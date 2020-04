La PS5 es mejor que la Xbox Series X, según un desarrollador de Crysis

Hasta que tengamos las dos consolas en nuestras manos, las discusiones sobre quién va a ganar la batalla de la PS5 contra la Xbox Series X seguirán arreciando en Twitter y Reddit. Si crees que la PS5 es el caballo ganador, aquí tienes un argumento del ingeniero gráfico de Crytek Ali Salehi.

Salehi le ha contado al sitio de videojuegos persa Vigiato (traducción cortesía de @man4dead) las razones por las que la PS5 es superior a la Xbox Series X — algo que, por otra parte, ya habíamos oído antes de otras fuentes.

En teoría, la Xbox Series X parece la consola más capaz en términos de potencia bruta, con una GPU capaz de llegar a los 12 teraflops contra los 10.28 teraflops que puede ofrecer la PS5.

Pero eso sólo es parte de la historia. Según Salehi, es más complicado trabajar con la Xbox Series X, lo que significa que llegar a esos 12 teraflops teóricos puede ser difícil. Alcanzar el potencial máximo de la PS5 es fácil, siempre según uno de los desarrolladores de Crysis — uno de los juegos con gráficos más complejos de la historia.

A good example of this situation has happened before. With PS3. PS3 had much higher flops than 360 because of its SPU. But in practice because of its complications and memory bottleneck and other problems it never reached its peak of performance on paper. April 6, 2020

Según parece tener dos anchos de banda diferentes para comunicarse con la RAM en la Xbox Series X está causando problemas:

Because the the total amount of things we want to put in the fast part is so much that it may cause problems. And if we want to support 4k it will be another whole story.So there will be somethings that will hold the gpu off.April 6, 2020