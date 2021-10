Las mejor alternativa a los Apple AirPods y Apple AirPods Pro en 2021

Hay un nuevo par de auriculares inalámbricos en nuestra guía de los mejores auriculares Bluetooth de 2021: los Apple AirPods 3 — con soporte para Spatial Audio, ecualización adaptativa y una mayor duración de la batería que sus predecesores. Pero si eres anti-Apple o un fan de Apple que quiere una alternativa más barata y funcional, has llegado al sitio correcto.

Los mejores auriculares inalámbricos ofrecen una conectividad Bluetooth fiable, un audio fantástico y un ajuste cómodo para tus oídos en paquetes elegantes. De hecho, muchos de los auriculares inalámbricos de esta lista son tan buenos que rivalizan con los mejores auriculares con cable.

Tanto si buscas unos auriculares inalámbricos que se mantengan en su sitio para hacer ejercicio como si buscas unos auriculares con cancelación de ruido para bloquear el mundo que te rodea, esta selección te da los mejores modelos que puedes comprar hoy en día.

Hemos incluido auriculares con un sonido increíble pero también los que ofrecen una gran duración de la batería. También hemos añadido los mejores auriculares inalámbricos para un presupuesto reducido por si quieres ahorrar dinero.

El resumen incluye dos tipos de auriculares inalámbricos: los verdaderamente inalámbricos y los auriculares Bluetooth de cuello. Los primeros no tienen ningún tipo de cable, mientras que los de cuello tienen un cable que conecta cada auricular.

Por qué puedes confiar en TechRadar

En Techradar no nos casamos con nadie. Nuestros expertos prueban todos los auriculares de calidad en el mercado en nuestro laboratorio, analizando todo in miramientos. Cuando algo no nos gusta, lo destrozamos. Y cuando nos gusta, os lo contamos. Así de claro. Sin chorradas.

Los auriculares que mejor suenan

Los auriculares que mejor suenan son exactamente eso: unos auriculares que suenan de maravilla. No son ni mucho menos los auriculares más baratos que existen, pero si te apasiona escuchar la música en su máxima expresión, son los que necesitas.

También es importante elegir unos auriculares que sean cómodos en los oídos, por lo que nos hemos centrado en eso, pero lo importante es la calidad del sonido, más que la cancelación de ruido o las características adicionales, como la impermeabilidad.

(Image credit: Sony)

1. Sony WF-1000XM4 Los mejores auriculares inalámbricos que te puedes comprar Razones para comprar + Sonido completo y elocuente + Funciones realmente útiles Razones para no comprar - Duración media de la batería - No es compatible con aptX

Sony casi tiene el monopolio del mercado de los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa y eso nos parece bien cuando escuchamos los Sony WF-1000XM4. Tienen un sonido fantástico, con un audio completo en todo momento. Además, son cómodos de llevar y ofrecen una gran calidad de llamadas. La cancelación de ruido podría ser un poco mejor, pero se lo perdonamos porque suenan de maravilla.

Análisis completo en inglés: Sony WF-1000XM4

(Image credit: Nura)

2. Nura NuraTrue A medida y con gran calidad Razones para comprar + Se puede personalizar + Excelente audio Razones para no comprar - Utiliza una versión de Bluetooth más antigua - Buena duración de la batería

Los auriculares NuraTrue pueden ajustarse exactamente a tus oídos con la aplicación que los acompaña, que incluso analiza el ajuste de los auriculares en tus oídos. Ese impresionante nivel de personalización se traduce en un rendimiento de audio excepcional que revela cada detalle de lo que escuchas. Además, cuentan con una buena cancelación de ruido, resistencia al agua IPX4, carga rápida y compatibilidad con audio de alta resolución.

Análisis completo en inglés: NuraTrue

(Image credit: Bowers & Wilkins)

3. Bowers & Wilkins PI3 Auriculares para el cuello que ofrecen un gran sonido Razones para comprar + Diseño cómodo + Gran calidad de sonido Razones para no comprar - No es impermeable - Duración media de la batería

Si no te importa que haya un cable que sujete los auriculares, los Bowers & Wilkins PI3 suenan muy bien por su precio. Bien diseñados y cómodos, son ideales si eres propenso a perder un auricular. Con unos agudos nítidos, unos medios vivos y unos graves muy potentes, perdonará su falta de impermeabilidad y la duración media de la batería de unas 8 horas cuando suenan así de bien.

