiene mucho control manual para cosas como velocidad de obturador y apertura, junto con la opción de cambiar lentes para adecuarse a lo que sea que esté captando. No se preocupe si todavía está aprendiendo, ya que puede permitir que la cámara haga todo el trabajo pesado al principio, y lentamente ir tomando más control cuando se sienta más cómodo, todo mientras disfruta de un mejor estándar de calidad de imagen.

Es posible que también quiera considerar una cámara sin espejo como alternativa. Si ese es el caso, le resultará útil nuestro vídeo o nuestra guía cámaras sin espejo vs. cámaras DSLR: 10 diferencias clave En cambio, si no está seguro de qué tipo de cámara necesita, lea nuestra guía fácil de tipos de cámaras: ¿Qué cámara debo comprar?

¿Debería comprar una cámara sin espejo en vez de una cámara DSLR? Mire nuestro vídeo guía a continuación para obtener más información:

Paquetes DSLR básicos

Si va a comprar su primera cámara réflex digital, tiene sentido que la compre en un kit, que generalmente incluye la cámara junto con un objetivo de 18 mm a 55 mm. Denominado a menudo objetivo del kit, cubre un rango de zoom bastante amplio perfecto para todo, desde paisajes hasta retratos, pero eso es solo el principio.

Pero, una advertencia: Si mira detenidamente, los fabricantes a menudo ofrecerán dos tipos de kits de lentes: uno con estabilización óptica y otro sin ella. Por lo general, no hay mucha diferencia en el precio, así que asegúrese de elegir el kit con el lente que tiene estabilización óptica, ya que será más fácil obtener imágenes más nítidas con velocidades de obturación más bajas.

Estos tipos de lente son más que adecuados para comenzar, pero la ventaja clave de las cámaras DSLR respecto a las cámaras compactas es que puede añadirle lentes adicionales a su equipo. Por ejemplo, lentes de ángulo ancho y zoom telefoto, así como opciones macro de alta calidad. También puede agregarle un flash de mano y otros accesorios, los cuáles le pueden ayudar a sacarle el máximo provecho a cualquier tipo de fotografía que practique.

(Image credit: Future)

Opción sin espejo: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Una de nuestras cámaras sin espejo favoritas mejoró

Sensor: Micro Cuatro Tercios | Megapíxeles: 16,1MP | Montura del objetivo: Micro Cuatro Tercios | Pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 8,6 fps | Resolución de vídeo máxima: 4K | Nivel de usuario: Principiante

Acabado de alta calidad

Gran estabilización integrada en el cuerpo

"Solo" 16MP

El seguimiento de enfoque podría ser mejor

Antes de ver las mejores cámaras DSLR para principiantes, queremos destacar una gran alternativa sin espejo. La OM-D E-M10 Mark III cuenta con una tecnología impresionante dentro de un cuerpo que es más hermoso que la DSLR promedio, tales como: video 4K, captura de ráfaga a 8,6fps y un sistema de estabilización de imágenes basado en un sensor que funciona con todos los lentes montados. Como modelo sin espejo, usted también obtiene un buscador de vistas electrónico de alta resolución en vez de uno óptico, el cual le muestra exactamente cómo resultará su imagen mientras la revela. Si somos exigentes, un sensor de 16MP de resolución no es lo más llamativo, pero si quiere mantener las cosas compactas, esta sería una buena manera de lograr eso.

Las mejores cámaras DSLR para principiantes del 2019

Usted no necesita gastar grandes cantidades de dinero en una DSLR para adquirir algo que se maneje bien, capta imágenes asombrosas y funciona con una gran variedad de lentes. De hecho, frecuentemente se puede ahorrar una buena cantidad de dinero si se conforma con un modelo un poco más antiguo. Frecuentemente, los fabricantes mantienen estos modelos disponibles mientras llegan las DSLRs nuevas para darle a los usuarios la opción entre la más reciente tecnología y una opción de mejor valor. Aquí, hemos listado las DSLRs más económicas, desde estrenos recientes a antiguos favoritos.

