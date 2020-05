Las cinco noticias del evento de la Xbox Series X que no puedes perderte

El evento de Microsoft para mostrar la potencia gráfica de la nueva Xbox Series X no defraudó con 13 nuevos juegos desarrollados por terceras compañías. Pero hay cinco noticias claves que te puedes haber perdido entre tantos trailers y demostraciones. Aquí te las contamos.

Veremos Halo Infinite y otros juegos de Xbox Game Studios en julio

(Image credit: 343 Industries)

¡Julio! Esa es la nueva fecha clave que tienes que apuntar en el calendario. Ahí será cuando veremos por fin los juegos de los estudios exclusivos de Microsoft, según Matt Booty, el jefe de Xbox Games Studios.

Podremos ver trailers y secuencias de juego real de los desarrolladores de Microsoft, que incluyen compañías como Double Fine, Ninja Theory, Obsidian, Mojang, Rare y, por supuesto, 343 Industries, que están trabajando duro en Halo Infinite.

Assassin’s Creed Valhalla tendrá soporte para Smart Delivery y todos los juegos estarán optimizados para Xbox Series X

(Image credit: Microsoft)

Microsoft usó varias etiquetas para describir los juegos que merece la pena aclarar.

La primera es que juegos como Assassin’s Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Bloodlines 2 y Yakuza: Like a Dragon van a soportar Smart Delivery — un innovador sistema de Microsoft para garantizar que los juegos funcionen en Xbox One y Xbox Series X a pleno rendimiento sin tener que comprar el juego dos veces. Si te compras Assassin’s Creed Valhalla podrás usarlo en tu Xbox One y, cuando te compres una Xbox Series X, podrás verás automáticamente todo lo que la Xbox Series X permite: modelos más complejos, texturas de altísima resolución, y todo lo demás.

Además, sabrás que todos los juegos que pongan este logo de Xbox Series X Optimized en la caja aprovecharán toda la potencia de la nueva consola: resolución 4K, hasta 120 fotogramas por segundo y carga rápida entre otras cosas. Esto es similar al programa Xbox One X Enhanced para la Xbox One X.

El logo que tendrán los juegos optimizados específicamente para Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Todos los grandes sellos sacarán juegos para la Xbox Series X y muchos los pequeños también

(Image credit: Microsoft)

En un pequeño flashazo pudimos ver una pantalla con todos los estudios y sellos que van a sacar un juego para la Xbox Series X.

Un minion de Microsoft confirmó que todas las compañías gordas, como EA, Bethesda, Activision o 2K, tienen juegos en desarrollo para la Xbox Series X. Pero mientras lo decía pudimos ver todos los logos de los desarrolladores que están trabajando con Microsoft. Ahí están muchas empresas más pequeñas como Roblox, Psyonix (que desarrolla Rocket League), IO Interactive, PUBG Corp, WB Games, Playdead y muchos otros. Vamos, que no nos vamos a aburrir.

Yakuza: Like a Dragon puede grabar un juego en la nube para que continues jugando en Xbox Series X, Xbox One y Windows 10

(Image credit: Microsoft)

El penúltimo trailer del evento fue para Yakuza: Like a Dragon, un secuela de Yakuza creada por Ryu Ga Gotoku Studio, que recientemente han sacado Judgement.

Aparte de un trailer loco en el que vimos ataques por satélite al estilo Akira, langostas gigantes y un montón de peinados con mucho pelo típico de la serie, pudimos escuchar al fundador de la compañía Toshihiro Nagoshi. Nagoshi-san nos contó que Like a Dragon saldrá para Xbox Series X, Xbox One y Windows 10.

Después del evento, la compañía dijo en blog que podrás grabar el juego en la nube para pasar de un sistema a otro si cambias de Xbox One a Xbox Series X o a Windows 10 o viceversa.

Bloober Team está trabajando con el compositor de Silent Hill en el juego The Medium

(Image credit: Microsoft)

Bloober Team nos dejó secos con un nuevo juego de supervivencia y terror que sigue los pasos de Observer y Blair Witch. Esta vez el juego sucede en Polonia (donde la compañía tiene su sede) y está centrado en la idea de que “tu perspectiva cambiar tu percepción”.

En el juego explorarás un hotel abandonado en Cracovia en el papel de Marianne, que descubre una tragedia horrible. Parece y suena un poco como Silent Hill, lo que tiene sentido porque el compositor de Bloober Team — Arkadiusz Reikowski — está trabajando con el maestro Akira Yamaoka — el compositor de Silent Hill — para crear la banda sonora de The Medium.

Habrá mucho más...

Este fue el primero de una serie de eventos que vendrán cada mes dentro de la serie Xbox 20/20, que servirá para presentar la Xbox Series X y todos sus juegos en vez de usar el tradicional evento de E3. Así que permanecer atentos que tenemos para largo.