Análisis completo en inglés: Bowers & Wilkins PI3

(Image credit: NuraLoop)

4. Nura Nuraloop Headphones Sonido adaptable a un precio fantástico Razones para comprar + Audio rico y adaptable + Modos de reducción de ruido y social Razones para no comprar - Banda de cuello rígida

Los auriculares NuraLoop ofrecen una tecnología de audio adaptable que determina automáticamente un perfil de escucha para el usuario, ofreciéndole un sonido equilibrado y delicioso. Además, siguen ofreciendo una cancelación activa del ruido, un modo social para cuando necesite escuchar, una clasificación IPX3 a prueba de sudor y una gran duración de la batería. Resistentes y capaces de hacer todo lo que se quiera, son unos grandes todoterreno.

Análisis completo en inglés: NuraLoop Headphones

(Image credit: Bowers & Wilkins)

5. Bowers & Wilkins PI7 Un toque de clase por encima del resto Razones para comprar + Un gran aspecto + Sonido potente Razones para no comprar - Caro - Cancelación de ruido media

Los Bowers & Wilkins PI7 cuestan mucho, pero su sonido es increíble. Es difícil describir lo bien que suenan, con una presentación casi impecable. En su mayor parte, eso es por lo que se paga, pero también hay toques extra, como un estuche de carga que puede funcionar como repetidor, lo que significa que puede utilizarlos con una serie de dispositivos anteriormente inaccesibles, como los sistemas de entretenimiento a bordo.

Análisis completo en inglés: Bowers & Wilkins PI7

(Image credit: Bang & Olufsen)

6. Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 Fantástica calidad de audio con un simple toque Razones para comprar + Gran calidad de audio + Configuración y uso sencillo Razones para no comprar - No hay cancelación de ruido activa - Poca duración de la batería

Los Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 suenan tan bien como son hermosos, con un estuche que parece hecho para transportar joyas. La duración de la batería es un poco escasa, pero la música sonará con garra cuando sea necesario y seguirá estando llena de detalles. Además, la aplicación de B&O ayuda a controlar el sonido.

Análisis completo en inglés: Bang & Olufsen E8 2.0

(Image credit: Sennheiser)

7. Sennheiser CX True Wireless Earbuds Bajos y audio de calidad a un gran precio Razones para comprar + High quality sound + Good battery life Razones para no comprar - Incómodo para oídos pequeños - No hay cancelación de ruido

Los Sennheiser CX True Wireless ofrecen una sólida y fiable duración de la batería de nueve horas, lo cual es un gran comienzo. A este precio, también suenan fantásticos con un amplio escenario sonoro, medios claros, agudos detallados y graves potentes. Los problemas sólo surgen si tienes las orejas pequeñas, ya que pueden ser bastante incómodos, pero la mayoría de los usuarios no lo notarán.

Análisis completo en inglés: Sennheiser CX True Wireless

(Image credit: Sony)

8. Sony WF-XB700 Una marca fiable a un precio barato Razones para comprar + Ajuste cómodo + Graves potentes Razones para no comprar - Diseño extraño - No hay cancelación de ruido

Los Sony WF-XB700 demuestran que es posible comprar unos auriculares Sony con un presupuesto menor. También suenan muy bien, ya que ofrecen un sonido contundente y lleno de graves con un ajuste cómodo que se adapta a todos los oídos. La clasificación IPX4 y la sólida duración de la batería de 18 horas también ayudan. Sólo hay que tener en cuenta que su diseño es un poco inusual y cuesta acostumbrarse a él.

Análisis completo en inglés: Sony WF-XB700

Auriculares con cancelación activa de ruido

Los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido crean una barrera que bloquea los sonidos no deseados, como los de la gente hablando o comiendo en el tren o el tráfico.

Si viajas a menudo al trabajo o vives en un lugar ruidoso, son una buena forma de evitar el ruido para poder concentrarte en la música o los podcasts. Aunque los auriculares inalámbricos no suelen ser tan eficaces como los de cancelación de ruido, la tecnología ha avanzado mucho, por lo que puedes seguir ocultándote del mundo con ellos.