(Image credit: Future)

1. Nikon D3500

No es la cámara más llamativa aquí, pero opinamos que es la mejor en estos momentos

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Nikon DX | Pantalla: de 3 pulgadas, 921 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Excelente calidad de imagen

Fácil de usar

Sin control con pantalla táctil

Bluetooth pero sin Wi-Fi

La D3500 continua donde se quedó la D3400 (mostrada abajo), y llega con una variedad de beneficios extra. La batería ahora dura para 1.550 imágenes entre carga, lo cual está muy por delante de otras DSLRs, mientras que el sensor de 24MP entrega excelente calidad de imagen. Nikon también ha revisado el cuerpo y distribución de los controles, no solo para lograr que sea más agradable de manejar, sino más fácil de usar también, mientras que el Modo Guía lleva al usuario de primera vez de la mano por todas las características claves de manera que sea fácil de comprender todo. La amamos - y si usted está iniciando en esto, opinamos que usted también la amará.

(Image credit: Future)

2. Nikon D3400

Derribada del primer puesto pero aun así es una buena opción

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Nikon DX | Pantalla: de 3 pulgadas, 921 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Excelente duración de la batería

Buen enfoque automático para un solo disparo

Sin puerto para micrófono

La LCD no responde al tacto

Puede que la D3500 la haya reemplazado, pero no descarte la D3400. Al contar con una variedad de funciones perfectas para el usuario novato, sigue siendo una cámara ideal para comenzar en el camino de la fotografía creativa. Como comparte muchas de las mismas especificaciones internas con la D3500, la duración de la batería es brillante y las imágenes del sensor de 24MP no lo decepcionarán. También puede beneficiarse de vídeos Full HD y de un disparo en ráfaga de 5 fps y 60p, junto con la conectividad inalámbrica (a través de Bluetooth) para que sus fotos salgan al mundo sin necesidad de cables. No permita que el hecho que no sea el modelo más nuevo de engañe - todavía hay mucho que amar aquí.

(Image credit: Canon)

3. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Este modelo más antiguo cuenta con una buena variedad de característica por encima de DSLRs más económicas.

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Pantalla: táctil articulada de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 6 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: principiante, aficionado

Gran pantalla táctil

Excelente sensor

Acabado en plástico

Sin video 4K

La EOS Rebel T7i (conocida como la EOS 800D fuera de EE. UU.) se encuentra en la cima de la gama de cámaras DSLR EOS básicas de Canon. Con un sensor de 24,2MP que ofrece un alto rendimiento de ISO mejorado a diferencia de los modelos más antiguos, el enfoque automático de la Rebel T7i también mejora, ahora con un mecanismo de 45 puntos respaldado por un excelente sistema de AF con Live View. También cuenta con una interfaz gráfica rediseñada que ciertamente hará que esta cámara sea más atractiva para nuevos usuarios, aunque si necesita video 4K sería mejor echarle un vistazo a la EOS Rebel SL3 / EOS 250D (posición 10) o un modelo sin espejo.

4. Nikon D5600

¿Necesita un poco más de potencia? La D5600 podría ser lo que busca

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Nikon DX | Pantalla: táctil articulada de 3,2 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: principiante, aficionado

Excelente calidad de imagen

Pantalla táctil articulada

Enfoque con Live View lento

SnapBridge necesita mejoras

La D5600 está un nivel por encima de los modelos de la serie D3xxx, con especificaciones más fuertes para competir con modelos como la Canon EOS Rebel T7i/EOS 800D (mostrada arriba). Las ventajas claves que tiene por encima de la D3400 y D3500 incluyen una pantalla LCD más grande, la cual no solo de despliega hacia fuera y gira completamente para apuntar hacia el frente, sino que también es táctil, junto con un sistema de autoenfoque más avanzado, Wi-fi y una buena cantidad de controles adicionales adentro. Seguro, deberá pagar un poco extra por el privilegio, pero si necesita un poco más de capacidad de crecimiento, tiene más sentido comprar la D5600 para que la pueda usar por años.

