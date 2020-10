La Xbox Series X tiene un receptor de rayos infrarrojos oculto

La nueva Xbox Series X y Xbox Series S vienen con un ingenioso botón que te permitirá usar tus antiguos controles remotos con las dos consolas.

El pequeño botón está en la parte frontal de las dos consolas, en la esquina inferior derecha y sobre el puerto USB. El botón en sí sirve para emparejar controladores de la Serie X y otros accesorios Bluetooth rápidamente, pero también tiene esa función secundaria.

Según el director de desarrollo de Xbox Live Larry Hryb, el botón también es un receptor de rayos infrarrojos — IR receptor en inglés.

Como Hryb explica en Twitter: "Los controles remotos multimedia de Xbox One continuarán funcionando con Xbox Series X | S como parte de nuestro compromiso para que puedas migrar tus accesorios [a la nueva plataforma]. El equipo de diseño escondió el receptor de infrarrojos dentro del botón de enlace #PowerYourDreams".

El compromiso de Microsoft para garantizar la total compatibilidad con antiguos juegos y periféricos sorprende. Como Sony podrían haber adoptado una política de incompatibilidad, forzando a los usuarios de la PS5 a comprar nuevos periféricos como el mando multimedia de la PlayStation 5. En vez de eso, no sólo van a forzar la compra de nuevo cacharros, sino que además sólo van a soportar la compatibilidad con un número limitado de juegos para la PS4. Microsoft no sólo ha decidido garantizar el uso de la inmensa mayoría de tus inversiones de periféricos y sino que es compatible con todos los juegos de toda la historia de Xbox — y encima con mejoras de resolución y texturas.

Si miras el botón de cerca, verás que no es negro mate como el resto de la consola, sino ligeramente transparente. Esto permite que entren los rayos infrarrojos sin añadir un receptor extra al diseño. El botón también es negro en la Xbox Series S, pero funciona porque los acentos en el diseño de esa consola también son negros.

Bien por Microsoft.

Un receptor de infrarrojos es un dispositivo que recibe información del emisor situado en un control remoto tradicional, como un control remoto de TV universal que funciona con una gran cantidad de marcas y modelos de televisor diferentes.

La receptor de infrarrojos de la Xbox Series X reconocerá cualquier producto compatibles con Xbox y te permitirá usarlo con tu nueva consola.

Xbox One Media Remotes will continue to work with Xbox Series X|S as part of our commitment that you can bring your existing accessories forward with you. The design team hid the IR receiver inside the bind button #PowerYourDreams pic.twitter.com/vNQ2FJsgRhOctober 22, 2020