(Image credit: Bose)

1. Bose QuietComfort Earbuds Fantástica reducción de ruido con un sonido rico y claro Razones para comprar + El mejor ANC de su clase + Sonido rico y claro Razones para no comprar - No hay control de volumen a bordo - Carcasa de carga voluminosa

Los auriculares Bose QuietComfort son perfectos si quiere bloquear el mundo, ya que ofrecen el mejor ANC de su clase que pueda imaginar. Con un sonido rico y claro, podrá perderse con la excepcional calidad de sonido y redescubrir su música favorita. Sólo hay que tener en cuenta que el estuche de carga es voluminoso y no ofrece la mejor duración de la batería. Aparte de eso, son unos auriculares brillantes, con un ajuste realmente cómodo.

Análisis completo en inglés: Bose QuietComfort Earbuds

(Image credit: Sennheiser)

2. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Sonido increíble para el precio con fuerte cancelación de ruido Razones para comprar + Un sonido fantástico + Diseño elegante Razones para no comprar - No es comfortable para oídos pequeños

Los Sennheiser Momentum True Wireless 2 son unos fantásticos auriculares polivalentes que también ofrecen una fiable cancelación del ruido, y que hacen un buen trabajo al bloquear la mayor parte de los ruidos ambientales. Un amplio escenario sonoro y un montón de detalles nítidos significan que también suenan excepcionales, pero tenga en cuenta que los oídos más pequeños pueden encontrar el ajuste un poco incómodo. La compatibilidad con aptX es siempre bienvenida, ya que permite transmitir audio de alta resolución con facilidad.

Análisis completo en inglés: Sennheiser Momentum True Wireless 2

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Buds Pro Impermeabilidad IPX7 y cancelación de ruido razonable Razones para comprar + Impermeabilidad IPX7 + Controles sencillos Razones para no comprar - Sonido plano - Ajuste incómodo

Los Samsung Galaxy Buds Pro no ofrecen el mismo nivel de cancelación de ruido que los modelos más caros, pero tienen un precio competitivo y características útiles como la impermeabilidad IPX7 y los controles táctiles fáciles de usar. Un poco incómodos en los oídos, la calidad del sonido puede ser un poco plana, pero sin embargo bloquean el ruido ambiental bastante bien.

Análisis completo en inglés: Samsung Galaxy Buds Pro

(Image credit: Sony)

4. Sony WF-SP800N Funciones para los entusiastas del ejercicio físico Razones para comprar + Resistente al agua y al sudor + Soporte para audio de realidad 360 Razones para no comprar - Ajuste incómodo - Demasiados bajos

Los Sony WF-SP800N, que tienen un precio notablemente bueno para los auriculares de Sony, funcionan lo suficientemente bien para la cancelación de ruido, y su resistencia al agua y al sudor los hacen ideales para el gimnasio. Pueden ser un poco pesados para escuchar los bajos, pero si tienes un presupuesto, estos harán el trabajo mientras que todavía te proporcionan un poco de cancelación de ruido lo suficientemente respetable.

Análisis completo en inglés: Sony WF-SP800N

(Image credit: Sony)

5. Sony WF-1000XM3 Sigue siendo uno de los mejores auriculares que existen Razones para comprar + Divertido de escuchar + Gran cancelación de ruido Razones para no comprar - No es adecuado para hacer deporte - No es ideal para los vuelos

Los Sony WF-100XM3 suenan fantásticos y ofrecen una cancelación de ruido líder en su clase, siempre que no se acerquen a un vuelo. Sí, no son buenos en los aviones, pero es una pequeña concesión que hay que hacer. Por lo demás, suenan de maravilla y siguen siendo líderes en funciones útiles, como la compatibilidad con aplicaciones y el modo de atención rápida para cuando necesites escuchar algo. Lástima que no sean compatibles con aptX HD.

Análisis completo en inglés: Sony WF-1000XM3

Larga vida de batería

Si te olvidas de recargar tus dispositivos a menudo, la mayor duración de la batería va a ser importante para ti. Normalmente, los auriculares inalámbricos ofrecen dos duraciones de batería diferentes. Por un lado, la duración de la carga de los auriculares y, por otro, la cantidad de carga que puedes obtener de los estuches de carga.

Esta última es mucho más larga, ya que puedes recargar los auriculares varias veces desde el estuche de carga pero, por supuesto, no puedes utilizarlos durante ese tiempo. Hemos analizado ambos tipos de duración de la batería para que puedas disfrutar de algunas horas más.

