La serie de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus sufre un cambio clave

Tenemos noticias sobre Obi-Wan, la esperada serie de Star Wars en Disney Plus, tiene un nuevo guionista.

Según la revista del mundo del espectáculo Variety, Joby Harold ha sido el elegido para reemplazar a Hossein Amini, que era el guionista de Obi-Wan hasta ahora y en su día escribió el guión de Drive. Harold es el escritor de Army of Dead, la próxima película de Zack Snyder para Netflix y fue productor ejecutivo de Edge of Tomorrow, la versión futurista del Día de la Marmota protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Doug Liman.

En enero supimos que la Emperadora del universo Star Wars — la todopoderosa Kathleen Kennedy — había pospuesto el rodaje de Obi-Wan, algo que se supone ha retrasado el comienzo del rodaje de agosto de 2020 a enero del 2021. Deborah Chow, que dirigió el tercer episodio de The Mandalorian — donde Mando mata a varios soldados de asalto para salvar a Baby Yoda de las garras de El Cliente — dirigirá la serie.

Está claro que la fecha de estreno de la serie Obi-Wan está muy lejos pero, sabiendo como está el mundo con la pandemia, parece que el rodaje original en agosto hubiera sido imposible. De hecho, muchas series de Disney Plus se han retrasado, incluyendo Loki y The Falcon and the Winter Soldier.

Obi-Wan dice que todo va bien

El actor Ewan McGregor, que vuelve a interpretar al maestro Jedi, habló del estado de la serie en enero. "Los guiones eran realmente buenos,” el actor declaró a IGN. "Pienso que ahora que [Star Wars] Episodio IX ha salido y todo el mundo en Lucasfilm tiene más tiempo para invertir en el guión, ellos sintieron que querían utilizar más tiempo en el guión”.

"En vez de empezar a rodar este mes de agosto ellos quieren empezar a rodar en enero, eso es todo. No hay nada dramático en todo esto”. La revista Variety dice que Amini abandonó el proyecto en enero.

El espía rebelde Cassian Andor, protagonizado por Diego Luna. (Image credit: Lucasfilm)

Esperando a Obi-Wan

Después del éxito relativo de Rogue One, y según el blog Deadline, la serie de Obi-Wan comenzó su vida como un proyecto de largometraje en 2017 con Stephen Daldry como director. Lucasfilm estaba en esos momentos — según las fuentes de Deadline — pensando en producir dos películas más: una sobre Boba Fett dirigida por el director de Logan James Mangold y otra sobre Yoda. Sin embargo, Disney decidió parar esos proyectos del universo Star Wars después del fracaso estrepitoso de la desastrosa Solo: A Star Wars Story.

Se supone que la historia de Obi-Wan sucede después de la tercera película de la saga Star Wars y antes de la cuarta, cuando Obi-Wan Kenobi se va a Tatooine para cuidar de Luke Skywalker en la distancia. No sabemos qué va a pasar pero según el blog Making Star Wars la serie vería el retorno del [infumable] Jar Jar Binks — con barba [esperamos que sólo sea una broma cruel — JD].

Rogue One tendrá también su secuela en Disney Plus, en forma de serie centrada en el espía Cassian Andor y protagonizada por el actor mexicano Diego Luna.