La temporada 3 de Mandalorian ya está en marcha

Aunque The Mandalorian temporada 2 no llega hasta Octubre, la tercera temporada del super éxito de Disney Plus ya ha comenzado la fase de pre-producción. El creador Jon Favreau lleva escribiéndola “durante un tiempo” y el departamento de arte de Lucasfilm empezó a trabajar en nuevos conceptos el 20 de abril.

Es lo que dice la venerable revista Hollywoodiense Variety, cuya fuente afirma que el departamento de arte ha comenzado ahora porque este tipo de serie requiere ”grandes plazos” de producción.

No hay razones para dudar de la veracidad de la noticia. El gran jefe de Disney — Bob Iger — ya mencionó en febrero que podríamos esperar más sobre The Mandalorian, incluyendo nuevas series con otros personajes. Según Iger, habría “más de The Mandalorian [después de la segunda temporada[, incluyendo la posibilidad de meter más personajes y la posibilidad de llevar a esos personajes en su propia dirección en otras series”.

¿Quién pueden ser estos personajes? Todavía no han revelado nada. Hemos visto que habrá nuevos cazarrecompensas en la temporada 2, así como la aparición de la protagonista de la serie animada The Clone Wars, Ahsoka Tano, encarnada por la actriz Rosario Dawson. Apostamos a que no habría ninguna queja sobre una nueva serie basada exclusivamente en la Jedi, pero en este punto todo esto es meramente especulativo.

Esperamos que The Mandalorian temporada 3 tenga la misma fecha de lanzamiento que sus antecesoras, probablemente octubre o noviembre de 2021.

Tenemos The Mandalorian para rato

Disney Plus ha pasado ya la marca de los 50 millones de suscriptores, un éxito en parte alimentado por el éxito de The Mandalorian, que a fecha de hoy parece ser el único éxito original de la plataforma. Así que tiene sentido que Disney quiera comprometerse a extender la duración de la serie. Vamos, que Baby Yoda ha venido para quedarse.

Mientras esperamos los nuevos episodios, tendremos que pasar el tiempo con The Clone Wars, viendo todas las películas y series de Star Wars en el orden correcto o devorando el nuevo documental sobre cómo se hizo The Mandalorian, llamado Disney Gallery: The Mandalorian, que se estrena el día 4 de mayo.