(Image credit: Lypertek)

1. Lypertek PurePlay Z3 2.0 Excelentes auriculares baratos Razones para comprar + Gran duración de la batería + Excelente sonido para el precio Razones para no comprar - Modo de ambiente pobre

Con la friolera de 80 horas de duración total de la batería, los Lypertek PurePlay Z3 2.0 son ideales si eres propenso a olvidarte de recargarlos o simplemente necesitas usarlos mucho. Además, ofrecen un sonido bien equilibrado para su precio y un ajuste cómodo que se siente bien en la oreja y ofrece botones físicos. A veces, comprar una marca menos conocida merece la pena.

Análisis completo en inglés: Lypertek PurePlay Z3 2.0

(Image credit: Cambridge Audio)

2. Cambridge Audio Melomania 1 Plus Gran duración de la batería y sonido increíble Razones para comprar + Batería con una duración total de 45 horas + Increíble rendimiento de audio + Reducción permanente del precio Razones para no comprar - Sin cancelación activa de ruido

Con un total de 45 horas de duración de la batería por cortesía del estuche de carga y 9 horas por carga, los Cambridge Audio Melomania 1 Plus tienen un buen comienzo. A ello contribuye un gran rendimiento de audio, una aplicación realmente útil y unos controles sencillos. También tienen un aspecto muy elegante, aunque es una pena que no haya cancelación de ruido activa, pero nos estamos volviendo codiciosos.

Análisis completo en inglés: Cambridge Audio Melomania 1 Plus

(Image credit: Grado)

3. Grado GT220 Un sonido impresionante y una gran duración de la batería Razones para comprar + Buena duración de la batería + Gran sonido Razones para no comprar - Sin ANC - Sin aplicación de control

Con controles táctiles y de voz, nos gusta cómo empiezan los Grado GT220 y eso continúa con un ajuste cómodo y unos drivers potentes también. La duración de la batería de los auriculares es de apenas seis horas, pero el estuche de carga la amplía a 36 horas en total, lo que es más que suficiente. Con un sonido detallado y conectividad mediante Bluetooth 5 aptX, también suenan muy bien.

Análisis completo en inglés: Grado GT220

(Image credit: Jabra)

4. Jabra Elite 85t Cancelación activa del ruido ajustable y batería decente Razones para comprar + Diseño elegante + Gran audio Razones para no comprar - Un poco voluminoso - Caro en comparación con sus rivales

Quizás ub poco voluminosos a veces, los Jabra Elite 85t ofrecen un sonido claro y natural con unos graves profundos y retumbantes si es lo que le gusta. Con un escenario sonoro equilibrado, debería satisfacer la mayoría de las necesidades. Sólo hay cinco horas de carga con ANC, pero eso aumenta a más de siete sin él y el estuche de carga lo amplía a 25 horas, lo cual es bastante decente. La función de carga rápida de 15 minutos ayuda a consolidar el Jabra Elite 85t como una buena elección.

Análisis completo en inglés: Jabra Elite 85t

(Image credit: Audio-Technica)

5. Audio-Technica ATH-CKS5TW No es nuevo pero sigue siendo fiable Razones para comprar + Bajos potentes + Larga duración de la batería Razones para no comprar - Un poco pesado - Carcasa de carga incómoda

Los Audio-Technica ATH-CKS5TW son unos de los auriculares más antiguos, pero con 15 horas de carga y 30 horas adicionales con el estuche de carga, te encantará la duración de la batería. También suenan bien, con los bajos como protagonistas y son muy bienvenidos. El ajuste puede ser un poco incómodo a veces y la mínima impermeabilidad IPX2 no es ideal, pero la duración de la batería es increíble.

Análisis completo en inglés: Audio-Technica ATH-CKS5TW

(Image credit: Beats)

6. Beats Powerbeats Auriculares de diseño agradable con buena calidad de sonido Razones para comprar + Buena calidad de sonido + Batería de 15 horas de duración Razones para no comprar - Hay que acostumbrarse a la forma - No hay reducción de ruido

Las 15 horas de carga te hacen querer inmediatamente los Beats Powerbeats y estarás encantado de no tener que recargarlos tan a menudo. Hay que acostumbrarse a su diseño curvado para conseguir el ajuste adecuado, pero una vez que lo consigues, son seguros. Por lo demás, espera un sonido y un rendimiento respetables.

