La nueva serie Star Wars: The Acolyte ya tiene protagonista estrella

Star Wars: The Acolyte, la próxima serie precuela de Star Wars para Disney Plus, ha encontrado a su actor principal.



Por lo menos según cuenta Variety: Amandla Stenberg — la estrella de The Hunger Games y Dear Evan Hansen — ha sido la elegida para el papel principal de The Acolyte. Todavía no se sabe cuál será el personaje pero se cree que la actriz norteamericana interpretará a un aprendiz Sith durante el apogeo de la era de la Alta República.



Representantes de Lucasfilm y el equipo de Stenberg se negaron a comentar el rumor cuando Variety les pidió comentarios, algo que se ha convertido en una forma codificada de confirmar la especulación. Es probable que Stenberg sea anunciada como la protagonista de The Acolyte en breve.



La serie Star Wars: The Acolyte se anunció el 4 de mayo de 2020. Esta precuela — que transcurre 50 años antes del final de la Alta República — se anunció como un thriller de misterio que explorará el Lado Oscuro de la Fuerza.

Leslye Headland — directora de la aclamada serie de Netflix Russian Doll — es la escritora y productora. El rumor es que Star Wars: The Acolyte entrará en producción a mediados de 2022, pero aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.



Esta precuela es otro ejemplo de cómo Lucasfilm y Disney están pasando de hacer películas de Star Wars a centrarse en series de este universo para Disney Plus. Ahora mismo tienen en marcha Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, The Mandalorian temporada 3 y Ahsoka Tano, que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Además, The Book of Boba Fett llegará al streamer el 29 de diciembre.

Análisis: ¿cuál es el argumento de Star Wars: The Acolyte?

(Image credit: Disney)

En la tradición de Star Wars, un acólito es un aprendiz del Lado Oscuro bajo un experimentado Señor Sith. Los acólitos obtendrían un título propio de Sith al completar el entrenamiento.



O por lo menos era así antes de "La Regla de los Dos", que sólo permite que haya un Maestro Sith y un aprendiz en cualquier momento. Esta ley fue creada por Darth Bane para evitar enfrentamientos entre Señores Sith hambrientos de poder.



La Regla de Dos no se introdujo en el universo de Star Wars hasta después del colapso de la Alta República así que es posible que The Acolyte tenga más de dos aprendices y maestros del Lado Oscuro.



Si ese fuera el caso — y estamos seguros de que lo será — veremos a otros aprendices, Señores Sith y Maestros Sith girando en torno a Stenberg.



Más allá de eso no sabemos cuál será la narrativa general de la serie. Viendo cómo los Señores Sith solían traicionarse constantemente entre sí en un intento de convertirse en el Sith más poderoso de todos, lo más probable es que el thriller de misterio sea una historia al estilo de Juego de Tronos, llena de intrigas y traiciones .



También podremos aprender más sobre los caminos de los Sith. Hay una gran cantidad de novelas y cómics de Star Wars que exploran a los Sith pero nunca hemos visto algo en la pequeña o gran pantalla. Star Wars: The Acolyte tendrá mucho material con el que jugar y expandir el universo creado por George Lucas.



The Acolyte está ya en pleno desarrollo para su lanzamiento en 2022, así que es probable que pronto tengamos más detalles sobre la serie.