5. Canon EOS Rebel T6i / Canon EOS 750D

Una combinación atractiva de ergonomía de primer nivel y un sensor magnífico

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Pantalla: táctil articulada de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Gran pantalla táctil

Wi-Fi con NFC incorporado

La duración de la batería es estándar

El autoenfoque podría ser mejor

La EOS Rebel T6i (se llama EOS 750D fuera de los Estados Unidos) puede haberse reemplazado por la EOS Rebel T7i/800D, pero sigue siendo una gran opción si el precio del modelo más nuevo le detiene. Aunque el sensor no es tan bueno como el de la T7i más nueva (a pesar de tener la misma resolución), sigue siendo una opción lógica, ya que la pantalla táctil con ángulo variable sigue siendo una de las mejores. El rendimiento del autoenfoque podría ser mejor y la cámara no es lo suficientemente nueva como para beneficiarse del sistema Dual Pixel CMOS AF actualizado que hace que el enfoque cambie en modo Live View y durante vídeos. Mientras estamos en ese tema, tampoco cuenta con grabación 4K, pero en general, sigue siendo una DSLR de nivel inicial muy capaz.

6. Nikon D5300

Ya no es la última y la mejor cámara DSLR básica de Nikon - casi

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Nikon DX | Pantalla: articulada de 3,2 pulgadas, 1 037 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Sensor de alta resolución, sin antisolapamiento

GPS incorporado - raro en este rango

Enfoque con Live View lento

Carece de pantalla táctil

La D5300 estuvo en el mercado por un poco más de un año antes de que la D5500 la reemplazara técnicamente (que a su vez fue reemplazada por la D5600). Tiene el mismo sensor de 24,2MP con una sensibilidad ISO 25 600 máxima igual que la de la D5500, mientras que el procesador de imágenes EXPEED 4 de D5300 y el sistema de enfoque automático de 39 puntos también se trasladaron a su reemplazo. La D5300 no cuenta con un control lujoso de pantalla táctil, pero sí obtiene un sistema de GPS, algo raro en las DSLRs. La duración de la batería para 600 tomas de la D5300 tampoco es líder en su clase, pero sigue siendo mucho mejor que muchas cámaras sin espejo. Por lo tanto, no es la DSLR más nueva ni lujosa, pero es muy justificable comprarla.

(Image credit: Future)

7. Canon EOS Rebel SL2 / Canon EOS 200D

Una cámara básica económica y muy divertida

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Pantalla: táctil con ángulo variable de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Tamaño muy compacto

Fácil de usar - maravillosa para usuarios nuevos

Duración de la batería calculada a 380 disparos

Sin video 4K

Canon presentó la EOS Rebel SL1 (EOS 100D fuera de los Estados Unidos) para competir contra el flujo de cámaras sin espejo y fue la cámara DSLR más pequeña disponible cuando se introdujo en marzo del 2013. Ahora la reemplazó la EOS Rebel SL2 (EOS 200D). Sus dimensiones un poco voluminosas hacen que parezca más una Rebel T7i/800D ligeramente reducida que algo único. No es una mala opción para los usuarios nuevos, pero hay alternativas con mejores precios disponibles actualmente. La cámara ha sido actualizada recientemente por la EOS Rebel SL3 / EOS 250D, la cual cuenta con la característica extra de grabación de video 4K y mejor duración de la batería, pero la EOS Rebel SL2 es una mejor opción si busca ahorrarse dinero y está contento con calidad de video Full HD.

8. Canon EOS Rebel T7 / Canon EOS 2000D

La cámara DSLR básica y modesta de Canon llega con un precio de oferta

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,1MP | Montura del lente: Canon EF-S | Pantalla: de 3 pulgadas, 920 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 3 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Fácil de usar