Análisis completo en inglés: Beats Powerbeats

Auriculares para hacer deporte

Cuando busques unos auriculares inalámbricos para hacer ejercicio, debes asegurarte de que se ajustan bien para que no haya posibilidad de que se salgan mientras corres. En algunos casos, las aletas para las orejas pueden ayudar, pero no son esenciales si encuentras el ajuste adecuado.

Además, un alto grado de protección IPX también es útil, lo que significa que puedes preocuparte menos por el sudor, la lluvia e incluso por sumergir la cabeza en la piscina en algunos casos. Quieres un par de auriculares inalámbricos robustos que puedan seguir el ritmo de tu estilo de vida activo.

(Image credit: Beats)

1. Beats Powerbeats Pro Un ajuste bueno con un sonido agradable Razones para comprar + Ajuste impecable + Sonido agradable Razones para no comprar - Carcasa voluminosa - Sólo tiene clasificación IPX4

Los Powerbeats Pro se ajustan perfectamente, por lo que no tendrás que preocuparte de que estos auriculares se caigan mientras haces ejercicio. Además, su sonido es realmente divertido, independientemente de lo que estés escuchando, lo que debería ayudarte a animarte. El único inconveniente real es que sólo tienen una clasificación IPX4 y no son brillantes a la hora de aislar el ruido.

Análisis completo en inglés: Beats Powerbeats Pro

(Image credit: Sennheiser)

2. Sennheiser CX Sport Con un buen diseño deportivo Razones para comprar + Gran calidad de audio por su precio + Diseño deportivo Razones para no comprar - Los medios podrían ser más ricos - La duración de la batería es relativamente baja

Los Sennheiser CX Sport son bastante pesados en cuanto a los bajos, pero eso sirve para el gimnasio o para salir a la pista. El diseño de los auriculares para el cuello significa que no tendrás que preocuparte por la pérdida de un auricular y que se sienten bien ajustados en tus oídos. Al ser tan brillantes, también son buenos en condiciones de poca luz y su calificación de a prueba de salpicaduras está bien para los días de sudor, pero no tanto para la ducha. La duración de la batería, de seis horas, no es muy buena, pero tampoco es terrible.

Análisis completo en inglés: Sennheiser CX Sport

(Image credit: Beats)

3. Beats Studio Buds Cómodo de llevar hagas lo que hagas Razones para comprar + Cómodo + Cancelación activa de ruido Razones para no comprar - Mala calidad de las llamadas - Sin chip de auriculares H1

Los Beats Studio Buds carecen del importante chip inalámbrico H1 de Apple, pero a pesar de ello ofrecen una gran calidad de sonido. Son cómodos de llevar y se ajustan perfectamente a las orejas, por lo que no tendrás que preocuparte de que se caigan. La calidad de las llamadas no es muy buena, pero para hacer ejercicio no hay nada que objetar.

Análisis completo en inglés: Beats Studio Buds

(Image credit: UnderArmour)

4. Under Armour True Wireless Flash Más antiguo, pero sigue siendo cómodo y con buenas prestaciones Razones para comprar + Ajuste perfecto + Buena duración de la batería Razones para no comprar - Lentitud de recarga - Bluetooth irregular

Los Under Armour True Wireless Flash son ya un poco largos, como refleja su enorme estuche de transporte. Sin embargo, las 25 horas de duración de la batería y la resistencia al agua IPX7 son ciertamente útiles. Además, los auriculares se sienten bien en los oídos y están bien ajustados. La recarga puede resultar un poco lenta en comparación con los modelos más recientes, pero sigue mereciendo la pena comprobarlo gracias a su robustez.

Análisis completo en inglés: Under Armour True Wireless Flash

(Image credit: Amazon)

5. Bose SoundSport Wireless Sonido bien equilibrado y construido para aguantar unos cuantos golpes Razones para comprar + Robusto + Sonido balanceado Razones para no comprar - Mal ajuste - Pobre aislamiento del ruido

Los Bose SoundSport Wireless ofrecen un ajuste algo flojo para algunas orejas a pesar de sus puntas de ala, pero están construidos para sobrevivir a unos cuantos golpes, lo cual es útil. Su aislamiento del ruido ambiental es un poco flojo, lo que significa que es mejor usarlos en interiores que en la naturaleza, pero nos encanta cómo suenan y apreciamos el equilibrio.

