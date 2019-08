Las mejores aspiradoras robot de 2019: las mejores aspiradoras robot que hacen todo el trabajo sucio

¿Estás cansado de barrer, limpiar y lavar los pisos? Estamos en el año 2019 y ahora vivimos en un mundo en el que las aspiradoras robot pueden hacerlo por ti, incluso cuando no estás en tu casa. Además, sitios web como el nuestro están evaluando y probando los mejores modelos para elegir la mejor aspiradora robot de todas las que existen.

La automatización le ha prometido mucho a la humanidad a lo largo de los años, pero resulta especialmente evidente en las tareas domésticas cotidianas. Con las aspiradoras robot avanzadas de hoy, nunca tendrás que mover un dedo para limpiar los pisos, excepto quizás cuando tengas que vaciar el recipiente de basura.

Si la limpieza automatizada no es lo que buscas, también tenemos una guía separada con las mejores aspiradoras inalámbricas. De lo contrario, continúa leyendo nuestra recomendación de las mejores aspiradoras robot que aspiran la suciedad, limpian los pisos y te ahorran trabajo.

iRobot Roomba 980

La reina de las aspiradoras

Batería con duración de dos horas

Navegación inteligente

Costosa

Roomba es sinónimo de aspiradoras robot, y esto se ve reflejado claramente en la iRobot Roomba 980.

Con inteligencia que impide que se choque con los objetos y mapeo de los ambientes, de este modo reconoce rápidamente cada rincón y grieta de tu casa, la Roomba 980 es una máquina de limpieza impresionante. (Estaremos controlando la iRobot Roomba i7+ en los próximos meses para ver si podría ser usurpada).

Con un diámetro de 35,05 cm, la Roomba 980 es más amplia que la cabeza de una aspiradora promedio, pero gracias a su diseño circular y cuerpo giratorio, puede maniobrar a través de áreas más estrechas de las que podrías haber imaginado.

La Roomba 980 funciona perfectamente sobre pisos de madera, azulejos y otras superficies rígidas (y funciona de forma relativamente silenciosa mientras lo hace), pero funciona mucho mejor cuando ingresa a zonas con alfombra. Automáticamente siente que se mueve sobre una alfombra y sus motores se pasan a máxima velocidad para meterse entre medio de cada fibra.

La duración de la batería de la Roomba 980 es tan impresionante como sus habilidades de limpieza; tiene una duración admirable de dos horas. Cuando funciona lentamente o el recipiente de la basura está lleno, la 980 regresa a su base doméstica.

Como la mayoría de las aspiradoras robot, el recipiente de la basura de la Roomba 980 se encuentra del lado pequeño, aunque nos sorprendió la cantidad que entraba en el compartimiento durante la prueba que realizamos.

Lea la reseña completa: iRobot Roomba 980

Neato Botvac D7 Connected

Control sin precedentes sobre su aspiradora robot

Diseño estilizado

Excelente rendimiento

Recipiente de basura pequeño

La Neato Botvac D7 Connected es una aspiradora que realmente compite con la Roomba 980. Es una aspiradora atractiva que hace más que cumplir su función, pero las alabanzas no son solo estas.

La característica reveladora de la Neato Botvac D7 Connected es la conocida como líneas "no-go", que te permiten marcar las zonas de tu casa en las que no quieres que la aspiradora ingrese. Una de esas zonas podría ser tu escritorio, que está lleno de cables que normalmente sería una traición para una aspiradora robótica.

Crear límites para las aspiradoras no es una función solo de la Botvac D7, pero en esta aplicación es realmente fácil porque puedes dibujar un límite en la aplicación mientras que la aspiradora se encuentra en uso para impedir que la D7 ingrese a una habitación de la que tú quieres que se aleje.

La desventaja más grande de la D7 es que el recipiente para la basura no es tan grande como el de la Botvac Connected original y no tiene un sensor de "recipiente de basura completo" de modo que termina rebalsado.

Lea nuestra reseña completa: Neato Botvac D7 Connected

Aspiradora robótica Ecovacs Deebot N79S

Una aspiradora robot sólida con soporte de Alexa

Fácil de usar

Funciona a la perfección con Alexa

No es muy rigurosa

No todas las aspiradoras robot son discos brillantes zumbidores del futuro. Algunas, como la Ecovacs Deebot N79S, son más discretas. No se trata de una aspiradora fea, pero probablemente sí una que es un poco neutra. Aun así, lo que realmente importa es cómo limpia, no cómo luce.

