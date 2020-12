La primera foto real del Samsung Galaxy S21 muestra sus nuevas cámaras

Habíamos visto algún render 3D del nuevo Samsung Galaxy S21, pero ésta es la primera foto real del nuevo celular de la compañía coreana, que muestra el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy S21 Plus.

Las ha publicado el reputado rumorólogo Sakitech así que, aunque existe la posibilidad de que no sean reales, es muy probable que sí lo sean. Sobre todo porque el nuevo celular de Samsung está a la vuelta de la esquina.

La foto (y el vídeo bajo estas líneas) muestra los módulos de cámara rediseñados de la serie Galaxy S, que parece que está solapado con la esquina superior derecha en la parte trasera.

A la izquierda podéis ver el módulo de cámara del Galaxy S21 Ultra, con cuatro sensores que al parecer usan dos lentes telefoto, un gran angular y otra ultra-gran angular. Los otros componentes son el flash y el sistema de autofoco por láser.

A la derecha está el Samsung Galaxy S21 Plus: este modelo vendrá supuestamente con tres cámaras con lente normal, telefoto y ultra-gran angular. El flash está a la derecha. Según afirma Sakitech, el Galaxy S21 tendrá un módulo de cámara similar al del S21 Plus.

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64December 7, 2020