(Image credit: Jaybird)

6. Jaybird Tarah Pro Bien diseñado para los entrenamientos más duros Razones para comprar + Cableado de cuerda táctil + Conector de carga de tres puntos Razones para no comprar - Orejeras incómodas - La IA podría ser más precisa

Los Jaybird Tarah Pro son unos auriculares robustos, diseñados pensando en los corredores de resistencia que no quieren lidiar con ninguna molestia. No son verdaderos auriculares inalámbricos debido a su cableado de cuerda, pero eso es lo que los mantiene tan cómodos y seguros. La clasificación IPX7 significa que no tendrás que preocuparte por la lluvia o la nieve, o incluso por un breve baño. También suenan bien y con una naturalidad tranquilizadora, así que no hay concesiones.

Análisis completo en inglés: Jaybird Tarah Pro

(Image credit: Jabra)

7. Jabra Elite Sport Control del ejercicio y más Razones para comprar + Control de la frecuencia cardíaca + Recuento automático de repeticiones Razones para no comprar - Incómodo con el paso del tiempo - El pulsómetro no es perfecto

Los Jabra Elite Sport son capaces de controlar el ritmo cardíaco y de realizar un seguimiento de los entrenamientos, por lo que hacen más que la mayoría de los auriculares y hacen un trabajo razonablemente bueno. No son perfectos en el seguimiento y su rendimiento de audio podría ser un poco más fuerte, pero es refrescante encontrarse con unos auriculares que intentan algo diferente. Ciertamente, ayudan a consolidar muchas características en un paquete ordenado aunque a veces incómodo.

Análisis completo en inglés: Jabra Elite Sport

(Image credit: Jaybird)

8. Jaybird X4 Buen diseño y resistencia al agua con ajuste seguro Razones para comprar + Resistencia al agua IPX7 + Sonido que engancha Razones para no comprar - Control remoto lento - Caro comparado con rivales

Con un cable que mantiene los auriculares Jaybird X4 bien sujetos, no se caerán por mucho que te esfuerces. Los ganchos también contribuyen a ello, y la resistencia al agua IPX7 permite ducharse con ellos después del gimnasio, con una duración de la batería de unas ocho horas que funciona bastante bien. El mando a distancia que las acompaña es un poco lento, pero aparte de eso, son una opción sólida.

Análisis completo en inglés: Jaybird X4

(Image credit: Samsung)

9. Jaybird Vista 2 Excelentes auriculares para todo tipo de ejercicio Razones para comprar + Gran sonido + Ajuste seguro Razones para no comprar - Reducción de ruido puede ser mejor - Necesitas manipular el EQ para mejor sonido

Aunque la cancelación activa del ruido no es tan buena como la de otros modelos, la combinación de ajuste, el diseño de perfil bajo, la calidad del sonido y la sólida duración de la batería hacen de los Vista 2 unos de los mejores auriculares verdaderamente inalámbricos para hacer ejercicio y para escuchar en casa o en la oficina.

Análisis completo en inglés: Jaybird Vista 2

Auriculares inalámbricos baratos

Los auriculares inalámbricos baratos no tienen por qué ser de mala calidad. Hemos encontrado una selección de los mejores auriculares inalámbricos baratos que siguen sonando bastante bien teniendo en cuenta su bajo precio, aunque no hay que esperar que compitan con los que cuestan cientos de dólares.

Si sólo vas a utilizar ocasionalmente los auriculares inalámbricos, tiene sentido que te quedes con los baratos en lugar de ir a por todas. Sin embargo, si buscas una inversión que te dure mucho tiempo, tendrás que aumentar tu presupuesto.

(Image credit: Lypertek)

1. Lypertek SoundFree S20 Barato pero sonido potente Razones para comprar + Drivers de buena calidad + Vida de batería decente Razones para no comprar - Sin cancelación de ruido

Los Lypertek SoundFree S20 ofrecen bastante por su precio, con un sonido bastante potente y con muchos graves. Y lo que es mejor, tienen una impresionante duración de la batería, gracias a un estuche de carga que ofrece 40 horas extra además de las ocho horas estándar de los auriculares. No hay cancelación de ruido activa, pero hay un modo de sonido ambiental que te permite escuchar tu entorno. En definitiva, es un sacrificio que merece la pena por este precio.

