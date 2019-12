La nueva Xbox Series X de Microsoft al descubierto

Xbox Series X. Ése es el nombre de la siguiente generación de Xbox cuyo nombre en clave era hasta ahora Xbox Project Scarlett.

Este anuncio bomba ha sido una sorpresa total en la ceremonia de los premios de la industria del videojuego Game Awards 2019. Todo empezó con el anuncio de un nuevo juego para esta plataforma y, de repente, se sacaron este conejo gigante de la chistera.

Después de un trailer misterioso hemos podido ver la nueva Xbox Series X en toda su gloria cúbica. La Xbox Series X parece un PC compacto para jugar [ya me gustaría a mí que vendieran un PC con este diseño tan minimalista]. Y sí, no te preocupes, todavía tiene un lector de discos para que no tengas que depender de internet para todo.

Phil Spencer — el gran jefe de la Xbox en Microsoft — apareció en escena para explicar qué juegos podemos esperar en la muy esperada consola. Según él, lo juegos serán “más como la vida misma, absorbentes y sorprendentes”.

Spencer también anunció que hay 15 (¡QUINCE!) Xbox Game Studios desarrollando una librería inmensa para la Xbox. No anunciaron todos los juegos que vienen pero vimos un trailer del desconcertante y extraño Hellblade II Senua’s Saga:

Por supuesto, la nueva consola viene con un nuevo controlador, el Xbox Wireless Controller de siguiente generación, con un diseño y tamaño refinados para hacerlo lo más accesible y cómodo posible para todo tipo de jugadores, incluyendo aquellos con minusvalías de diferente tipo. El mando también tiene, por fin, un botón para compartir capturas de pantalla y vídeos con tus amigos.

Por ahora, no hay más información sobre especificaciones técnicas, pero por lo menos sabemos que la consola tiene un buen diseño.

Las especificaciones técnicas

Todavía no sabemos, pero tenemos suficientes pistas para poder hacenos una idea.

Sabemos que Project Scarlett trae un procesador especial llamado AMD Zen 2 similar al Ryzen 5 3600. Pero no sabemos exactamente la capacidad de proceso ni sus características técnicas — aunque el rumor es que ofrece 12 teraflops de potencia.

También sabemos que la GPU está basada en la arquitectura AMD RDNA que apareció por primera vez en la línea de procesadores gráficos AMD Navi este pasado Julio. Pero de nuevo no tenemos ni idea acerca de su potencia de proceso excepto que sabemos que va poder hacer raytracing.

Según Microsoft, la Xbox Series X tendrá una unidad de almacenamiento sólido SSD que prácticamente eliminará los tiempos de carga.

Finalmente, también sabemos que Microsoft quiere que todos los juegos de la Xbox Series X corran a resolución 4K y 60 fotogramas por segundo. Si cumplen realmente con ese objetivo, lo que lleve dentro esta sencilla caja negra no importa. Como si corre con gremlins y polvo de cuerno de unicornio.