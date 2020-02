La serie de Star Wars Rogue One para Disney Plus empieza a filmarse este año

El que se convertirá en la gran serie de Star Wars para Disney Plus después de la The Mandalorian temporada dos comienza su rodaje este mismo año. Por lo menos según la estrella protagonista, el actor mexicano Diego Luna.

La serie es una precuela de la película Rogue One que se centra en el personaje de Luna, Cassian Andor, antes de los eventos de ese film.

"Sí, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo este mismo año,” el actor declaró a la revista ET. También declaró que ha leído guiones de algunos episodios, recalcando que “está pasando y estoy listo para ello”.

Como no tenemos una idea clara de cuándo saldrán las nuevas series de Star Wars para Disney Plus, las palabras de Luna parecen indicar que la nueva serie saldría en 2021. Sabemos que la serie de Obi-Wan se ha retrasado, así que lo más seguro es que la serie sobre uno de los protagonistas de Rogue One salga antes.

Según Luna, "es fantástico poder contar una historia de la que ya sabes el final”. Cualquiera que haya visto Rogue One sabe que todos los personajes principales mueren al final de la película, razón por la que esta serie es una precuela.

"Es un planteamiento diferente por la belleza de cómo pasan las cosas. No sólo es lo que pasa. No es la típica manera de contar una historia. Es cómo las cosas pasan, algo que de hecho es lo mismo que pasó con Rogue One,” dijo Luna.

Alan Tudyk volverá a hacer su papel de K2SO, el robot imperial reprogramado que se siempre da la réplica con un humor ácido — quizás el mejor personaje.

Una larga espera

Disney Plus tendrá mucho movimiento en la segunda mitad del 2020, con segunda temporada de The Mandalorian y dos de las nuevas series de Marvel — WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, las nuevas series de Star Wars parece que todavía están demasiado lejos en el horizonte. The Mandalorian te da una buena idea de lo bueno que Star Wars puede ser en serie y te deja deseando mucho más.

El contenido de la serie del espía rebelde todavía es un misterio pero es lógico pensar que se centrará en los primeros años de la Alianza Rebelde ya que son eventos que preceden a Star Wars Episodio IV: A New Hope.

Mientras tanto, los fans de Star Wars podrán disfrutar el día 21 del estreno de la temporada final de The Clone Wars en Disney Plus.

Y si todavía no tienes Disney Plus porque estás en México, centroamérica o sudamérica, no te olvides de que puedes apuntarte si tienes una buena red VPN.