Análisis completo en inglés: Lypertek SoundFree S20

(Image credit: SoundMagic)

2. SoundMagic E11BT Bien para deportistas con presupuesto limitado Razones para comprar + Se ajustan con seguridad + Resistencia al agua IPX4 Razones para no comprar - Los medios suenan duros

Si no te importan los cables, los SoundMagic E11 BT son ideales para entrenar con un presupuesto ajustado. Sus transductores dinámicos de 10 mm proporcionan una experiencia de sonido bastante equilibrada, con compatibilidad con Bluetooth 5, lo que significa que la conexión no se cortará. La duración de la batería es de 20 a 24 horas y el tiempo de espera es de 280 horas. La resistencia al agua y al sudor completan el conjunto.

Análisis completo en inglés: SoundMagic E11BT

(Image credit: Enacfire)

3. Enacfire E90 Gran vida de batería con sonido decente Razones para comprar + Gran vida de batería + Protección contra el agua IPX8 Razones para no comprar - Demasiados bajos

Los Enacfire E90 no son los mejores, pero son increíblemente baratos y ofrecen un montón de características útiles. Entre ellas, la estanqueidad IPX8 y una duración de la batería de hasta 48 horas si se tiene en cuenta el estuche de carga. Es una buena relación calidad-precio y significa que no tendrás que recargarlos a toda prisa. La desventaja es que suenan un poco bajos, pero algunas personas pueden preferirlo.

(Image credit: EarFun)

4. EarFun Air Buen precio con buen rendimiento general Razones para comprar + Comfortables + Gran vida de batería Razones para no comprar - El sonido podría ser mejor

Otro par de auriculares inalámbricos baratos que mantienen las características si no la calidad musical de gama alta, los EarFun Air siguen mereciendo la pena. Con soporte Bluetooth 5, alcanzan hasta 35 horas de reproducción con el estuche de carga, y la carga rápida está a la orden del día aquí. El sonido podría ser un poco más nítido, pero aparte de eso, son atractivos para el presupuesto.

(Image credit: Earfun)

5. EarFun Air Pro Gran precio para cancelación activa de sonido Razones para comprar + Vida de batería decente + Cancelación de ruido activa Razones para no comprar - Encajan raro

Los EarFun Air Pro pueden tener un ajuste ligeramente incómodo dependiendo de tus oídos, pero quédate con ellos. Al hacerlo, podrás disfrutar de la cancelación activa del ruido con un presupuesto ajustado y el sonido en sí es bastante bueno también. La duración de la batería es de 32 horas, con una sola carga que ofrece una respetable duración de nueve horas de escucha. La duración de la batería es de 32 horas, con una sola carga que ofrece una respetable duración de nueve horas de escucha, que sólo se reduce a siete con el ANC activado, lo que está muy bien.

Análisis completo en inglés: EarFun Air Pro

(Image credit: JLab)

6. JLab Go Air Increíblemente baratos Razones para comprar + Muy baratos + Diseño bueno Razones para no comprar - Mala batería - Calidad de sonido podría ser mejor

A este precio, parece casi inútil criticar los JLab Go Air, así que perdonaremos sus cinco horas de reproducción con una sola carga y su mediocre calidad de sonido. En cambio, nos gusta lo cómodos que se sienten y cómo simplemente funcionan con un presupuesto ajustado. La elección de las puntas de gel ayuda al ajuste y, sinceramente, apenas cuestan nada en el gran esquema de los auriculares.

Análisis completo en inglés: JLab Go Air

Cómo elegir los mejores auriculares inalámbricos

With so many wireless earbuds to pick from, how do you know which are right for you?

Obviously, price is a huge factor. You can get a good pair of wireless earbuds for under £100/$100. But often you do get what you pay for in terms of connectivity, build and noise cancellation.

Next up is form. Do you intend to workout with your earbuds? In which case you'll need a design that'll stay put, like the Beats Powerbeats. Or maybe small and minimal is what you're after, so opt for a pair of discrete true wireless buds, like the Jabra Elite 85t.

But the biggest consideration is whether you should go wireless, which means there isn't a cable from your phone to your buds. Or true wireless, which is totally wire-free. Let's take a look at the differences, pros and cons of these types of buds.