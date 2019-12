Las mejores apps y juegos de iOS de 2019 según Apple

La tienda de apps de Apple ha tenido incontables estrenos en 2019, con contenido disponible para iOS, Apple Arcade y Apple TV Plus. Y como todos los años, el equipo editorial compañía de Cupertino ha elegido los mejores en su clasificación 'App Store's Best of 2019'.

Aquí están los ganadores.

Las mejores aplicaciones para iPhone, iPad, Mac y Apple TV del año 1029

iPhone App del año: Spectre Camera (Lux Optics)

Spectre Camera (Lux Optics) iPad App del año: Flow by Moleskine (Moleskine)

Flow by Moleskine (Moleskine) Mac App del año: Affinity Publisher (Serif Labs)

Affinity Publisher (Serif Labs) Apple TV App del año: The Explorers (The Explorers Network)

También se ha sacado de la chistera una ”tendencia del año” que ha recaído en apps que te ayudan a contar historias, entre las que destacan Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) y Wattpad (Wattpad Corp).

Los mejores juegos para iPhone, iPad, Mac y Apple TV del año 1029

iPhone juego del año: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) iPad juego del año: Hyper Light Drifter (Abylight S.L.)

Hyper Light Drifter (Abylight S.L.) Mac juego del año: GRIS (Devolver / Nomada Studio)

GRIS (Devolver / Nomada Studio) Apple TV juego del año: Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu) Apple Arcade juego del año: Sayonara Wild Hearts”(Simogo)

De nuevo se han sacado una categoría de tendencias, que han ganado los juegos superventas re-inventados para iOS “Mario Kart Tour” (Nintendo), “Minecraft Earth” (Mojang), “Pokémon Masters” (DeNA Co), “Assassin’s Creed Rebellion” (Ubisoft), “Gears POP!” (Microsoft Corporation), “The Elder Scrolls: Blades” (Bethesda) y “Call of Duty: Mobile” (Activision Publishing)

Los mejores podcasts del año 2019

Mejor show de crímenes reales - White Lies

- White Lies Mejor show de ficción - Carrier

- Carrier Mejor show de historia - 1619

Estés o no de acuerdo con estos ganadores, lo mejor de estos premios es que Apple realmente no se parado a dar premios a los superventas y ya, sino que han buscado realmente lo mejor de lo mejor según sus parámetros de calidad y buen hacer.