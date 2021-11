La razón por la que han retrasado el nuevo trailer de Spider-Man: No Way Home

ATENCIÓN: Este artículo contiene spoilers enormes de Spider-Man: No Way Home. Estás avisado.

Sony y Marvel han retrasado el lanzamiento del próximo tráiler de Spider-Man: No Way Home porqul no se ponen de acuerdo sobre la versión que deben publicar en las redes.

Según varias fuentes, entre ellas Andy Signore de ScreenJunkies y Reilly Johnson de Fandom, Sony Pictures ha creado tres teasers de No Way Home. Cada uno de ellos revela distintos fragmentos de la película.

Según Johnson, los tres trailers contienen un buen vistazo a los supervillanos, incluyendo al Doctor Octopus de Alfred Molina. Sin embargo, Signore y Johnson aseguran que uno de los tráilers contiene una revelación importante. Éste es el teaser sobre el que Sony y a Marvel Studios no se ponen de acuerdo.

Si no quieres spoilers de la película, no pases del siguiente tuit.

I'm hearing that all the villains are seen in all 3 versions of the new #SpiderManNoWayHome trailer. So whichever version we get, we'll get a good dose of Spidey villains. 🕷️November 10, 2021 See more

Sony y Marvel no se ponen de acuerdo porque, siempre según estas fuentes, este trailer revela que los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en la película.

Esto no sorprenderá absolutamente a nadie que haya estado siguiendo la saga de las múltiples filtraciones de No Way Home. El 9 de noviembre, se filtraron dos imágenes de No Way Home, que parecía confirmar la participación del dúo, así como Matt Murdock/Daredevil — interpretado por su actor televisivo, Charlie Cox — que hará un cameo en No Way Home.

El caso es que el desacuerdo entre Sony y Marvel explica por qué aún no hemos visto un segundo tráiler, a pesar de que No Way Home llegará a los cines de forma inminente, en algo más de un mes: el 17 de diciembre.

La mayoría de los fans del MCU — por lo menos los que buscan regularmente noticias de películas de Marvel en Internet — están convencidos de que Maguire y Garfield aparecen en No Way Home, así que tiene sentido que Sony quiera lanzar ese tráiler. Si la noticia ya la conocen todos, es absurdo seguir luchando por mantenerlas en secreto. Es probable que Sony quiera confirmar oficialmente su participación y así incrementar aún más el interés antes del estreno de la película.

What I know: YES. The #SpiderManNoWayHome Leaks are REAL & @JohnCampea is F*CKED for stupidly watermarking & posting them 🤦‍♂️ Idiot. Sony has 3 versions of the TRAILER. 1 reveals Tobey Maguire Andrew Garfield, Etc. The others don't. They're still debating which to release & when pic.twitter.com/ZmYV4lRVhlNovember 9, 2021 See more

Pero, puede que desde la perspectiva de Marvel quizás no quieran desvelar el secreto a las grandes masas de fans y público casual que no son adictos a los rumores. Si lo ponen en el trailer, el gran spoiler arruinaría la sorpresa para mucha gente en un gran punto de la trama del film.

La realidad es que Marvel se enfrenta a una batalla perdida. A medida que el marketing se intensifica, las personas involucradas en No Way Home tenderán aún más a revelar el secreto.

Por ejemplo, en declaraciones a Total Film, la estrella de Spider-Man en el universo MCU, Tom Holland, afirmó que No Way Home representa "la unión de tres generaciones".

Y si por si eso no fuera lo suficientemente obvio, el actor — que es famoso por chafar las sorpresas de Marvel — casi confirmó que Garfield y Maguire formaban parte del reparto: cuando le preguntaron si sentía que tenía que probarse a sí mismo entre las otras estrellas de la película, Holland dijo que "fue interesante que entraran esos tipos porque tienen una cierta propiedad sobre Spider-Man a su manera, y..."

Holland se dio cuenta de su metedura de pata en ese moment y rápidamente cambió de dirección: "Estoy hablando de Alfred, Jamie y esos tipos. Ver a Alfred entrar, y tener que adaptarse y cambiar a la forma en que se hacen las películas, pero también cambiar de director, y también [el hecho de que] ahora [yo] soy Spider-Man".

Holland continúa la entrevista bromeando con que la gente no le cree cuando dice que Garfield y Maguire no estén en el reparto de No Way Home. Nosotros somos parte de esa gente: es obvio que están involucrados y, aunque podemos entender el argumento de Marvel en contra de publicar el tráiler, no tiene sentido retenerlo por más tiempo.