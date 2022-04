La próxima iPad Pro necesita adoptar esta función de la iPad Air

Llevo años usando mi iPad Pro. Obviamente, esto significa que me gusta pero hay dos características que realmente arruinan esta experiencia para mí.

La primera es la duración de la batería. No puedo quejarme mucho porque he utilizado el aparato sin cesar durante varios años y, de todas formas, Apple no es precisamente muy buena con la duración de la batería de sus productos, así que ya me he acostumbrado.

Pero hay una característica que algunos fans de Apple pintan como positiva y que yo simplemente odio: Face ID.

Face ID no funciona bien en el iPad

Sé que el Face ID es muy popular en los iPhone pero en mi caso rara vez reconoce mi cara. Cuando lo hace, sólo lo consigue después de un montón de giros para que el ángulo sea el correcto. El mero hecho de tener que agarrar el iPhone y moverlo es una faena cuando existen sensores de huellas dactilares que lo evitan.

La identificación facial de los teléfonos Android es menos segura pero yo no soy un agente secreto ni una celebridad importante: las probabilidades de que alguien imprima una copia en 3D de mi cara para hackear mi teléfono son bastante escasas.

También he descubierto que el Face ID no hace un buen trabajo en reconocer los cambios en mi cara: a veces tengo mucho vello facial y a veces no. A veces llevo gafas y a veces no. Incluso he descubierto que mi peinado afecta. Y no me hagas hablar de las máscaras de la pandemia [que sólo se han soportado después de un par de años, justo cuando las empiezan quitar — Ed.]

Pero si es el Face ID ya me parece molesto en los iPhones, es francamente malo en los iPads.

Esto se debe a que necesitas que los sensores estén bien inclinados para que el Face ID funcione. No es demasiado difícil si levantas el dispositivo hasta tu cara para desbloquearlo pero esto es ridículo en el Pad. Yo siempre me encuentro estirando el cuello por encima de mi iPad Pro de 12,9 pulgadas para intentar desbloquearlo, o levantándolo y haciéndolo girar en mis manos, algo que no es precisamente fácil dado lo enorme que es.

Así que el Face ID de Apple quizás pueda ser estupendo para algunas personas en dispositivos portátiles pequeños pero para las tabletas — diseñadas para usarse en un escritorio o mostrador de trabajo — no va bien. El sistema de desbloqueo facial es todo menos ideal.

Larga vida al Touch ID

Lo que me parece es que Apple debe saber que el Face ID es malo en el iPad Pro [también saben que es peor que Touch ID para iPhone, pero les debe dar igual — Ed.] porque lo están evitando en las otras iPad.

Tanto la iPad Air 4 como la Air 5 y las Mini 6 utilizan Touch ID incrustado en los botones de encendido en el borde de la tableta. Esta solución hace que desbloquear la pizarra sea mucho, mucho más fácil: basta con estirar el brazo y pulsar el botón de encendido para arrancarla.

En el iPad Pro, sin embargo, tienes que hacer dos pasos: tocar el botón de arranque de todos modos y después desbloquearlo a través de Face ID. Es una solución que es doblemente ineficiente, por lo mal que funciona y porque duplica el número de pasos.

Me gustaría tener esta Touch ID en mi iPad Pro. Me evitaría tener que hacer equilibrios circenses para que la pizarra se fije en mí y me permitiría trabajar sin esfuerzo innecesario.

¿Vendrá el Touch ID al iPad Pro?

No creo que Apple abandone el Face ID a corto plazo aunque haya evitado llevarlo a sus tabletas de gama media. Eso supondría admitir que la tecnología no funciona bien y Apple no lo va a hacer sin una supuesta innovación con la que tapar su fallo de criterio.

Aún así, me encantaría que la compañía trajera Touch ID para sus próximos modelos de iPad Pro, que esperamos ver en 2022. Sería una actualización que haría que estar tableas fueran mucho más elegantes.

Los iPad Pro están diseñados para profesionales. Estas tabletas van a ir en los escritorios, o en los regazos en el transporte público, o se llevan en el campo. El uso de una herramienta de reconocimiento facial imperfecta sencillamente no funciona.

Tal vez podríamos ver Face ID y Touch ID simultáneamente para las iPad Pro. Apple podría permitirse usar ambos. Pero si se hay que elegir, prefiero Touch ID.