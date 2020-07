La Xbox Series X es mejor que la PS5, dice un desarrollador legendario

Si estás planeando comprar una Xbox Series X o una PS5, la única cosa cierta es que todo el mundo y su cuñado tienen una opinión sobre qué consola es la mejor. Gabe Newell no es tu cuñado, sino un histórico de los videojuegos, co-fundador de Valve y con el look de Steve Wozniak. Y Gabe dice que la Xbox Series X es sin duda la mejor consola.

Según VG247, lo ha dicho en una entrevista con The Project — un programa de la televisión de Nueva Zelanda. Cuando le preguntaron qué consola de siguiente generación es la mejor, Gabe respondió al segundo y con total seguridad: “Xbox”. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue igual de clara:“Erm, because it is”. Es decir, por sus huevos toreros.

Después el bueno de Newell aclaró su respuesta un poco más, diciendo que a él le da igual qué consola gane la nueva guerra. “Obviamente nosotros hacemos nuestro desarrollo en PC pero, de las dos, definitivamente me quedo con la Xbox”.

Las declaraciones de Newell parecen estar basadas puramente en el análisis técnico de ambas máquinas. La Xbox Series X tiene una ventaja tecnológica en lo que a potencia pura se refiere. La PS5 tiene un SSD más rápido y promete tener una arquitectura de audio 3D intrigante y un sistema de respuesta al tacto usando el DualSense controller.

Gabe no es el primero que dice que la Xbox Series X es notablemente superior a la PS5. Ya hemos visto testimonios de un veterano desarrollador de PlayStation. Por su parte, Epic Games dice que la PS5 no es mejor que la Xbox Series X — ambas son comparables. Y también ha habido gente que dice que la PS5 es mejor que la Xbox Series X, como uno de los desarrolladores de Crysis.

La guerra de las consolas sigue calentándose

Lo único cierto es que Microsoft como Sony están planteando la guerra de las consolas de forma muy diferente.

Microsoft quiere hacer que los juegos de la Xbox estén disponibles para el mayor número de jugadores posibles en una variedad de dispositivos, desde la Xbox Series X a la Xbox One al PC y a tu tableta o celular. A Microsoft le da igual que la Xbox Series X venda porque, primero, la tiene en sus centros de cálculo en la nube y, segundo, lo que le importa es vender juegos a $70 la unidad — o servicios de suscripción que haga que entre mucho dinero en la compañía mensualmente sin tener que depender de lanzamientos de juegos.

Sony, mientras tanto, está centrada en la PS5 porque quizás no tiene una estructura en la nube tan potente como la de Microsoft y su estrategia está basada en exclusivas. No sabemos qué estrategia será la acertada, pero si sabemos que los inversores prefieren un flujo constante de dinero — como el que plantea Microsoft — a uno que suba y baje dependiendo del éxito o fracaso de los juegos — como el que plantea Sony.

Sin embargo, La pregunta que más no interesa es: ¿será Half-Life 3 una exclusiva de la Xbox Series X cuando salga? Por supuesto que no porque Half-Life 3 no va a salir en la puñetera vida. Y eso es algo que Gabe Newell no puede rebatir — probablemente.