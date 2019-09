La pantalla más espectacular del mundo se retrasa indefinidamente

Al final la televisión más espectacular de todos los tiempos no va a salir a finales de 2019 como estaba previsto. La LG Signature OLED TV R (por enRollable) no se va a enrollar hasta dios sabe cuando.

Según nuestros corresponsales en la feria alemana de productos electrónicos de consumo IFA 2019, LG ha confirmado oficialmente que aunque la pantalla mágica saldrá a finales del 2019 o en el 2020 en Corea del Sur, no tiene fecha de lanzamiento en USA, Reino Unido o cualquier otro país.

De hecho, la gente que tenga fajazos de dollars o ganas de endeudarse hasta mediados del siglo XXI no podrán comprar la rollable de LG hasta 2021 o más allá.

Aún así, Kenneth Hong, director senior de la firma surcoreana aseguró a nuestros corresponsales en Berlín que la Signature Series R tendrá un “lanzamiento global, pero no inmediato.” Hong dijo que están ”concentrados en lanzarla a final de años en algún mercado. En algún sitio.”

Lo más probable es que ese sitio sea Corea del Sur o algún país del Golfo Pérsico. La razón, según nuestros compañeros en Alemania, es que la pantalla es tan cara de fabricar que quieren ir con pies de plomo y probarla antes en mercados donde tengan dinero de sobra y no les importe arriesgar en formatos de televisión inusuales. La verdad es que no conozco a nadie que no quiera un pantallón de este calibre. Todos los críticos tecnológicos que lo han visto han dicho que es espectacular.

En fin. Tampoco es que importe mucho, porque probablemente cueste lo mismo que el alquiler de un apartmento en Manhattan por un año. Pero aún así, LG, no nos rompas nuestros sueños digitales, por la gloria de tu madre.