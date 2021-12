La última función de Microsoft Edge enfada a los usuarios

Una nueva función de Microsoft Edge da a los usuarios la opción de usar un servicio de "comprar ahora, pagar más tarde" (Buy Now Pay Later o BNPL) llamado Zip. Ha comenzado a aparecer en el navegador de algunas personas y la gente se está enfadando mucho.



Microsoft lo anunció hace unas semanas en una entrada de su blog, diciendo que se había asociado con "Zip (anteriormente Quadpay) para ofrecer una opción de pago BNPL a nivel de navegador".



Hay minoristas que ofrecen comprar ahora y pagar después pero integrar Zip en Edge significa que la gente puede usarlo en cualquier tienda web. En lugar de introducir los detalles de tu tarjeta de crédito, puedes usar Zip para que "cualquier compra entre 35 y 1000 dólares que realices a través de Microsoft Edge se pueda dividir en 4 cuotas durante 6 semanas".



Microsoft afirma que su objetivo es facilitar a los usuarios de Edge pagar por los productos. Sin embargo, el cambio ha enojado y preocupado a muchos usuarios. La función está desplegándose en Edge Canary y llega ahora todos los usuarios en los EE.UU. con Edge 96. Más personas están viendo la nueva opción y expresando sus preocupaciones.

¿Para quién es?

En el blog de Microsoft, la mayoría de los comentarios parecen ser negativos. Esto nos lleva a preguntarnos para quién es realmente esta función.



Microsoft la presenta esto como una herramienta fácil de usar que da a los usuarios más opciones sobre cómo pagar sus compras además de hacerlas más asequibles. Tanto Microsoft como Zip se beneficiarán enormemente de las personas que usan este servicio.



Para empezar — aunque no lo anuncian en la publicación — aunque Zip ofrece pagos sin intereses, debes pagar un dólar por cada cuota, lo que equivale a cuatro dólares para la mayoría de las transacciones. Con artículos caros, un cargo de 4 dólares puede no parecer mucho pero, para los artículos de menor precio ese cargo adicional será más notable. El hecho de que Microsoft no mencione este cargo extra en su anuncio también es preocupante.



Edge viene con cada copia de Windows 10 y Windows 11. Ahora que Zip estará incluido de forma predeterminada, es una enorme base de clientes potenciales. Es probable que Microsoft también obtenga una parte de las ganancias de Zip cada vez que se use.



Los beneficios financieros para las dos empresas son obvious y esto ha hecho que algunas personas se sientan incómodas.

Por supuesto, la integración Zip podría permitir a las personas comprar cosas más fácilmente dividiendo los pagos en cuotas sin tener que solicitar un crédito, pero también hay preocupaciones con este aspecto.



BNPL puede ayudar legítimamente a las personas pero también anima a las personas a comprar cosas que no pueden permitirse.

Y aunque no hay verificaciones de tu historial de crédito con el pago a través de Zip. si no completas uno de los pagos, tu puntuación se verá afectada negativamente. Y pagar a tiempo no tendrá un impacto positivo, por lo que te enfrentas a riesgos sin la recompensa que lo acompaña. Según el soporte de Zip, si pierdes un pago, se le podría cobrar una tarifa por retraso de 5 dólares y, si sus bancos rechazan un pago, "se aplicará una tarifa de deshonor de 10 dólares a su cuenta".



Para las personas con dificultades financieras, estos cargos podrían sumar rápidamente al usarla cuando no debería. Además los plazos no son largos: pagas las cuotas en un máximo de seis semanas.



Finalmente, la gente también se queja de que esta característica hace que Edge parezca cada vez más hinchado. Cuando Microsoft lanzó su nueva versión de Edge, basada en el mismo motor Chromium que Chrome, el navegador web recibió halagos gracias a su rendimiento mejorado.



Desde entonces, Microsoft ha agregado funciones divisivas como ésta. La impresión es que Microsoft se preocupa más por ganar dinero que por proporcionar una buena experiencia de usuario. Y eso es probablemente sea cierto: Microsoft no se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo por ser altruista.

(Image credit: Pixabay)

Análisis: procede con cuidado

Zip ofrece riesgos tanto para Microsoft como para sus clientes. Alentar a las personas a gastar más de lo que permiten sus posibilidades y asumir préstamos puede ser peligroso. Habrá gente que piense que la integración Zip es útil para distribuir el coste de los artículos más caros, pero habrá personas que lo usarán para comprar productos que sencillamente no pueden pagar. Y, si no pueden pagar lo que deben, podrían terminar con más problemas financieros.



Esto es sobre todo cierto durante el período previo a la Navidad, sobre todo ahora que se prevé que una mayoría de compras se realice por deuda.

Así que, si ves la opción Zip en Edge, te recomendamos que tengas cuidado antes de usarla. Si no puedes permitirte comprar algo ahora, ¿realmente podrás pagarlo dentro de seis semanas? Lo más seguro es que no sea así.



Microsoft también arriesga su reputación. Las respuestas negativas en su propio blog dejan claro que a muchas personas no les gusta esta decisión. El hecho es que, aunque el nuevo navegador Edge es una mejora, todavía está por detrás de Chrome cuando se trata de popularidad. Decisiones como ésta, que pueden atraer muchas informaciones negativas, podrían afectar el impulso de Edge en el mercado.



Nos hemos puesto en contacto con Microsoft para que nos hagan comentarios.