Tienes varios modos para elegir con la Deebot N79S, y viene con un control remoto con una buena capacidad de respuesta. Sí, puedes usar tu teléfono inteligente para controlar la N79S, pero la aspiradora parece preferir el uso del control remoto vinculado.

En las pruebas que realizamos, nos impresionó la capacidad de la Deebot N79S para no caer de nuestras escaleras empinadas, esto quiere decir que sus capacidades sensoriales son adecuadas. Sin embargo, tiende a atorarse con los muebles, de modo que puedes llegar a tu casa y encontrar la Deebot atascada debajo de la mesa del salón sin poder liberarse.

No esperes una limpieza profunda con esta aspiradora robot, pero aspirará lo suficiente como para quitar la suciedad y la basura de tus pisos de madera y alfombra. Por suerte, la Deebot N79S es silenciosa, haciendo posible la aspiración nocturna.

También es compatible con Alexa, de modo que puedes poner la Deebot N79S a limpiar solo usando tu voz.

Lea nuestra reseña completa: Aspiradora robótica Ecovacs Deebot N79S

Eufy RoboVac 11

Aspiradora robot económica

Bajo precio

Limpia bien

Sin aplicación móvil

La Eufy RoboVac 11 no es de las aspiradoras más tecnológicas ni de alta gama, pero siempre está lista para hacer las tareas de limpieza.

La mejor parte de la RoboVac 11 es que es más económica que la mayoría de las aspiradoras robot del mercado, de modo que puedes obtener la conveniencia de una aspiradora que funciona por sí misma a un precio más accesible.

Desafortunadamente, ese bajo precio significa que no tienes a tu disposición la aplicación móvil, de modo que tienes que usar un control remoto y, sobre todo, la RoboVac 11 es más... manual de lo que nos gustaría. La RoboVac 30C más reciente es más completa, con una aplicación y capacidad de asistencia inteligente, pero le faltan más cosas a la aspiradora económica que se ofrece aquí.

Además, la duración de la batería deja mucho que desear; sin embargo, aunque no es tan duradera como la de otros modelos de alta gama, probablemente sea más que suficiente para satisfacer tus necesidades de limpieza.

Lea nuestra reseña completa: Eufy RoboVac 11

Ecovacs Deebot Ozmo 930

Esta aspiradora robot silenciosa y eficiente cumple su función

Fregona y aspira

Excelente control con aplicación

No puede escalar umbrales

Tiempo de carga prolongado

En la parte en la que la Ecovacs Deebot Ozmo 930 se destaca de sus competidoras es en su habilidad para lavar los pisos.

Seguramente no obtendrás el resultado que esperas de la aspiradora mientras tira agua sobre tus pisos de linóleo, pero puede eliminar las huellas y otras manchas superficiales en un instante.

En otras palabras, la Deebot Ozmo 930 no es la aspiradora más efectiva del mundo, pero puede hacer un trabajo rápido si así lo quieres. Esto es algo adicional a las capacidades de limpieza "tradicionales", que son admirables.

El mapeo del espacio también es excelente con la Ozmo 930 (aunque solo para un nivel), y puedes controlarlo usando Amazon Alexa o Google Assistant.

Todo en una, la Deebot Ozmo 930 cumple su función y es silenciosa.

Lea nuestra reseña completa: Ecovacs Deebot Ozmo 930

Shark ION Robot 750

Aspiración potente en un producto hermoso e inteligente

Excelente diseño

Excelente limpieza

Tiene problemas para limpiar alfombras gruesas

Hemos estado probando la Shark ION Robot 750 durante algún tiempo y seguimos admirándonos de su fuerte succión e inteligencia de mapeo. Justo cuando creemos que se está por chocar algo, rápidamente se da vuelta y continúa su trayecto.

Funciona bien en nuestros pisos de madera y en zonas con alfombra más delgada; sin embargo, tiene dificultades para avanzar en superficies con las alfombras más gruesas de nuestra casa. Lo que sí hace es limpiar muy bien, juramos que hay un brillo especial en nuestros pisos cuando la Shark ION termina su trabajo.

Además, es más silenciosa que otras aspiradoras robot que hemos probado y su sonido se pierde con el entorno cuando estamos haciendo tareas domésticas en cualquier otro lugar de la casa.

Desearíamos que el recipiente de la basura fuera un poco más grande, puede funcionar solo 12 minutos aproximadamente y luego hay que vaciarlo (nosotros tenemos perros, lo que implica que hay mucha suciedad y desechos). El recipiente estaría bien si no tienes los pisos tan sucios como los nuestros.

No solo funciona bien, sino que también luce genial. La Shark ION Robot 750 es una pieza única, algo que nunca pensamos que diríamos sobre una aspiradora.