La Xbox Series X y S serán las primeras consolas que tendrán juegos con Dolby Vision

Por primera vez en la historia, dos consolas tendrán soporte Dolby Vision y Dolby Atmos en sus juegos: la Xbox Series S y la Xbox Series X.

Lo ha anunciado Dolby en su página web. Los juegos para las nuevas consolas de Microsoft podrán beneficiarse del estándar de audio tridimensional Dolby Atmos desde el lanzamiento. Y en 2021 llegará el soporte para el estándar de imagen Dolby Vision.

Según la compañía, la tecnología Dolby Vision traerá "brillo, contraste, color y profundidad que va más allá que los juegos tradicionales en HDR” ofreciendo “brightness, contrast, color, and depth that goes beyond even traditional HDR games" by offering "brillo cuarenta veces más intensos”, “niveles de negro diez veces más profundos” y hasta 12 bits por color.

Introducing the next level of gaming.⁣⁣The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntbSeptember 10, 2020