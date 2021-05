Las 9 nuevas películas y series en Netflix, Amazon Prime y Disney Plus este fin de semana

Y así, un año más, los Óscar se han ido igual que han vuelto. La noche no tuvo sorpresas salvo la ausencia de Anthony Hopkins — ganador del premio al mejor actor — y el hecho de que los servicios de streaming parecen haber salvado los premios de la Academia de este año.

Sound of Metal está Amazon Prime Video, Ma Rainey's Black Bottom se estrenó en Netflix. También estuvo disponible online Judas y el Mesías Negro, con una ventana de un mes en HBO Max. Nomadland está ya disponible en Hulu en Estados Unidos y Disney Plus en el resto del mundo. Y Minari se puede alquilar en varias plataformas, por nombrar sólo algunos de los nominados de este año.

Pero la guía de hoy no va de dramas de película sino las novedades de este fin de semana, desde el nuevo y extravagante anime de Netflix hasta películas de acción de gran presupuesto.

The Mitchells Vs. the Machines

Si ves una nueva película de Netflix este fin de semana — y te gusta la animación para toda la familia — tienes que ver la nueva y aclamada película de los productores Phil Lord y Chris Miller (The Lego Movie, Into the Spider-Verse).

Los Mitchell contra las máquinas sigue la aventura de una familia en un viaje por carretera que deberá enfrentarse a un apocalipsis robótico. Buen humor y animación en esta película producida por Sony.

Disponible ya en Netflix

Things Heard and Seen (Netflix)

Amanda Seyfried y James Norton protagonizan un nuevo thriller que sigue a una pareja de historiadores del arte cuando descubren un secreto siniestro en su matrimonio. Piensa en The Conjuring, pero con menos presupuesto.

Todo suena bastante ordinario y las primeras críticas no han sido buenas, pero Things Heard and Seen podría llegar a ser una de esas películas originales de Netflix que desafía la tendencia de la crítica para llegar a la lista de "más vistos" en mayo.

Disponible ya en Netflix

The Handmaid’s Tale (Hulu)

La retrasada cuarta temporada del popular drama de un futuro distópico escrita por Margaret Atwood ha llegado por fin a Hulu. Elizabeth Moss vuelve a ponerse la cofia blanca de las Siervas para enfrentarse a Gilead.

Ya puedes ver tres nuevos episodios. Los siete restantes llegarán semanalmente a lo largo de mayo y junio. La serie ya ha sido renovada para una quinta temporada, así que ésta debe de ser buena.

Ya disponible en Hulu

Yasuke (Netflix)

En un Japón feudal devastado por la guerra y lleno de máquinas y magia, Yasuke sigue la situación de un legendario guerrero africano, el Samurai Negro, que se enfrentará a fuerzas oscuras y a señores de la guerra sedientos de sangre.

Este peculiar y violento anime de Netflix, de seis episodios, cuenta con con el director estadounidense afincado en Tokyo LeSean Thomas.

Ya disponible en Netflix

22 vs. Earth (Disney Plus)

22 vs. Earth es un cortometraje y precuela de Soul que narra las aventuras del alma número 22 cuando se niega a ir a la Tierra.

Antes de su estreno en Disney Plus, nos sentamos con el director Kevin Nolting para hablar de cómo los mejores chistes de 22 vs. Earth hacen referencia a Apocalypse Now, el proceso de elaboración y sus guiños ocultos.

Ya disponible en Disney Plus

The Mosquito Coast (Apple TV Plus)

Justin Theroux está al frente del reparto de esta adaptación de siete episodios de la novela La Costa de los Mosquitos, de 1981, que ya fue ya fue un largometraje de protagonizado por Harrison Ford en 1986. Sigue las desventuras de una familia estadounidense que se traslada a vivir a la selva de América Latina.

Están disponibles los dos primeros episodios, ambos dirigidos por Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes). Los siguientes episodios serán semanales.

Disponible ya en Apple TV Plus

Assembled: The Making of The Falcon and the Winter Soldier (Disney Plus)

Como ya hicieron con Wandavision, el último reportaje de Marvel Assemble se adentra en los entresijos de El Halcón y el Soldado de Invierno.

El documental tiene entrevistas exclusivas con miembros del reparto y del equipo así como el cómo se hicieron los decorados, acrobacias y CGI que dieron vida al mundo de esa serie.

Ya disponible en Disney Plus

Without Remorse (Amazon Prime Video)

Si buscas es una película de acción estándar este fin de semana, Without Remorse te servirá. Es la primera adaptación de Tom Clancy desde la última serie de Jack Ryan. Esta vez cuentan la historia del origen de John Clark, interpretado aquí por Michael B. Jordan.

Después de que la esposa embarazada de Clark sea asesinada por asesinos — rusos, obviamente — éste se ve obligado a buscar venganza. Jodie Turner-Smith y Jamie Bell también son protagonistas.

Ya disponible en Amazon Prime Video

Nomadland (Disney Plus UK)

Si estás fuera de Estados Unidos, podrás ver Nomadland en Disney Plus a través de Star.

La ganadora del Oscar a la mejor película narra el camino de Frances McDormand, una mujer que, tras perder a su marido, viaja hacia el oeste de los Estados Unidos en su furgoneta y vive la vida en la carretera, conociendo a gente y forjando poderosos vínculos por el camino.

Ya disponible en Disney Plus