Controles dispuestos de manera lógica

Sistema AF anticuado

Sin pantalla táctil

Esta es una de las DSLRs más económicas de la línea actual de Canon, convirtiéndola también en una manera muy económica de obtener acceso a una variedad sin fin de lentes, flashes de mano y otros accesorios. Su bajo precio significa que es entendible que no cuente con algunos de los trucos lujosos de sus hermanos mayores - LCD desplegable, video 4K y demás - pero sigue teniendo un muy buen nivel de control físico. Y, más importante aún, la calidad de la imagen del sensor de 24MP es aceptable. Está diseñada pensando mucho en su público objetivo, con una Guía de Características para ayudarle a comprender todo, con una duración de la batería que también es mejor que muchos modelos sin espejo de este rango de precio - lo cual sigue siendo una ventaja clave de DSLRs. Wi-fi, NFC y grabación de video Full HD completan las especificaciones, convirtiéndola en una opción muy completa para una primera compra.

9. Nikon D3300

Una de las mejores cámaras DSLR para principiantes del mercado

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,2MP | Montura del objetivo: Nikon DX | Pantalla: de 3 pulgadas, 921 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Excelente calidad de imagen

El Modo Guía funciona bien

LCD fija

Opciones de conectividad limitadas

No todo el mundo necesita la tecnología más reciente, y la D3300 es un ejemplo perfecto de un modelo más antiguo que todavía entrega todo lo que un usuario principiante necesita para captar imágenes excelentes. El sensor APS-C de 24,2 MP no cuenta con un filtro óptico de paso bajo, lo cual ayuda a captar más detalle, mientras que la grabación de video Full HD funciona a 50/60p. También puede captar a unas respetables 5 imágenes por segundo, mientras que el lente es de fabricación desplegable para mantenerla compacta cuando la esté transportando. Habiendo sido reemplazada tanto por la D3400 y la D3500, también ha bajado a un nivel de precio menor, convirtiéndola en uno de esos modelos raros que siguen siendo capaces y súper económicos al mismo tiempo.

10. Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D

La DSLR más pequeña y ligera del mundo con una LCD movible.

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24,1MP | Montura del lente: Canon EF-S | Pantalla: 3-pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de captura continua: 5 fps | Resolución de vídeo máxima: 4K | Nivel de usuario: Principiante

Buenas JPEGs directamente de la cámara

La DSLR más económica con video 4K

Sistema de AF de 9 puntos actualizado

Obturador de rotación pesada 4K

La cámara más reciente en llegar a nuestra lista, la EOS Rebel SL3, también conocida como la EOS 250D, está descrita por su fabricante como la DSLR más pequeña y económica con pantalla LCD movible. También es la DSLR más económica con video 4K, lo cual es mejorado con la inclusión de un puerto para micrófonos externos, aunque la calidad de video en sí no es maravillosa. Agradecidamente, el excelente sistema Dual Pixel CMOS AF está incorporado, a la vez que una pantalla táctil receptiva le permite enfocarse en lo que necesite rápidamente y deslizar sus imágenes sin dificultades. Es una lastima que Canon se ha mantenido con el mismo sistema AF de 9 puntos desde la EOS Rebel SL2 anterior, ya que ahora parece desactualizado, pero como equipo completo por un precio aceptable la Rebel SL3 adquiere muchos puntos.

También tenga en cuenta...

¿No le gusta ninguna? Esta es otra opción a tener en cuenta.

Canon EOS Rebel T6 / EOS 1300D

Esta DSLR sobresaliente es una ganga

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 18MP | Montura del objetivo: Canon EF-S | Pantalla: de 3 pulgadas, 920 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 3 fps | Resolución de vídeo máxima: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

Muy pequeña y muy ligera

Precio de ganga

Sin video 4K

La LCD no es táctil

Puede haberse reemplazado por la EOS Rebel T7/EOS 2000D (mencionada anteriormente), pero eso significa que la EOS Rebel T6 (conocida como la EOS 1300D fuera de los Estados Unidos) ahora es aún más económica. En muchos sentidos, las especificaciones son muy similares a las de la cámara más reciente. La diferencia más importante es que la Rebel T6 tiene un sensor de 18MP que está comenzando a mostrar sus años frente a la competencia con una mayor resolución. Ahora que se reemplazó, es posible que pueda encontrarla a un precio aún más tentador antes de que desaparezca para siempre.